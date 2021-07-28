Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в Нормандском формате и уверен, что встреча "нормандской четверка" состоится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".
"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос сохранения людей, вопрос уменьшения обстрелов, вопрос обменов. Все эти вопросы, которые все уже понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Поэтому все зависит от этого, мы все на этом пути делаем. ... Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но на сегодняшний день это все зависит от России", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, Украина в этом направлении движется "как только возможно".
Насколько велика проблема и что следует делать для ее решения.
Начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим"), бывший разведчик Андрей Рымарук мне рассказал, что волонтерское движение в Украине в этом году продемонстрировало прецедент в мировой истории, потратив денег на армию больше, чем государство.
«Гособоронзаказ в этом году не работает, при этом мы противостоим одной из сильнейших армий мира. Не могу понять, это саботаж, госизмена или неквалифицированные кадры, непрофессионалы, - признался Андрей Рымарук. - При этом украинский президент указывает Великобритании, Германии, как и чем они могли бы нам помочь. Но нам никто не поможет кроме нас самих! Вы сперва сами себе помогите. Никто не будет нам бесплатно возить патроны, боеприпасы, танки, средства ПВО, ЗРК и тому подобное».
По словам эксперта, если наложить неработающий Гособоронзаказ на информацию, что Кабмин уволил трех замов министра обороны, которых привел сам министр Андрей Таран, картина получается и вовсе печальная.
«Если увольнять замов министра, почему не уволить и его? Понятно, что придут новые люди, которые явно не ускорят это процесс. Будут еще пару месяцев разбирать с тем, что сделали - не сделали предшественники. А потом и их, быть может, снимут. И процесс, который и так застопорился, еще больше затянется», - прогнозирует Андрей Рымарук.
Он подчеркивает, что ситуация с практически «мертвым» Гособоронзаказом запускает целую цепь событий: оборонные предприятия не получают заказы, люди не получают зарплату, не платят налоги, не наполняется госбюджет.
«Но прежде всего, мы говорим о войне на Востоке. Важно, чтобы у ребят там был полный комплекс современного вооружения, помогающий сдерживать врага и не допускать таких потерь, которые мы несем в последнее время», - подчеркивает Андрей Рымарук.
https://www.facebook.com/oksana.teslenko.90/posts/4248375155248934 Оксана Тесленко
Это новое слово в геополитике, Зеле пора начинать писать учебник
Если всё зависит от России, то это означает, что от Украины НИЧЕГО не зависит.
Тогда зачем Украина участвует в переговорах вообще???
Зеленский думает, что говорит-то?
Или он имеет в виду, что переговоры на самом деле проходят вообще без Украины, по типу того, как дойчи с американцами за Украину договорились по газопроводу?
Ну так если так, то ОК, так и скажи, мол, мы ничего не можем, на нас всем насрать.
Давай тогда закрывай все эти МИДовские лавочки и посольства, отправляй всех чиновников в окопы на Восток, пусть лучше там что-то полезное делают.
Раз уж от Украины ничего не зависит.
