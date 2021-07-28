Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в Нормандском формате и уверен, что встреча "нормандской четверка" состоится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".

"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос сохранения людей, вопрос уменьшения обстрелов, вопрос обменов. Все эти вопросы, которые все уже понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Поэтому все зависит от этого, мы все на этом пути делаем. ... Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но на сегодняшний день это все зависит от России", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина в этом направлении движется "как только возможно".

