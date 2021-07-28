РУС
Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в Нормандском формате и уверен, что встреча "нормандской четверка" состоится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация".

"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос сохранения людей, вопрос уменьшения обстрелов, вопрос обменов. Все эти вопросы, которые все уже понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки". Поэтому все зависит от этого, мы все на этом пути делаем. ... Мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но на сегодняшний день это все зависит от России", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина в этом направлении движется "как только возможно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Ермака об увольнении Хомчака: Поставленные задачи не исполнялись так эффективно, как рассчитывал Зеленский

Зеленский Владимир россия нормандская четверка
+16
Ряху оно за два года на бюджетных харчах наело уже знатную....еще годик и в кадр не влезит..
28.07.2021 11:09
+13
От это новасть. От России. Не может быть)))
28.07.2021 11:10
+11
Но на сегодняшний день это все зависит от России", - подчеркнул глава государства.

Ты уверен, Вова?!
Точно не от Порошенко?!
28.07.2021 11:13
Ряху оно за два года на бюджетных харчах наело уже знатную....еще годик и в кадр не влезит..
28.07.2021 11:09
Я тебя умоляю, установят стандартом широкоформатное вещание, а кто не согласен - порохобот.
28.07.2021 11:13
От это новасть. От России. Не может быть)))
28.07.2021 11:10
а что зависит от Украины?
28.07.2021 11:10
Кац предлагает сдаться....
28.07.2021 11:16
"...все зависит от России, - Зеленский"

Что, гнида, никак не сторгуетесь с ермаком, не дает х*йло нужную вам цену за предательство?
28.07.2021 11:11
Шо за х....я? Залежить від Росії.Звісно. Значить зустрічі не буде. Без надії сподіваюсь. Краще правду сказав би. Чи не звик?
28.07.2021 11:11
Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от Порошенко, - Зеленша

Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от России, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7965
28.07.2021 11:11
Но на сегодняшний день это все зависит от России", - подчеркнул глава государства.

Ты уверен, Вова?!
Точно не от Порошенко?!
28.07.2021 11:13
Порошенко хозяин ***** - вам не рассказывали?
28.07.2021 11:14
о-о-о-о, писькаграй бох!
28.07.2021 12:21
От padlo-зеленое, все таки не от Порошенко?
28.07.2021 11:13
Порошенко платит *****, "патамушто яму выгадна эта вайна". Шо вы как маленькая? Порохобот шоли?
28.07.2021 11:16
нашелся?
28.07.2021 11:13
Ремиссия.
28.07.2021 11:16
все зависит от россии....(( дрыщи выбрали себе дрЫща позорного .....кто вам помогать будет с таким подходом к войне...
28.07.2021 11:15
Ты прав 100%. Но обидно что именно с под вашего флажка упрёки.
28.07.2021 11:18
Это мы разве про цветочки ВСЕ ВРЕМЯ рассказываем и себя сами терпилами называем?Нет,это ваши дрЫсливые сметуны Ярики Голодные и зольдаты старые вместо сочувствия .... с ЗЕбилами-предателями в десна.У вас явно зеркало кривое,бревна не видите.У нас Слава Украине звучит чаще чем у вас.Не мы просрали Пороха ТОЧНО.
28.07.2021 11:28
Ты ведь понимаешь, что ещё не вечер? Что в Украине полно народа прошедшего войну? Что сметать - уже не будут? И да, я - порохобот
28.07.2021 12:11
"У нас Слава Украине звучит чаще чем у вас" - вот хорошо, да, если так. Потому что это у нас звучит постоянно. Слава Украине!

Даже на футболках сборной Украины, помните этот фееричный подрыв пердаков на московии.
28.07.2021 15:21
Я то помню и про Героям Слава!!! Но когда видишь десятки тысяч усиковых и ломаченковых!!!.... под флагом кацапских попов в центре Киева....то непонятно с кем у Украины война.А кричать халва-халва.....это зебилам вместо денег прокатывает только.Печаль.
28.07.2021 16:33
Хотелось бы большего - но работаем с тем, что есть.
Бываете на сайте у Анти-колорадоса? Он этими практиками занимается.
28.07.2021 18:53
Какой же он конченый! Встреча будет если ты имплементируешь то, что ты ЗЕбизяна тупая подписала под формулой Штайнмаера! А так никакой встречи не будет, тебя же уже все рыльцем в гавно макнули.
28.07.2021 11:16
Пссс... Не спугни.
28.07.2021 11:18
а перед выборами звучало про "кому то выгодна эта вайна у нас"... тогда п..еж был или щас? Володя?
28.07.2021 11:21
Путин сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Единственным правильным шагом для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков/ Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" . Но есть о чём поговорить Путину и Монике - о враге общем Порошенко. / Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина .И Монике есть чем порадовать Путина . Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского.
28.07.2021 11:21
Відсутня в нього навіть формальна логіка.
Якщо все залежить від *****, - а він не хоче - то як може подія відбутися?

ЗІ: окрім того, він досі ще не уяснив, що саме хоче *****. А саме - капітуляції України і входження її як колонії до складу касапської імперії.
28.07.2021 11:24
Оклигав нарешті. Аде виглядє плачевно.
28.07.2021 11:35
Передоз.
28.07.2021 11:40
Та якої раісі наркоман ти закінчений?! То порох просто не хоче закінчувати війну. Наживається поки ти під кайфом та на детоксі
28.07.2021 12:43
вован не желает поржать на камеру про свой говнорейтинг ?
28.07.2021 12:47
І ЩО, прєпіздєнт, вже не хоче заглянути НІКОМУ У ВІЧІ.
28.07.2021 12:58
А повинна залежати від тебе...
Шоб російські вояки та їх лугандонськи найманці боялися голови висунути з окопів, їх снайпери гинули одразу як перетнули кордон України, шоб "полігон" і "тир" був страшним для них і кожна російська собака знала шо в україни їм буде не до жартів та насмішок над українським вояцтвом!
Шо б пуйло тобі звонило з проханням "перестати стріляти" та "заглядав тобі в очі" при кожній зустрічі, а не ти то робив.
28.07.2021 13:39
Если бы у тебя стояло на БД 5 бригад с Нептуна и, и в 3 раза увеличелось колличество ЗРК с тобой бы разговаривали, а так терпи
28.07.2021 13:44
Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2904
28.07.2021 14:00
Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3207
28.07.2021 14:17
https://ibigdan.livejournal.com/27026050.html С начала года в Украине практически не работает Гособоронзаказ

Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1021

Насколько велика проблема и что следует делать для ее решения.

Начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" ("Повернись живим"), бывший разведчик Андрей Рымарук мне рассказал, что волонтерское движение в Украине в этом году продемонстрировало прецедент в мировой истории, потратив денег на армию больше, чем государство.

«Гособоронзаказ в этом году не работает, при этом мы противостоим одной из сильнейших армий мира. Не могу понять, это саботаж, госизмена или неквалифицированные кадры, непрофессионалы, - признался Андрей Рымарук. - При этом украинский президент указывает Великобритании, Германии, как и чем они могли бы нам помочь. Но нам никто не поможет кроме нас самих! Вы сперва сами себе помогите. Никто не будет нам бесплатно возить патроны, боеприпасы, танки, средства ПВО, ЗРК и тому подобное».

По словам эксперта, если наложить неработающий Гособоронзаказ на информацию, что Кабмин уволил трех замов министра обороны, которых привел сам министр Андрей Таран, картина получается и вовсе печальная.

«Если увольнять замов министра, почему не уволить и его? Понятно, что придут новые люди, которые явно не ускорят это процесс. Будут еще пару месяцев разбирать с тем, что сделали - не сделали предшественники. А потом и их, быть может, снимут. И процесс, который и так застопорился, еще больше затянется», - прогнозирует Андрей Рымарук.

Он подчеркивает, что ситуация с практически «мертвым» Гособоронзаказом запускает целую цепь событий: оборонные предприятия не получают заказы, люди не получают зарплату, не платят налоги, не наполняется госбюджет.

«Но прежде всего, мы говорим о войне на Востоке. Важно, чтобы у ребят там был полный комплекс современного вооружения, помогающий сдерживать врага и не допускать таких потерь, которые мы несем в последнее время», - подчеркивает Андрей Рымарук.
https://www.facebook.com/oksana.teslenko.90/posts/4248375155248934 Оксана Тесленко
28.07.2021 14:20 Ответить
вот как плесень заканчивает войну - нужно просто перестать воевать
28.07.2021 14:34 Ответить
пора ЗЕгамінцю готуватись до екЗЕкуції...
28.07.2021 14:24 Ответить
Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 234
28.07.2021 14:24 Ответить
поэтому и нужен второй срок..... войну "заканчивать"?
28.07.2021 14:33 Ответить
зависеть будет от штази которая уже давно села на гебню и свесила ношки.......
28.07.2021 14:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Qj-DSwAUpWI

- где ваш торчок зебилы ау
28.07.2021 16:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XPZzM40VhjY

- зебилы куда вы спрятали зюзю ???
28.07.2021 16:34 Ответить
Вот! Вот решительный президент! Защитник нации.. От него зависит УКраина...А у него всё зависит от её врагов.
28.07.2021 16:44 Ответить
Как не от Порошенко? Ты шо, рамсы попутал, Вова? Иди давай смотри в глаза путину, там мир, там счастье, там покой. Надо просто перестать стрелять.
28.07.2021 17:04 Ответить
Слушайте, а зачем нам такой президент, от которого ничего не зависит? Где те "вынесуны", которым хуже не будет?
28.07.2021 17:06 Ответить
Куди цей раз буде заглядати Зєля?
28.07.2021 17:51 Ответить
"Всё зависит от России"
Это новое слово в геополитике, Зеле пора начинать писать учебник
Если всё зависит от России, то это означает, что от Украины НИЧЕГО не зависит.
Тогда зачем Украина участвует в переговорах вообще???
Зеленский думает, что говорит-то?
Или он имеет в виду, что переговоры на самом деле проходят вообще без Украины, по типу того, как дойчи с американцами за Украину договорились по газопроводу?
Ну так если так, то ОК, так и скажи, мол, мы ничего не можем, на нас всем насрать.
Давай тогда закрывай все эти МИДовские лавочки и посольства, отправляй всех чиновников в окопы на Восток, пусть лучше там что-то полезное делают.
Раз уж от Украины ничего не зависит.
28.07.2021 18:24 Ответить
Вовик, а может хватит уже пресмыкаться!? 😡
28.07.2021 18:38 Ответить
итак - где зюзя......... эй охрана когда в последний раз вы видели торчка и не говорите что он опять запуталсо у мэндэль в халатике....
28.07.2021 18:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BWDHAwKfqug

- гнида спалилась окончательно ??? думаю у него сейчас истерика с жуткой депрессухой
и эту куклу няньки пытаются привести в чувство......
28.07.2021 19:05 Ответить
Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7015
28.07.2021 22:53 Ответить
Полное соответствие своему элехторату)
28.07.2021 18:40 Ответить
встреча в нормандском формате будет??? а зюзя дотянет до неё?
https://www.youtube.com/watch?v=mg8SzK-6NP4
28.07.2021 20:30 Ответить
тупорилий гівнюк,
28.07.2021 20:40 Ответить
Дурень зачем подписался под капитуляцией Порохла,вот теперь и тащи эту минскую лямку,смотри не надорвись клоун лупоглазый.
28.07.2021 20:56 Ответить
Зустріч у Нормандському форматі буде, але все залежить від Росії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7661
28.07.2021 22:54 Ответить
 
 