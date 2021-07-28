РУС
Беспрецедентно. 28 государств и международных организаций примут участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба

Свое участие в саммите Крымской платформы, который запланирован на 23 августа, подтвердили 28 государств и международных организаций.

Об этом в среду сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы. Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, председателей парламентов, членов правительств", - сказал Кулеба.

Он не стал уточнять, о каких именно государствах и организациях говорится, однако отметил, что ожидается участие всех ведущих государств-партнеров Украины в Европе и Северной Америке.

По словам Кулебы, Украине удалось сформировать ядро ​​международной коалиции для освобождения Крыма несмотря на системные действия России, которая, по его словам, отговаривает государства участвовать в международной коалиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отправят на саммит "Крымской платформы" члена правительства, - Кент

"Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деокупации полуострова.

Как сообщалось, США определились с представителем на первом саммите "Крымской платформы" - им будет министр транспорта Питер Буттиджедж.

МИД (7113) Кулеба Дмитрий (2882) Крымская платформа (310)
+12
Такого ещё не было: Германия и США предложили имплементировать формулу Штайнмаера и узаконить ДНР. А вы зебилоиды и дальше думайте, что Крым скоро вернут!
28.07.2021 11:20 Ответить
+12
Формулаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80 Штайнмайер а предложена в октябре 2015 года на парижском саммите «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0 нормандской четвёрки »(Германия, Франция, Украина, Россия) и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года.

Казалось бы при чем здесь Петро.
28.07.2021 11:24 Ответить
+11
Это хорошая новость)
28.07.2021 11:18 Ответить
Это хорошая новость)
28.07.2021 11:18 Ответить
Это обычное замыливание глаз!!!
28.07.2021 11:19 Ответить
У параноиков везде подстава
28.07.2021 11:20 Ответить
ЗЕбизяна ты тупая! А что там по Донбассу? Уже наверное вернули его в Украину и за Крым взялись?!
28.07.2021 11:21 Ответить
Так Петро все вернул уже как 7 лет назад. Сделал все как говорил, даже больше.
28.07.2021 11:25 Ответить
ТАКОГО КАК ВОВЧИК НА ПОСТУ ДИРЕКТОРА УКРАИНЫ РЕАЛЬНО ЕЩЕ НЕ БЫЛО и кстати а где наркоман Вова пропал младой пацан может помер или в реанимацию угодил..ни видосиков ни его противного гадливого прононса Дьякую!!!
28.07.2021 11:20 Ответить
Просто передоз !
28.07.2021 11:45 Ответить
Такого ещё не было: Германия и США предложили имплементировать формулу Штайнмаера и узаконить ДНР. А вы зебилоиды и дальше думайте, что Крым скоро вернут!
28.07.2021 11:20 Ответить
Формулаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80 Штайнмайер а предложена в октябре 2015 года на парижском саммите «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%BA%D0%B0 нормандской четвёрки »(Германия, Франция, Украина, Россия) и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года.

Казалось бы при чем здесь Петро.
28.07.2021 11:24 Ответить
при том что 2 абсолютно разных договорняка были названы одинаково... и того что тогда мог бы подписать Петро точно нет этой зрадной формуле, которую бубочка согласовал в декабре 2019
28.07.2021 11:27 Ответить
Т.е. Петро не имеет отношение к формуле? Все победы его, а поражения Зеленского?
показать весь комментарий
зебоб, ну ты хоть в будни пытайся включать больше 2% от возможного интелекта среднестатистического человека, а?
в 15-16 гг обсуждалась формула определявшая временный статус отдельных районов донецкой и луганской области...имелся ввиду Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%C2%BB

и то что согласовал бубочка имеет лишь схожее название с тем что обсуждалось в 15-16гг
28.07.2021 11:45 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласилась с предложением спецпредставителя ОБСЕ на минских переговорах Мартина Сайдика и согласовала текст "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений. Об этом глава Украинского государства сказал 1 октября 2019г на экстренном брифинге в Киеве

"Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита "Нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера". Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все", - заявил Зеленский.
28.07.2021 11:30 Ответить
Так что завалите свои поганые рты! Ради нормандии встречи с путиным ваш выродок всё и подписал!
28.07.2021 11:31 Ответить
Мужчина с голосом Путина немногословен, говорит в основном человек, голос которого напоминает Порошенко. В конце разговора они обмениваются любезностями."Порошенко" поздравляет "Путина" с 1 мая - Международным днем солидарности трудящихся."Путин" интересуется: "Как у вас внутри-то? Вы справляетесь там с ситуацией?"."Да… Справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже как-то выстраивается какая-то вертикаль, - отвечает человек с голосом Порошенко. - Потому что когда я пришел, конечно, вертикали не было, было непросто"."Я вам могу сказать, что желающих… длинной очереди на должность украинского президента не наблюдается", - со смехом говорит "Порошенко"."Зря вы так думаете, - отвечает человек с голосом Путина. - Украина - это интересная и красивая страна".На прощание "президент Украины" говорит: "Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку, спасибо большое"."Обнимаю, до свидания", - отвечает "Путин".https://www.bbc.com/russian/news-53365921
28.07.2021 11:36 Ответить
ЗЕбил, ты разницу между говорить и подписывать чувствуешь?! Врагу можно говорить что угодно, а когда ты подписываешь документы это уже не бла-блабла. Животное ты тупое
28.07.2021 11:41 Ответить
Зеленский В. юрист по образованию и понимает, что такое правовое государство. Ему пришлось выполнять ДОГОВОРЕННОСТИ ПЕТРА.

Раньше много было ОРАТОРОВ, а сейчас пришли люди-ДЕЛА. Делать труднее, чем языком накидывать...
28.07.2021 11:34 Ответить
юрист? Ты реально конченый!
28.07.2021 11:44 Ответить
Вот реальные шаги, а не громогласные горлопанские заявления
28.07.2021 11:21 Ответить
Зося, пошукай десь собі мізки...
28.07.2021 11:25 Ответить
Съедутся толочь воду в ступе, осуждать, выражать и призывать.

Такого в Украине еще не было. 28 государств и международных организаций подтвердили свое участие в саммите Крымской платоформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3885
28.07.2021 11:22 Ответить
Интересно посмотреть список участников. Интересно есть ли там Китай, придется скоро деоккупировать Сибирь, Япония - Дальний Восток, Германия - Калининградская область и т.д.
28.07.2021 11:24 Ответить
Лучше спросите у зелупы: "чей Крым?". По секрету скажу вам, что он не ответит на этот вопрос. Это как футболка сборной по футболу с картой страны, которую засцал надеть клоун, или как общая фотография олимпийцев и наркомана, на которой Крым скрыт от общего обозрения. Криворогульное чмо уже давно считает Крым кацапским, но только агрессивное меньшинство не дает ему об этом говорить в слух.
28.07.2021 11:27 Ответить
Сначала подумал "Что так много?". Прям 28 стран внезапно озаботились судьбой Украины. Потом понял: там же зеледента будут всем показывать. Я так понимаю, что стол на этом саммите должен быть круглым. Поэтому лучше всего для такого мероприятия подойдет цирк и разместится учитывая пандемию будет где, и величайшего лидера современности смогут со всех сторон рассмотреть.
28.07.2021 11:30 Ответить
да. приедут вторые заместители старшего дворника правительства всех 28 государств

обосрался зебзик с этой платформой
28.07.2021 11:31 Ответить
на самом деле возможно это будет и неплохим событием, как минимум вреда от него не будет если наш гарант и его окружение и тут не накосячат... но пока много пафоса от Кулебы и банковой и мало осмысленности в чем заключается практическая польза от этого собрания. Хотелось бы все таки деталей. А то хуже всего будет если с помпой откроют "говорильню" с участием министров транспорта США и остальных "ведущих политиков запада".
28.07.2021 11:32 Ответить
ну і що? що аж, або тільки 28? Адже в кінцевому результаті це буде самопіар препіздента і черговий пшик.
28.07.2021 11:36 Ответить
ну і що? що аж, або тільки 28? Адже в кінцевому результаті це буде самопіар препіздента і черговий пшик. Танці з бубнами в рамках "30 форумів" до 30-ти річчя.
28.07.2021 11:38 Ответить
Список государств - в студию! А то получится как все выходит у ЗЕ - через одно место.
28.07.2021 11:41 Ответить
Ну овощи там, рожь, вот это всё...не было тово шо щас.
28.07.2021 11:53 Ответить
Резонанс от согласия с формулой Штаймайера и ввод представителей ДНР и ЛНР в Верховну Раду может может не уравновесить Крымская плат-форма.
28.07.2021 11:48 Ответить
А давайте хвастаться результатами а не намерениями.
28.07.2021 11:52 Ответить
Такого в Україні ще не було. 28 держав і міжнародних організацій підтвердили свою участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7590
28.07.2021 11:54 Ответить
Таки да.
28.07.2021 12:01 Ответить
Від цензора вже смердить кремлівською пропагандою,гидко читати!!!
28.07.2021 12:09 Ответить
ДУЖЕ ЯСКРАВА І ВИРАЗНА УЧАСТЬ США : захід, спланований ЩЕ за Пороха, підтримали а рівень представництва (міністр транспорту) відповідає ставленню Байдена до зільоного припіздня.
28.07.2021 13:05 Ответить
А наша Бубочка теж на кримську платформу припреться обнюхана і обкурена?
Безпрецедентно. 28 держав і міжнародних організацій візьмуть участь у саміті "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5852
28.07.2021 13:47 Ответить
А какой уровень делегаций? Слышал от США будет присутсивовать министр транспорта. Может кто и старшего инструктора пришлёт.
28.07.2021 13:50 Ответить
Никто из первых лиц США, ВБ, ЕС принимать участие в Крымской платформе не будет.

Это все, что надо знать, про мнение Запада о ЗЕ и его начинаниях.
28.07.2021 14:09 Ответить
какаяразница первые лица или вторые
28.07.2021 14:54 Ответить
первые лица могут принимать решения. Вторые лица это либо те, кто решения разрабатывает и передаёт их первым лицам, либо просто говорящие головы.
Ну надо кому-то поехать потрындеть, вот поедет, потрындит.
И ещё, что важно, эти "вторые лица" как раз и существуют чтобы говорить что угодно, так как в отличие от слов президентов, их слова всегда можно легко дезавуировать, а в крайнем случае и в отставку отправить, мол, ну спорол наш дурачок какую-то ересь, простите убогого.

Как-то так.
28.07.2021 18:49 Ответить
Вы пишете с позиции человека, у которого в мозгу забит ржавый гвоздь российского самодержавия.Вторые лица в развитых странах могут нагнуть первое лицо, например конгрессмены могут обязать или запретить определённую деятельность президента США .
28.07.2021 23:20 Ответить
Не буду даже спорить. А третьи могут забить ржавый гвоздь четвертым. А пятые - третьим. А восьмые десятым. Какая разница????
29.07.2021 00:15 Ответить
А судьи кто?
29.07.2021 01:09 Ответить
Це реальне досягнення української дипломатії. Хтоб і як тут не бризкав слиною з цього приводу.
28.07.2021 14:57 Ответить
Крымская платформа, крымская платформа...то тут, то там мелькает в СМИ. Я даже не интересуюсь, что это такое. Заранее уверена, что дело пустое и только ради пиара.
28.07.2021 15:27 Ответить
Дмитрий Кулеба - вы кто? Почему какой-то самозванец Ермак "готовит визит в США"?
28.07.2021 17:32 Ответить
Первое - то, что Украина хоть что-то делает и организовывает эту самую Крымскую платформу - это очень хорошо. Даже сам факт постоянного напоминания о проблеме очень важен. Это Зеле плюс.
Второе - НИКТО из тех, кто принимает действительно важные решения со стороны ЕС, США и прочих стран НЕ едет. Это показывает реальную оценку полезности данного собрания с точки зрения других стран. Если бы ожидалось, что там примут какие-то важные решения, то хотя бы с точки зрения самопиара туда немедленно бы ломанулись реально важные дядьки и тётки.
Третье - США отправило на Крымскую платформу министра транспорта. Который НИКАК к Крыму и крымским вопросам не относится. Почему его отправили - по двум причинам. Первая причина - проекты нац.дорог в Украине, можно как раз по ходу дела обсудить с украинским рук-вом как бы без тендеров передать США ещё какие-то подобные проекты. То есть чисто бизнес для США, никакого дела до Крыма.
Вторая причина - Буттиджедж https://edition.cnn.com/2021/02/02/politics/pete-buttigieg-alejandro-mayorkas-senate-confirmation-vote/index.html открытый гей , который всегда выступает за права ЛГБТ. И в Украину он приедет со своим мужем. Для США это такая себе нормальная пропаганда, мол, вот мы и в Восточную Европу, которая оплот анти-геевщины, отправляем наших геев и пытаемся образумить закоренелых православных.

Для США сплошной профит.
Для Украины - ну хз.

Но ещё раз - НАПОМИНАТЬ о проблеме Крыма конечно всем надо постоянно.
Раз уж у руководства нет возможности что-то реально сделать.
28.07.2021 18:55 Ответить
 
 