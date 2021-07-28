В Киеве прошел крестный ход и молебен ПЦУ ко Дню Крещения Киевской Руси-Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 июля, День Крещения Киевской Руси-Украины. Православная Церковь Украины (ПЦУ) провела в центре Киева торжественные мероприятия по случаю 1033-летия крещения Руси-Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Накануне в Михайловском Златоверхом кафедральном соборе прошло всенощное бдение. С утра в соборе Предстоятель Православной Церкви Украины Блаженнейший митрополит Епифаний отслужил Божественную литургию.

Верующие, которые пришли на литургию в собор вместе с Епифанием, архиереями и духовенством ПЦУ прошли крестным ходом к памятнику Владимиру, где совершили праздничный молебен.

Молебен по случаю по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины на Владимирской горке возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру также совершил Предстоятель ПЦУ Епифаний.

































































































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ