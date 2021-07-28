Оккупированный Крым для России стал чемоданом без ручки, "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз, - Кулеба
Саммит Крымской платформы изменит отношение международного сообщества к российской оккупации Крыма. Если раньше оккупированный полуостров был для России "чемоданом без ручки", то теперь станет "неподъемным грузом".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Россия пытается объявить вопрос оккупации Крыма закрытым. В то же время, Кулеба заверил, что вопрос Крыма не будет закрытым, пока полуостров не вернется Украины.
"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", - сказал Кулеба.
Пламенное бла-бла-бла. Вот сейчас съедутся, погрустят и превратят. За руки обязательно пусть возьмутся. Без этого толку не будет.
Балабольство в стакане.
анонс встреч стал походить на афишу шоу...(где предположений и поспешных выводов больше чем тем для будущих обсуждения)