Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Оккупированный Крым для России стал чемоданом без ручки, "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз, - Кулеба

Саммит Крымской платформы изменит отношение международного сообщества к российской оккупации Крыма. Если раньше оккупированный полуостров был для России "чемоданом без ручки", то теперь станет "неподъемным грузом".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Россия пытается объявить вопрос оккупации Крыма закрытым. В то же время, Кулеба заверил, что вопрос Крыма не будет закрытым, пока полуостров не вернется Украины.

"Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Крымская платформа превратит его в неподъемный груз", - сказал Кулеба.

Украина присоединилась к санкциям ЕС против РФ за оккупацию Крыма

Пламенное бла-бла-бла. Вот сейчас съедутся, погрустят и превратят. За руки обязательно пусть возьмутся. Без этого толку не будет.
28.07.2021 11:29 Ответить
Зебілів непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,їх не цікавить діяльність чинної влади !!!)))
28.07.2021 11:33 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!! Дурень думкою багатіє!!!))))
28.07.2021 11:31 Ответить
Пламенное бла-бла-бла. Вот сейчас съедутся, погрустят и превратят. За руки обязательно пусть возьмутся. Без этого толку не будет.
28.07.2021 11:29 Ответить
Он очень хотел. Спал и видел. За делами не управился. Сказал, что нужно его ещё раз избрать - тогда стопудово..
28.07.2021 11:34 Ответить
Зебілів непокоїть що зробив чи не зробив Порох ,їх не цікавить діяльність чинної влади !!!)))
28.07.2021 11:33 Ответить
Хай 7.40 збацают ,за фортеп"яно генітальніший членограй !!!)))
28.07.2021 11:35 Ответить
И ещё озабоченность. Все съедутся и проявят обязательную озабоченность
28.07.2021 20:45 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!! Дурень думкою багатіє!!!))))
28.07.2021 11:31 Ответить
Да ничего и не будет,как и тем кто бездарно Крым сдал.
Балабольство в стакане.
28.07.2021 11:34 Ответить
Не кажи гоп, ти ж міністр! Чи вже теж пихкаєш?
28.07.2021 11:34 Ответить
Імітація діяльності на 99% складається з звіздьожа !!!)))
28.07.2021 11:36 Ответить
оспали...до чего ж любят пафосно мычать...заранее...
анонс встреч стал походить на афишу шоу...(где предположений и поспешных выводов больше чем тем для будущих обсуждения)
28.07.2021 11:36 Ответить
"Крымская платформа" превратит его (Крым) в неподъемный груз, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? / Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны./ -При том что Ермак в ФСБ свой человек по кличке Козырь.
28.07.2021 11:37 Ответить
Бідон пришле на Кримську платформу замість сенбе відкритого гомосєка Буттріджа. Так зелень ще ніхто не опускав. Доведеться йому руку жати, яка тримала чужий х.й ) )
28.07.2021 11:48 Ответить
Цікаво а як би був призедентом не Зеленський а Порошенко..чи хто небуть інший то теж би ту руку жав яка за х. держалась??? От ви наро смішні довбо..би інколи окремі екземляри )) А саме смішно що і ти б теж би ту руку жав а можеб і за х схавитивсяб ..хто тебе знає... Не важливе ставлення важливе як ти його доводиш .. от ти доводиш як гнидотна людина..))) Треба тебе в камеру на парашку от і подивимось як ти будеш там нетілки руками за х братись...
28.07.2021 12:28 Ответить
галоперідолу випий і проспись.
28.07.2021 12:49 Ответить
Та так відповідають усі тобі подібні..)) Цікаво чому ... ?? Це законмірність хвороби чи просраної совісті? Ну та й дідько з вами ...))
28.07.2021 12:56 Ответить
ти теж задньоприводний? чому не лікуєшся?
28.07.2021 13:00 Ответить
)) Ну що від хворої людини можна очікувати.. Тільки таку відповідь..)) А це навіть добре коли отакі хворі як ти на чийомусь боці .. а не на мойому.. буду спокійно не хвилюючись дивитись як ви собі риєте яму і як ви друг дружку будите рвать.... )) Для нормальних людей це буде саме те що потрібно і Україні теж .. а світові так взагалі.) )
28.07.2021 13:16 Ответить
тебе шо плохо,,,?
28.07.2021 14:02 Ответить
Крымская платформа - это правильно, это раздражает запоребрик, поэтому это нужно делать. Но наивно рассчитывать, что ввп (или как его там) тут же подаст в отставку и явится в Печерский райсуд с повинной.
28.07.2021 11:54 Ответить
Поправка: с повинной ввп нужно идти не в суд, а в прокуратуру, т.е. к Венедиктовой.
28.07.2021 11:55 Ответить
 
 