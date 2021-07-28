РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5387 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 409 86

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19 предстоящей осенью не хуже европейских стран.

"Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19. - Ред.), чего не было – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек, всего - 3 264 715, - Минздрав

Он отметил, что "в Украине не была построена инфраструктура, как в некоторых странах, поэтому пришлось строить быстро и в достаточном количестве".

"У нас есть 90 тыс. открытых койкомест для больных коронавирусом, из них наполнение от 10 до 50 тыс. ", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "просчеты в подготовке медицины к эпидемии коронавируса существовали по всему миру".

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Ти вже був готовий, чемпіон хренов.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:51 Ответить
+15
Вас не врятує Зеленський, бо в нього нема диплому психіатра.))
показать весь комментарий
28.07.2021 11:56 Ответить
+15
Не

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3312
показать весь комментарий
28.07.2021 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так перед НГ мы тоже были готовы, даже несколько раз побеждали....
показать весь комментарий
28.07.2021 11:49 Ответить
"хуже не будет"
показать весь комментарий
28.07.2021 13:03 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2021/7/28/431135/ Первого президента Украины Леонида Кравчука подключили к аппарату ИВЛ https://charter97.org/ru/news/2021/7/28/431135/comments/
показать весь комментарий
28.07.2021 11:50 Ответить
А чё - не вакцинировался?!
показать весь комментарий
28.07.2021 20:41 Ответить
чемпион по короновирусу
показать весь комментарий
28.07.2021 11:51 Ответить
Не

Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3312
показать весь комментарий
28.07.2021 12:09 Ответить
мне нравиться пост, но он не дебил. это хитрая, жадная, бессовестная еврейская морда, которая прикидиваеться что нихрена не знает.

ну не могут бояре ставать миллиардерами а царь оставаться ни с чем. НЕ МОГУТ!!!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:17 Ответить
Таки да!
показать весь комментарий
28.07.2021 14:28 Ответить
фууу.... как можно перевирать величайшего
вот точная цитата - " Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших"
показать весь комментарий
28.07.2021 12:19 Ответить
от Бедосик.... хоть бы те врачи, что есть не разбежались... то тут то там протестуют - дайте нормальные зарплаты , в том числе, и за возросший риск заболевания ковидом... а они зарплаты от 3 до 13 000 грн.... и медперсонала дикий некомплект - Готовы они.....
показать весь комментарий
28.07.2021 11:51 Ответить
Ти вже був готовий, чемпіон хренов.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:51 Ответить
Вас не врятує Зеленський, бо в нього нема диплому психіатра.))
показать весь комментарий
28.07.2021 11:56 Ответить
25 января были именины у преЗе...ващето...
где ж вы были все это время?
показать весь комментарий
28.07.2021 11:56 Ответить
Сьогодні іменини Володимирів, але Зеленський до цього не має ніякого відношення, ні він ні його оточення дітей не хрестять.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:02 Ответить
за те є 95 квартал, а там не куми, а свати.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:09 Ответить
Дійсно, а що тепер? Це має якийсь стосунок до цього, що Україною рулить бідоносець?
показать весь комментарий
28.07.2021 14:10 Ответить
Ти мабуть хворий? То з імєнінами Володимира Великого вітаєш єврея Зеленського то Свинарчука записав у куми Пороху. Помішай кашу в своїй голові, бо пригорає.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:13 Ответить
он просто ********.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:24 Ответить
Ні, він просто лише так вміє заробляти. Лизак за гроші
показать весь комментарий
28.07.2021 14:11 Ответить
у чому людяність члєнограя? у тому, що на брехні прийшов до влади.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:07 Ответить
Ваш клоун самый писюнистый писюанист!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:18 Ответить
Зеленський - самий людяний Президент України.
Він робив і робить все, що від нього залежно аби рятувати усіх (а не тільки багатих, як було раніше).
Ну от що робити з такими клінічними Зеідіотами ?! Тільки примусова евтаназія!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:39 Ответить
Восени буде значно гірше - закінчиться бюджет, роздерибанений на різний непотреб. І восени може бути великий "шухер".
показать весь комментарий
28.07.2021 11:52 Ответить
да, они кажется тоже это почувствовали... Министр МВД, Гравнокомандующий, Мендель и прочие - бегут теряя тапки... Ибо то, с чем прийдется столкнуться осенью - будет страшно! Народ зол, без денег, без перспектив на лучшую жизнь для них и детей. Кому порше а кто и самокат купить не может. Кому Кипр а кто и неделю отпуска взять не может, чтоб сорняки прополоть, Кому поместье а кому и хрущевка однокомнатная не светит....
показать весь комментарий
28.07.2021 11:58 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2021 13:42 Ответить
Усе буде навпаки. Перевірено двома роками припіздєнства Зеленскага.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
ну слава тебе бохородицаРима... за жизнерадостного сына ...
если сказал - готова - значит готова! раз-два!
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
Народила Рімма в ніч
Не то сина, не то діч.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:57 Ответить
смешно... жги еще!
показать весь комментарий
28.07.2021 11:57 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2021 11:58 Ответить
Что открывает?? Офшорные счета?? Ну так это не удивительно...там бабло рекой с большого крадивныцтва течет...да с таможен потоки не слабые..
показать весь комментарий
28.07.2021 11:59 Ответить
У зеленському розчарувались майже всі зебіли, окрім клінічних ідіотів.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:03 Ответить
Нет болезный я не о них...в том офшоре о котором иы шепчешь было 5 тысяч долларов..
А я о об оманских и прочих офшорах осла...в которые когда гибли украинские солдаты осел деньги из приват банка выводил...о тех в которые он бабки полученные в паРаше за своих скотов складывал...и о тех в которые он сейчас бабла складирует..
показать весь комментарий
28.07.2021 12:05 Ответить
Ты идиот?? Это был риторический вопрос..
Для чего тогда открывались офшорный счет знает любой кто умеет читать..
показать весь комментарий
28.07.2021 12:13 Ответить
Чому при Пороху цей друз збіднів, а при борцуні з олігархами Ахметов в кілька разів підвіщив свої статки? Лікуйся.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:20 Ответить
Потому, что вводится закон о декларировании, а далее будут отбирать.
При Петре всем было до лампочки - серые деньги или белые...
Казино работали по всей стране во всех дворах...
Петро - мастер рассказывать сказки.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:25 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2021 12:39 Ответить
А теперь казино типа не работают в каждом дворе? Глаза разуй.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:49 Ответить
Зеля, ты что ль? Ну ты ник себе выбрал!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:09 Ответить
В чем ты готов, кровати покрасили в бомжатнях или ждешь кредит от МВФ чтоб его распилить между своими? Ты людям лучше объясни почему медикаменты которые в Европе стоят по 2 евро, в Украине по 900 грн или масло подсолнечное в Европе дешевле чем в Украине? Антимонопольный комитет? - Не, не слышал.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:56 Ответить
Украина готова к получению транша МВФ!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:01 Ответить
Вот только МВФ не готов кидать деньги в топку на распил коррупционерам.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:51 Ответить
а мы готовы к одеванию намордников, ваша честь! а тестироваться когда начинать?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:02 Ответить
ЗеЗе сказало? Блін, аж страшнувато стає...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:05 Ответить
Готовы к рисованию нужной статистики
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
из опыта полученного за два прошедших года . если Зеля говорит что готовы значит там еще и конь не валялся . деньги украли и следует ожидать полный пипец
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
С языка снял!
Пока мастер спорта по ковиду молчал, было терпимо. Теперь реально ссыкотно.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
Сравни цены на финлепсин(карбомазепин) в Европе или даже в РФ и в Украине, это для эпилептиков, еще на алопуринол
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10 Ответить
Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4906
показать весь комментарий
28.07.2021 12:14 Ответить
деля ЗЕдебилов правила написания - по независящим от них ествественныМ
показать весь комментарий
28.07.2021 13:04 Ответить
Прошлый раз зебилы так готовились к новой волне короновируса, что 60тыс врачей поувольнялось.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:16 Ответить
Очередное шоу?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:20 Ответить
Что вы на Бубочку накинулись? Он нещадными ударами уничтожал коронавирусы на клавишах пианино! Не жалеючи живота своего! Ну, или того, что чуть ниже...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:21 Ответить
От цікаво шановні чисто заради справедливості висновків які ми робимо ..З чим ви порівнюєте коли кажете що все погано і підготовки не має...таке було при інших Президентах..???
Точно Україні не бачити нормального життя ще довго бо не чесні і не справедливі люди завжди будуть зіштовхувать Україну в прірву і кричати "..це заради блага країни.."
показать весь комментарий
28.07.2021 12:41 Ответить
Один раз уже, Чемпион мира по борьбе с ковидом зеленский, обосрался !!Начинается второй тайм пустых обещаний и красивых сказок, звиздуна Зеленского!! ..мы уже увидели работу и обещания ворюги Степанова!!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:54 Ответить
Україна БЕЗ ТЕНДЕРІВ вкладає 10 відсотків бюджету в дороги, залишаючи народ та медиків ковтати рекламні борди на на тих дорогах ва славу вовє!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:10 Ответить
Когда ковидные выплатят за май-июнь?
показать весь комментарий
28.07.2021 13:17 Ответить
Лучше бы он уже молчал и не открывал свой чемпионский рот!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:20 Ответить
Если говорит что готовы,нужно спасаться самим.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:24 Ответить
през - пустозвон
показать весь комментарий
28.07.2021 13:35 Ответить
"Знову за рибу гроші",як казав чучма:"Це ж вже було колись...".Хто небудь там- в ОПі,дайте йому оселедця)))
показать весь комментарий
28.07.2021 13:44 Ответить
Україна готова до нової хвилі COVID-19 восени не гірше за інші європейські країни, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1117
показать весь комментарий
28.07.2021 13:53 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:12 Ответить
кретина кусок.....
показать весь комментарий
28.07.2021 17:27 Ответить
ха-ха три раза.

Предвижу такую новость
1 сентября 2021 года.
"Мы оказались полностью не готовы к новой волне коронавируса.
Виноват путен, папередники, Байден, Меркель и рояль." Вова Зеленский.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:13 Ответить
значит хана нам осенью ((
показать весь комментарий
29.07.2021 00:22 Ответить
Я сумніваюся, що десь ще платять ті 300 процентів.
показать весь комментарий
29.07.2021 07:08 Ответить
 
 