Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19 предстоящей осенью не хуже европейских стран.
"Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19. - Ред.), чего не было – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "в Украине не была построена инфраструктура, как в некоторых странах, поэтому пришлось строить быстро и в достаточном количестве".
"У нас есть 90 тыс. открытых койкомест для больных коронавирусом, из них наполнение от 10 до 50 тыс. ", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что "просчеты в подготовке медицины к эпидемии коронавируса существовали по всему миру".
ну не могут бояре ставать миллиардерами а царь оставаться ни с чем. НЕ МОГУТ!!!
вот точная цитата - " Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших"
где ж вы были все это время?
Він робив і робить все, що від нього залежно аби рятувати усіх (а не тільки багатих, як було раніше).
Ну от що робити з такими клінічними Зеідіотами ?! Тільки примусова евтаназія!
если сказал - готова - значит готова! раз-два!
Не то сина, не то діч.
А я о об оманских и прочих офшорах осла...в которые когда гибли украинские солдаты осел деньги из приват банка выводил...о тех в которые он бабки полученные в паРаше за своих скотов складывал...и о тех в которые он сейчас бабла складирует..
Для чего тогда открывались офшорный счет знает любой кто умеет читать..
При Петре всем было до лампочки - серые деньги или белые...
Казино работали по всей стране во всех дворах...
Петро - мастер рассказывать сказки.
Пока мастер спорта по ковиду молчал, было терпимо. Теперь реально ссыкотно.
Точно Україні не бачити нормального життя ще довго бо не чесні і не справедливі люди завжди будуть зіштовхувать Україну в прірву і кричати "..це заради блага країни.."
Предвижу такую новость
1 сентября 2021 года.
"Мы оказались полностью не готовы к новой волне коронавируса.
Виноват путен, папередники, Байден, Меркель и рояль." Вова Зеленский.