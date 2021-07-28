Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к новой волне пандемии COVID-19 предстоящей осенью не хуже европейских стран.

"Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19. - Ред.), чего не было – относительно больниц, койкомест, количества автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19, с кислородом. Мы готовы, я считаю, в данном случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже", - заявил Зеленский во время общения с журналистами на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "в Украине не была построена инфраструктура, как в некоторых странах, поэтому пришлось строить быстро и в достаточном количестве".

"У нас есть 90 тыс. открытых койкомест для больных коронавирусом, из них наполнение от 10 до 50 тыс. ", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "просчеты в подготовке медицины к эпидемии коронавируса существовали по всему миру".