На сегодняшний день для граждан Украины открыты границы 124 стран мира, - Кулеба

На сегодняшний день для граждан Украины открыты границы 124 стран мира, - Кулеба

На данный момент 124 страны мира открыли свои границы для путешествий украинских граждан в период пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 124 стран мира. Это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое", - заявил Кулеба.

В частности, министр сообщил, что среди популярных туристических направлений уже открыты Албания, Болгария, Греция, Грузия, Доминиканская республика, Египет, Кипр, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Таиланд, Тунис, Турция, Хорватия и Черногория.

Он добавил, что на европейском континенте для украинцев в целом открыты 26 стран, среди которых есть страны-члены Евросоюза и Великобритания.

"Мы будем и в дальнейшем работать над открытием стран для украинцев. Это абсолютно останется нашим приоритетом", - сказал Кулеба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В какие страны едут украинцы: Госпогранслужба назвала тенденции заграничных путешествий. ИНФОГРАФИКА

При этом глава МИД поощряет украинцев путешествовать по Украине.

"Пандемия продолжается, поэтому традиционно призываем граждан соблюдать меры безопасности во время путешествий, прежде всего вакцинироваться и соблюдать все правила въезда", - сказал Кулеба.

Также министр напомнил, что более подробную информацию по каждой отдельной стране украинцы могут найти на ресурсе МИД tripadvisor.mfa.gov.ua, где размещена интерактивная онлайн-карта путешествий по миру для украинцев на время распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

спасайся, кто сможет ! )))))
28.07.2021 11:53 Ответить
Границы открыты, "НО" ...
Заехать возможно только к 20%.
28.07.2021 12:05 Ответить
Поотрывали столько стран, чтобы можно было больше разных штамов короновируса привезти в Украину и осенью закрыть страну на локдаун.
28.07.2021 12:19 Ответить
владельцы горнолыжных комплексов потирают ручки..
28.07.2021 12:46 Ответить
Во как козломордых плющит на этой ветке...
из их Балалайни, можно выехать только
в недоразвитые страна Африки и Азии...
28.07.2021 16:00 Ответить
 
 