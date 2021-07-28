Из отеля - в больницу: в курортной Грибовке отравились 9 детей, которые приехали на отдых из Киева

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле "Bugaz Sea View" в Одесской области. О вспышке стало известно 27.07.2021.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.

По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет.

По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей. Проживали в гостинице "Bugaz Sea View" ООО "БЛЭК СИ ХОТЕЛ ГРУПП" и питались в ресторане отеля.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Об итогах будет сообщено дополнительно.

