Из отеля - в больницу: в курортной Грибовке отравились 9 детей, которые приехали на отдых из Киева

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле "Bugaz Sea View" в Одесской области. О вспышке стало известно 27.07.2021.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.

По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет.

По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей. Проживали в гостинице "Bugaz Sea View" ООО "БЛЭК СИ ХОТЕЛ ГРУПП" и питались в ресторане отеля.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Об итогах будет сообщено дополнительно.

дети (6738) Одесская область (3839) отравление (1586) Госпродпотребслужба (261)
жытелям киева всегда повышенное внимание, когда в школах глубинки травят детей, то всё нормик
28.07.2021 12:49 Ответить
В Киеве проживает 15% населения Украины
28.07.2021 13:32 Ответить
Блек Си Хотел Груп це компанія одеської мафії, яка вкрала в держави колишній Готель Інтурист в Одесі і назвала його готелем Чорне море і контролює ще ряд туристичних об'єктів в Одеській області. Потрібно провести жорсткі перевіркі у всіх готелях цієї групи.
28.07.2021 18:35 Ответить
главное что эти районы и так довольно дорогие, еще и на питании стараються чего то намутить. лишать лицензии нах.....й. чтоб конкурент видел и думал.
28.07.2021 13:12 Ответить
Грибовка говоришь...? Курорт в Одесской области...? Знаем, знаем
З готелю - в лікарню: у курортній Грибівці отруїлися 9 дітей, які приїхали на відпочинок з Києва - Цензор.НЕТ 7045
28.07.2021 13:37 Ответить
 
 