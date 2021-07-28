Из отеля - в больницу: в курортной Грибовке отравились 9 детей, которые приехали на отдых из Киева
Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхавших в отеле "Bugaz Sea View" в Одесской области. О вспышке стало известно 27.07.2021.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области.
По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет.
По предварительным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы количеством 90 детей. Проживали в гостинице "Bugaz Sea View" ООО "БЛЭК СИ ХОТЕЛ ГРУПП" и питались в ресторане отеля.
С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.
Об итогах будет сообщено дополнительно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль