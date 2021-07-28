До сентября должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 250 тыс. прививок в сутки, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки инфраструктуры вакцинации в стране и возможности достигнуть 200-250 тыс. прививок в сутки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил во время общения со СМИ на форуме "Украина 30. Децентрализация".
"Готовы ли мы с вакцинами - нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример - есть у нас вакцина - 150 тыс. минимум на сутки мы можем колоть. По нашим расчетам до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки", - рассказал президент.
По словам Зеленского, работа по поставкам вакцин в Украину продолжается.
"То, что могли - договорился лично с президентом США, получили 2 млн. вакцин "Moderna". Она здесь. Прививки начались. Когда встречался с канцлером Германии, отдельно от программы COVAX, то на 1 млн. 200 тыс. вакцин "Phizer" договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их ко Дню Независимости. Не потому что праздник, а потому что будет массовое скопление людей", - добавил президент.
а то теперь начинается - будут вакцинировать в общественных местах ...шо там готовить? стол-стул?
зараз у бовдура нова забава "здорова країна", знов будуть приписувати здобутки громад за роки децентралізації кловану
Т.е. собираются прививать 100% населения Украины три раза в год?
та хоч по 1 триліону плануйте вакцинувати, якщо тут на "пфайзер" уже другий тиждень не можуть необхідну кількість людей назберати, ну щоб флакон не зіпсувати.
А це чому, а тому що наріду зі всіх дір пропагують що вакцинація то зло.