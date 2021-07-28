РУС
1 203 15

До сентября должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 250 тыс. прививок в сутки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки инфраструктуры вакцинации в стране и возможности достигнуть 200-250 тыс. прививок в сутки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства заявил во время общения со СМИ на форуме "Украина 30. Децентрализация".

"Готовы ли мы с вакцинами - нет. Здесь зависит от количества и инфраструктуры. По инфраструктуре вакцинации, я считаю, мы хорошо подготовились. Мы показываем, как пример - есть у нас вакцина - 150 тыс. минимум на сутки мы можем колоть. По нашим расчетам до сентября мы должны быть готовы, подготовить инфраструктуру и до 200-250 тыс. делать прививок в сутки", - рассказал президент.

По словам Зеленского, работа по поставкам вакцин в Украину продолжается.

"То, что могли - договорился лично с президентом США, получили 2 млн. вакцин "Moderna". Она здесь. Прививки начались. Когда встречался с канцлером Германии, отдельно от программы COVAX, то на 1 млн. 200 тыс. вакцин "Phizer" договаривались, что они нам должны передать. Я сказал, что для нас очень важно получить их ко Дню Независимости. Не потому что праздник, а потому что будет массовое скопление людей", - добавил президент.

Зебил, у вас на это был год!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:10
+4
Некогда было. Куртки по цене Шкоды сами себя не наколядуют.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:12
+4
Так никто и не говорит что это будет сделано... Ключевое слово - ДОЛЖНЫ. Нас просто информируют как должно быть....
показать весь комментарий
28.07.2021 12:13
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
должны...будут...вот и вся готовность! бла-бла-шоу...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:24
Они и сейчас делают до 250 тысяч. Если делать 1 прививку в сутки это тоже будет считаться до 250 тыс.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:12
Обещал новый министр по кличке ляшко вообще то 400000 тысяч в сутки!! Вы там зедебилы договоритесь ,что врать.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:22
инфраструктура для вакцинации должна была быть готова еще в декабре прошлого года...
а то теперь начинается - будут вакцинировать в общественных местах ...шо там готовить? стол-стул?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:23
Ти ж нахвалялось до 24 серпня вакцинувати 70% населення.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:34
ну той що, хіба нарід то памятає.
зараз у бовдура нова забава "здорова країна", знов будуть приписувати здобутки громад за роки децентралізації кловану
показать весь комментарий
28.07.2021 17:26
Та подожди ты, дай деревья досадить..
показать весь комментарий
28.07.2021 12:46
Беда в Украину пришла откуда не ждали, из засратого Кривого Рога!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:28
250 тыс в сутки.
Т.е. собираются прививать 100% населения Украины три раза в год?
показать весь комментарий
28.07.2021 14:21
кейс вакцинации)))
показать весь комментарий
28.07.2021 16:37
и кластер
показать весь комментарий
28.07.2021 22:42
дерева як я зрозумів цей математик вже висадив
та хоч по 1 триліону плануйте вакцинувати, якщо тут на "пфайзер" уже другий тиждень не можуть необхідну кількість людей назберати, ну щоб флакон не зіпсувати.
А це чому, а тому що наріду зі всіх дір пропагують що вакцинація то зло.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:23
 
 