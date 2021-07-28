За сутки от коронавируса в Киеве умер один человек, выявлено 189 новых случаев COVID-19, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 189 больных коронавирусом. Умер один человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

По словам мэра, в Киеве за сутки подтвердили 189 случаев заболевания коронавирусом, умер один человек. На сегодняшний день подтверждено 218 390 случаев заболевания.

Так, заболели 102 женщины в возрасте от 20 до 79 лет, 77 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет, а также 5 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 5 мальчиков от 10 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом, а также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 122 человека. В общем коронавирус преодолели 208 845 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 39, в Святошинском - 36 и в Шевченковском районе - 26 случаев", - отметил Кличко.