Скорее всего, вспышка коронавируса будет в начале осени, а доминировать будет "дельта"-штамм, - врач-эпидемиолог Мухарская
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует вспышку коронавируса в Украине осенью. "Дельта"-вирус, скорее всего, будет доминировать в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.
По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищенные, потому что не переболели и не вакцинированные, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.
"Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма есть то, что он быстро распространяется", - заявила она.
какая-то часть провакцинировалась (некоторые дважды) (3,5 млн одноразовая доза и 1,8 млн две дозы)... на 35-40 млн населения конечно маловато... но маємо що маємо
Такшта
Воттаквот
повсеместно в Украине индийский штамм,июнь прошел,штамм всё не приходил закачивается июль, родилась дельта, которая также еденицами,так что Нострдамусы с вас никакие,если вы только спецом не подготавливаете почву для закрытия,чтоб мол
сказать вас предупреждали
Скорее всего завтра утром взойдет солнце, а вечером опять сядет.