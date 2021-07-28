РУС
Скорее всего, вспышка коронавируса будет в начале осени, а доминировать будет "дельта"-штамм, - врач-эпидемиолог Мухарская

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует вспышку коронавируса в Украине осенью. "Дельта"-вирус, скорее всего, будет доминировать в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищенные, потому что не переболели и не вакцинированные, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.

"Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма есть то, что он быстро распространяется", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До сентября должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 250 тыс. прививок в сутки, - Зеленский

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+5
перший пік дельти - через три-чотири тижні. Після оцих "хресних ходів". От побачите.
28.07.2021 12:48 Ответить
+5
28.07.2021 12:51 Ответить
+5
В гібрідну війну входить також і розповсюдження вірусу.
28.07.2021 12:54 Ответить
28.07.2021 12:48 Ответить
28.07.2021 12:51 Ответить
28.07.2021 12:54 Ответить
этот вирусный хаос на протяжении 30 лет игнорирует фундаментальные научные факты: существование, патогенность и смертельные последствия этих агентов никогда не были доказаны.
28.07.2021 13:02 Ответить
Цікаво, що порохоботи, вони ж корисні ідіоти глобалістів, всі як один вперто поширюють страх перед "пандемією", якої насправді не існує.
28.07.2021 16:44 Ответить
я порохобот. из моих знакомых именно порохоботы быстрее поняли что это мировая ложь. А вообще то 95% без пререканий повелись на эту откровенную туфту мирового капитала и стали бездумно повторять указы лживых правительств.
28.07.2021 18:19 Ответить
ну..как бы какая-то часть населения уже переболела (более 2,25 млн...)
какая-то часть провакцинировалась (некоторые дважды) (3,5 млн одноразовая доза и 1,8 млн две дозы)... на 35-40 млн населения конечно маловато... но маємо що маємо
28.07.2021 13:03 Ответить
Никто не знает, сколько конкретно переболело, так как в лёгкой форме за тестами не ходили.
Такшта
Воттаквот
28.07.2021 13:31 Ответить
это официоз... (Вы правы) думаю что переболевших (и даже не подозревающих об этом... иногда) на пару миллионов (возможно) больше...
28.07.2021 13:51 Ответить
это не гарантия от повторного заражения
29.07.2021 23:49 Ответить
вы разрешаете крестные ходы..а потом пугаете..
28.07.2021 13:24 Ответить
Хватит гавкать один уже экс любитель курточек анонсировал в мае на июнь уверенно
повсеместно в Украине индийский штамм,июнь прошел,штамм всё не приходил закачивается июль, родилась дельта, которая также еденицами,так что Нострдамусы с вас никакие,если вы только спецом не подготавливаете почву для закрытия,чтоб мол
сказать вас предупреждали
28.07.2021 13:30 Ответить
Штамм коронавируса "Дельта" и есть индийский
29.07.2021 23:50 Ответить
хм... а чому "лікарКА-епідеміологиня", а не "лікарИНЯ-епідеміологиня"?
показать весь комментарий
Это же надо, какая умная!
Скорее всего завтра утром взойдет солнце, а вечером опять сядет.
28.07.2021 15:04 Ответить
 
 