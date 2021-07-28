Скорее всего, вспышка коронавируса будет в начале осени, а доминировать будет "дельта"-штамм, - врач-эпидемиолог Мухарская

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская прогнозирует вспышку коронавируса в Украине осенью. "Дельта"-вирус, скорее всего, будет доминировать в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищенные, потому что не переболели и не вакцинированные, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.

"Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма есть то, что он быстро распространяется", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До сентября должны подготовить инфраструктуру вакцинации и делать до 250 тыс. прививок в сутки, - Зеленский