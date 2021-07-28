РУС
Почти 99% умерших в Италии от COVID-19 с февраля текущего года не были полностью вакцинированы

Почти 99% умерших в Италии от COVID-19 с февраля текущего года не были полностью вакцинированы

В Италии заявили, что почти 99% людей, умерших от COVID-19 в стране с февраля этого года, не были полностью вакцинированы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, такие данные предоставил Национальный институт здравоохранения (ISS

Как пишет Reuters, с 1 февраля по 21 июля в Италии было зарегистрировано 423 случая смерти от COVID-19 среди полностью вакцинированных человек, что составляет 1,2% от общего числа умерших 35776, говорится в заявлении института.

В опубликованном органом исследовании, которое содержится в регулярном отчете о смерти от COVID-19, сказано, что немногочисленное количество полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, также были значительно старше тех, кто умер без полной вакцинации - 88,6 лет против 80.

До заражения вирусом у них также были более серьезные проблемы со здоровьем.

Изучая медицинские карты 70 из 423 полностью вакцинированных людей, умерших от COVID, институт сообщил, что среднее количество основных заболеваний у этих людей составило 5,0 по сравнению с 3,7 для случаев смерти от COVID среди людей, которые не были полностью вакцинированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский

На прошлой неделе Италия вслед за Францией объявила, что подтверждение вакцинации или иммунитета от COVID-19 в ближайшее время станет обязательным для участия во множестве мероприятий, включая питание в помещениях и посещения таких мест, как тренажерные залы, бассейны, музеи и кинотеатры.

После этого объявления итальянские власти зафиксировали заметный рост регистрации на вакцинацию.

На сегодняшний день в Италии почти 57% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

вакцина (3815) Италия (1690) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+7
Та да...склеили ласты от инфарктов и инсультов после первого...
показать весь комментарий
28.07.2021 13:31 Ответить
+7
А в Израиле картина совсем другая - много тяжёлых случаев именно среди полностью вакцинированных. Ссылку давал на ветке про статсводку ситуации в Украине
показать весь комментарий
28.07.2021 14:01 Ответить
+6
Чим більше антиваксів - тим менше антиваксів.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:09 Ответить
та да. тебе 2 иконы, 2 лучины и в 2 раза сильней биться.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:36 Ответить
Т.е. статью из израильской прессы ты так и не осилил, ума не хватило
показать весь комментарий
28.07.2021 17:01 Ответить
Могу помочь - если не силен в инглише, воспользуйся гугл-переводчиком
показать весь комментарий
28.07.2021 17:06 Ответить
я осилил, мне ума хватило. ты не осилил, тебе ума не хватило.
я силён в инглише, мне помогать не надо.
в вот лично ты не силён в инглише.
могу помочь - снова воспользуйся гугл-переводчиком.
теперь тебе 3 иконы, 3 лучины и в 3 раза сильней биться.
показать весь комментарий
28.07.2021 20:39 Ответить
Я понял, ты чокнутая ковидоистеричка, досвидос
показать весь комментарий
28.07.2021 20:59 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало "Я понял, ты чокнутая ковидоистеричка, досвидос"
4:0 в мою пользу. всухую.
показать весь комментарий
28.07.2021 21:40 Ответить
Майже 99% померлих в Італії від COVID-19 з лютого поточного року не були повністю вакциновані - Цензор.НЕТ 9677
показать весь комментарий
29.07.2021 07:41 Ответить
снова хорошую картинку ты сам лишь для себя прилепил.
5:0. в одно ворота.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:24 Ответить
Тебя заклинило?
показать весь комментарий
29.07.2021 10:26 Ответить
Тебя заклинило? 6 - 0 .
показать весь комментарий
29.07.2021 10:52 Ответить
Боже який темний і дубовий народ.Таку єрєсь мочать що і смішно і страшно.
показать весь комментарий
28.07.2021 17:16 Ответить
После этого объявления итальянские власти зафиксировали заметный рост протестующих на улицах итальянских городов. Скоро выбьют дурь из этих псевдополитиков.
показать весь комментарий
28.07.2021 18:25 Ответить
