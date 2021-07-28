Реформа децентрализации сейчас продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время реформа децентрализации продвигается гораздо быстрее, но долгие годы в стране для этого не было политической воли.
"Долгий период страна не могла быстро продвигаться в вопросе децентрализации в силу обстоятельств политического характера. Не было политической воли, желания делиться полномочиями, бюджетом с украинскими громадами", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что в апреле 2014 года украинское правительство приняло основной документ - Концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти, затем были приняты законодательные акты, которые предоставили территориальным громадам не только полномочия, но и финансовую базу для их реализации.
По его словам, в настоящее время "почти завершился процесс передачи миллионов гектар земли и тысяч объектов коммунальной собственности к громадам".
"Наша команда пошла значительно дальше - реализовала второй этап децентрализации. В июне 2020 года правительство утвердило новое административно-территориальное устройство базового уровня. Сформировано почти 1,5 тыс. территориальных громад, которые покрывают всю территорию Украины", - напомнил Зеленский и отметил, что "сейчас в Украине 136 есть районов вместо 490, которые существовали до реформы".
"Эти факты наглядно демонстрируют, что реформа местного самоуправления в стране продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого. Мы задекларировали готовность углублять процессы децентрализации и передать громадам еще больше полномочий. И новый законопроект №4298 "О местных государственных администрациях", который обсуждается с привлечением широкого круга общественности и экспертов, является подтверждением этого", - резюмировал глава государства.
Нашел чем хвастаться - чужими достижениями, которые кстати вовсе не достижения.
Главными достижениями децентрализации было увеличение финансирования местных органов власти, передача многих функций на местах. А ты, Бубочка, все это херишь - местные власти воют от урезания доходов бюджета, спасибо, Вова, особенно год назад на борьбе с Ковидом хорошо местных прокатили.
Ідіот...
Ні, не ідіот... Це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів - брехня. Сцуть в очі своєму лохторату...
Справді, тепер набагато швидше зростає дефіцит бюджету України, зростають ціни і тарифи, заборгованість по зарплаті і комунальним платежам і взагалі, економіка занепадає, армія деградує, культура звелася до "сватів" і шапіто-95.
Прикольно...
Сидит, нихера не делает, а реформа реформируется небыаалыми темпами.
а відповідь проста - відсутність грошей в бюджеті (тому Київ знов самостійно вирішує які платежі проводити в першу чергу, а які притримати). це називається - ручне керування, а стається таке, коли нема грошей та коли є бажання (або потреба) контролювати бюджетні зобов'язання (а це геть не про децентралізацію).
отака децентралізація за зеленського - просрана.