Реформа децентрализации сейчас продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время реформа децентрализации продвигается гораздо быстрее, но долгие годы в стране для этого не было политической воли.

"Долгий период страна не могла быстро продвигаться в вопросе децентрализации в силу обстоятельств политического характера. Не было политической воли, желания делиться полномочиями, бюджетом с украинскими громадами", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в апреле 2014 года украинское правительство приняло основной документ - Концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти, затем были приняты законодательные акты, которые предоставили территориальным громадам не только полномочия, но и финансовую базу для их реализации.

По его словам, в настоящее время "почти завершился процесс передачи миллионов гектар земли и тысяч объектов коммунальной собственности к громадам".

"Наша команда пошла значительно дальше - реализовала второй этап децентрализации. В июне 2020 года правительство утвердило новое административно-территориальное устройство базового уровня. Сформировано почти 1,5 тыс. территориальных громад, которые покрывают всю территорию Украины", - напомнил Зеленский и отметил, что "сейчас в Украине 136 есть районов вместо 490, которые существовали до реформы".

"Эти факты наглядно демонстрируют, что реформа местного самоуправления в стране продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого. Мы задекларировали готовность углублять процессы децентрализации и передать громадам еще больше полномочий. И новый законопроект №4298 "О местных государственных администрациях", который обсуждается с привлечением широкого круга общественности и экспертов, является подтверждением этого", - резюмировал глава государства.