Реформа децентрализации сейчас продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время реформа децентрализации продвигается гораздо быстрее, но долгие годы в стране для этого не было политической воли.

"Долгий период страна не могла быстро продвигаться в вопросе децентрализации в силу обстоятельств политического характера. Не было политической воли, желания делиться полномочиями, бюджетом с украинскими громадами", - заявил Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что в апреле 2014 года украинское правительство приняло основной документ - Концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти, затем были приняты законодательные акты, которые предоставили территориальным громадам не только полномочия, но и финансовую базу для их реализации.

По его словам, в настоящее время "почти завершился процесс передачи миллионов гектар земли и тысяч объектов коммунальной собственности к громадам".

"Наша команда пошла значительно дальше - реализовала второй этап децентрализации. В июне 2020 года правительство утвердило новое административно-территориальное устройство базового уровня. Сформировано почти 1,5 тыс. территориальных громад, которые покрывают всю территорию Украины", - напомнил Зеленский и отметил, что "сейчас в Украине 136 есть районов вместо 490, которые существовали до реформы".

"Эти факты наглядно демонстрируют, что реформа местного самоуправления в стране продвигается гораздо быстрее, чем все годы до этого. Мы задекларировали готовность углублять процессы децентрализации и передать громадам еще больше полномочий. И новый законопроект №4298 "О местных государственных администрациях", который обсуждается с привлечением широкого круга общественности и экспертов, является подтверждением этого", - резюмировал глава государства.

Зеленский Владимир (22060) децентрализация (582)
+21
28.07.2021 13:04 Ответить
+18
эти территориальные громады были запланированы еще при Порошенко. И укрупнение районов стало большой бедой для местных жителей, у которых теперь вдвое дальше и власть и медобслуживание.
Нашел чем хвастаться - чужими достижениями, которые кстати вовсе не достижения.

Главными достижениями децентрализации было увеличение финансирования местных органов власти, передача многих функций на местах. А ты, Бубочка, все это херишь - местные власти воют от урезания доходов бюджета, спасибо, Вова, особенно год назад на борьбе с Ковидом хорошо местных прокатили.
28.07.2021 13:03 Ответить
+15
Если при Порохе и Гройсмане финансы бюджета стали оседать на местах, то теперь - все, забудьте, опять посылайте гонцов в Киев. ...Я, кстати, до сих пор не могу для себя решить - Янелох действительно верит в ту ахинею о своих "подвигах", которой он регулярно нас кормит, или откровенно издевается над нами?
28.07.2021 13:11 Ответить
Це пірімога?
28.07.2021 12:59 Ответить
Це загострення параоїдальної шизофреніі ,манія величі !!!!)))
28.07.2021 13:30 Ответить
ДЕ централізація? У ЄРМАКА!!!
28.07.2021 13:01 Ответить
Дійсно ніколи не було таких завгоспів й вони не двигались разом з шефом так, як сьогодні!
28.07.2021 13:03 Ответить
28.07.2021 13:04 Ответить
спихнуть на местные органы власти все проблемы это пірімога
28.07.2021 13:04 Ответить
дурь, видимо, ооочень забористая...
28.07.2021 13:07 Ответить
Такое впечатление что перед каждой пресс-конференцией или перед любой публичной встречи он употребляет марафет в неконролируемых дозах!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что скоро он не сможет подняться не то что от крышки рояля но даже встречного ветра!!!!!!
28.07.2021 13:08 Ответить
опять попередники вінни
28.07.2021 13:09 Ответить
В какую сторону быстрее,извольте спросить.....
28.07.2021 13:10 Ответить
В сторону наполнения его кармана за счет отъема денег у местных бюджетов. Как начал осенью 2019, так и не останавливается.
28.07.2021 13:18 Ответить
Если при Порохе и Гройсмане финансы бюджета стали оседать на местах, то теперь - все, забудьте, опять посылайте гонцов в Киев. ...Я, кстати, до сих пор не могу для себя решить - Янелох действительно верит в ту ахинею о своих "подвигах", которой он регулярно нас кормит, или откровенно издевается над нами?
28.07.2021 13:11 Ответить
всі артисти вірять в те, що вони грають. Інакше вони якісно свою роль не зіграють; і зникнуть через профнепридатність.
28.07.2021 13:56 Ответить
треба твоє запитання винести в ТОП. Лайк
28.07.2021 13:58 Ответить
Судя по тому, что делают (а не говорят) зебилы, их "децентрализация" закончится разделением Украины на несколько частей. Одна надежда- что йолку на Майдане ими украсят раньше, чем их "децентрализация" произойдёт.
28.07.2021 13:11 Ответить
він що, скотина, відбрав (централізував) в місцевого самоврядування кошти, примусив місцеві бюджети оплачувати обіцянки центральної влади (зокрема, про 300% надбавку лінарям на фронті з ковідом, і не тільки) - і тепер розпатякує, що при ньому децентралізація скаче шаленими темпами?
Ідіот...

Ні, не ідіот... Це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів - брехня. Сцуть в очі своєму лохторату...
28.07.2021 13:13 Ответить
Возможно, что децентрализация движется быстрее, чем раньше, но предыдущей администрации нужно было, в первую очередь, защитить страну от того, кому ты хочешь заглянуть в глаза или еще куда. Ты знаешь страну и, как главнокомандующий запрещаешь защищаться и, создаешь видимость работы децентрализацией, большой стройкой, высадкой миллиарда деревьев, видосиками из Омана и пр...
28.07.2021 13:15 Ответить
хз Вова, крайне спорно то что ты делаешь. основным была передача бОльших полномочий на места и бОльшего % бюджета от собраных налогов и податей... деньги ты забирать снова начал в центр урезая меснтые бюджеты а вот твои ОТГ так себе реформа, имхо конечно
28.07.2021 13:15 Ответить
Хтось створив велосипед, показав як їхати...А якесь проснулося і каже: дивіться всі - він їде скорше.
28.07.2021 13:18 Ответить
Тільки нашо гроші віддавати патологічно вороватим місцевим князькам досі незрозуміло.
28.07.2021 13:20 Ответить
реформа децентрализации продвигается быстрее,но сама децентрализация застряла в "зеленом реформированном болоте "
28.07.2021 13:21 Ответить
28.07.2021 13:22 Ответить
Да чего ты мандишь то. Ты хотя бы раньше знал, что означает термин децентрализация вообще. В квартале этого не проходили, а трускавецкий "университет" - это уровень, в лучшем случае первого класса средней школы.
28.07.2021 13:28 Ответить
"Ці факти наочно демонструють, що реформа місцевого самоврядування в країні просувається набагато швидше, ніж усі роки до цього. Джерело: https://censor.net/ua/n3279574

Справді, тепер набагато швидше зростає дефіцит бюджету України, зростають ціни і тарифи, заборгованість по зарплаті і комунальним платежам і взагалі, економіка занепадає, армія деградує, культура звелася до "сватів" і шапіто-95.
28.07.2021 13:36 Ответить
По сто раз на день мы слышим из уст зебилов, что реформы движутся в миллионы раз быстрее чем при папередниках, что жизнь в стране гораздо сильнее улучшилась за два года чем при всех папередниках вместе взятых... но когда заходишь в атб и видешь бутылку подсолнечного масла за 70грн, та которая два года назад была 29, то отчетливо понимаешь, что все разговоры зебилов о их достижениях - банальный звездежь!
28.07.2021 13:37 Ответить
У нас на словах зебобового дебила все космическими темпами развивается, а на деле нагревание воздуха. Клоун кого ты обманываешь? Тебя уже даже твои безмозглые избиратели видеть и слышать не могут, как не рисуй рейтинги.
28.07.2021 13:37 Ответить
Якщо зебілів локшиною не годувати ,вони вимрут ,як мамонти !!!)))
28.07.2021 13:44 Ответить
В звязку з посухою 1 000 000 000 висаджених Зеленським дерев загинули, але саме завдяки йому Сонце стало круглішим, Місяць - яснішим а олігархи - багатші.
28.07.2021 13:41 Ответить
Просувається точно так як наша армія в ОРДЛО. Ні шагу вперед, а тисячі назад.
28.07.2021 13:43 Ответить
А коли, взагалі, хоч трохи краще жити стане Вова?
28.07.2021 13:46 Ответить
"Завтра будет, лучше чем вчера !" !!!!))))
28.07.2021 13:48 Ответить
То, что ЗЕ свои обязанности свалил на местные власти - это реформа?

Прикольно...

Сидит, нихера не делает, а реформа реформируется небыаалыми темпами.
28.07.2021 13:48 Ответить
спитайте тупня чому місцеві управління держказначейства вже понад місяць не проводять розрахунки між бюджетними установами та суб'єктами господарювання, а відправляють платіжні документи на Київ й вже Київ проводить розрахунки (зрозуміло з затримкою).
а відповідь проста - відсутність грошей в бюджеті (тому Київ знов самостійно вирішує які платежі проводити в першу чергу, а які притримати). це називається - ручне керування, а стається таке, коли нема грошей та коли є бажання (або потреба) контролювати бюджетні зобов'язання (а це геть не про децентралізацію).
отака децентралізація за зеленського - просрана.
28.07.2021 13:50 Ответить
як ви хотіли- на брехні прийшов до влади і цією брехнею править. 73% від голосуючих хохлів довольні, бо вони цього члєнограя хотіли бачити у перпезедентах.
28.07.2021 14:13 Ответить
Шта ?
28.07.2021 14:46 Ответить
Зелепукин явно путает децентрализацию с демонтажем государства
28.07.2021 16:01 Ответить
 
 