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Граждан РФ и Армении осудили в России за поставку Украине клистронов (обновлено)

Граждан РФ и Армении осудили в России за поставку Украине клистронов (обновлено)

Ростовский областной суд признал гражданина РФ Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в государственной измене и шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации в Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 6 месяцев. Обоих отправят в колонию строгого режима. 

"Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину", - утверждают в ФСБ. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов об изъятии клистронов в бригадах ПВО: Пора открывать дело о предательстве руководителей военной контрразведки СБУ и Хмельницкого управления ГБР

По данным российских силовиков, Лобов покупал клистроны и хранил их в своем подвале, "производя предпродажную подготовку". 

"После чего Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - утверждают в ФСБ. 

Также на "Цензор.НЕТ": Дело об изъятии клистронов в бригадах ПВО закрыто в связи с отсутствием события преступления, - замгенпрокурора Якубовский

Хачатряна задержали в марте 2020 года, когда он, по данным следователей, прибыл в Россию для закупки очередной партии клистронов. 

Напомним, 2 июня 2020 года командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны. Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.

Президент Владимир Зеленский велел разобраться с сотрудниками ГБР, изъявшими клистроны. Руководство и следователей Хмельницкого теруправления отстранили от работы

В феврале 2021 года стало известно, что дело об изъятии клистронов закрыто за отсутствием состава преступления

Автор: 

россия (96420) суд (25153) ФСБ (1944)


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Топ комментарии
+37
2020 год.


Как ГБР вывело из строя систему ПВО Украины
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date

1 июля 2020 года следователи провели обыски в 96-й и 160-й зенитно-ракетных бригадах ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях. Они изъяли клистроны - сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300!

Расследование раскроет, кто и каким путем покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, и мы потеряем каналы поставки клистронов. И подставим тех, кто нам доверился!
В попытке повесить на Порошенко какие-то вполне очевидные вещи, правоохранители дошли до абсурда.
Да, абсолютно точно написало командование Воздушных сил ВСУ: действия следователей - это преступление против обороноспособности. Разве можно вообще такое расследовать, проводить изъятия?
Неужели нельзя без огласки проверить документы, разобраться в ситуации, прежде чем "стартовать"?
Почему нет никакой координации между государственными органами?
Почему такие секретные проблемы решаются на уровне Фейсбука?
Управление обороной страны существует, или всем уже пофиг?
Почему у нас настолько бездарная военная контрразведка в СБУ, которая не понимает, как следует проводить расследование в таких условиях?

Источник: https://censor.net/ru/r3205725
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28.07.2021 13:22 Ответить
+22
Зеля злив агентуру?
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28.07.2021 13:08 Ответить
+16
Гражданин Армении изменил России. Раша думает что армения ее область....
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28.07.2021 13:14 Ответить
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Зеля злив агентуру?
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28.07.2021 13:08 Ответить
Гражданин Армении изменил России. Раша думает что армения ее область....
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28.07.2021 13:14 Ответить
Это коряво статью написали.
То, что делал Гражданин Армении - это шпионаж, а то, что делал гражданин РФ - это Государственная измена.
Две разных статьи. Но как обычно журналюгам не до тонкостей.
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28.07.2021 18:17 Ответить
все правильно написали. Вон тетку в Сочи за госизмену посадили она увидела танки в окне и написала в инет. Это страна такая.
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28.07.2021 18:56 Ответить
Только Вы забыли, что:
Севастиди отправляла эту информацию не абы кому, а сотруднику ГосБеза Грузии, ЗНАЯ, что он этим самым сотрудником является и она ПРОСИЛА его передать эту инфу про танки.
тут есть ПРЯМОЙ умысел.
И баба-дура сама в том призналась, что её умысел был направлен на передачу военной информации сотруднику госу.беза другого государства.
По этому кейсу можно прямо таки учебники писать.
Так что ФСБ козлы, но сделали всё по закону.

И второе Вы забыли, что путен её помиловал. Подчёркиваю - НЕ приказал как-то там дело пересмотреть, а именно помиловал, после её на то обращения, где она ещё раз полностью признала свою вину.
Вы уж извините, но при всей моей нелюбви к режиму, если человек сам баран, то туда ему и дорога.
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28.07.2021 19:07 Ответить
А Навальный сам себя "Новичком" отравил, правильно?
А Литвиненко Полоний хлебанул немножко по своей воле, верно?
Тоже бараны, не так ли?
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28.07.2021 20:40 Ответить
спросите у Навального.
У Литвиненко труднее спросить конечно же
Не очень понял как вы увязали Севастиди, которая ну уж явно попала 100% под статью в чём призналась полностью и глубоко раскаялась (по крайней мере на бумаге) с Навальным и Литвиненко.
Которых может траванули, а может и нет. Одни говорят одно, другие - другое, а уголовного дела нам с вами никто не покажет.
Как сказал британский судья - доказуха норм, но она секретна.
А про вину путена он вообще сказал в вердикте, что Литвиненко не отравили бы без согласия путена, потому что ПРОЦЕСС В РФ ТАК ПОСТРОЕН.
Ппц. И эта же Британия твердит, что в РФ коррупция, бардак и хаос.
Так чему верить - в бардак и хаос или железную руку кровавого диктатора?
И вообще - почему я должен им верить? Верить это про Бога, а не про уголовные дела.
Почему все эти "хайли лайкли"?

Я вот верю, что путен причастен к убийствам. Ну и что?
Я точно так же верю, что почти КАЖДЫЙ президент США отдавал приказы на ликвидацию людей. И тоже без суда, прошу заметить.
Означает ли это, что кто-то вправе судить на основе каких-то хайли-лайкли? Нет конечно же.

То есть пока мы не увидим доказуху, я крайне скептически ко всему отношусь.
И друганы путена врут и его враги. И ещё неясно кто больше врёт.
то, что мне лично удобнее в настоящее время быть на стороне врагов его вовсе не означает, что я готов принимать на веру любые слова тех, кто не любит путена.
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28.07.2021 20:52 Ответить
Maybe rain, maybe snow, maybe fuck, maybe no.
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29.07.2021 04:43 Ответить
Круто! Это уже новый уровень для Ольгино:
TLDR: гдевашидаказательства!
Мягкое Вывсьоврёте! ( «да в рф врут, но запад врет может даже больше»)
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29.07.2021 07:57 Ответить
Я из Кракова если че, не из Ольгино
И да все врут.
Я вот тут в Польше телек включаю и иногда прямо охреневаю от вранья, которое несут довольно открыто польские говорящие головы.
Очень похоже на тоже самое враньё, которое соловьёвская шайка несет.
Только одни врут одно, а другие другое.
Но какая разница-то на самом деле?
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31.07.2021 12:36 Ответить
Как-то паралельно, где ваша удаленка. Разумеется, для вас разницы нет. Гебельс-киселев так же наверняка в оправдание международного терроризма на донбасе ( а именно так должна определятся подлая война со скрытыми знаками отличия), вспомнит что-то из Вьетнама, или Ирака. Это стандартный нарратив, который должно быть работает на 86%, но людей, братьев и друзей которых россияне убивали из русского оружия -- не впечатляет.
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01.08.2021 08:29 Ответить
да, путин *****
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04.08.2021 12:54 Ответить
путен ********
Лалалалалалалалааааааа
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29.07.2021 08:23 Ответить
Ну да и что?
Или эта веселая песенка исчерпала Ваш интеллектуальный ресурс?
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31.07.2021 12:34 Ответить
и в то же время, его интеллектуальный ресурс должно быть на порядки выше, если для вас не понятно "какая разница", и 7 лет прошло, а вы больше чем на "гдевашидаказательства" не способны. )))
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01.08.2021 08:33 Ответить
Угу,а Немцов сам себя застрелил,сначала спрятавшись за автомобилем,а когда прицелился и выстрелил,то опрометью побежал и встална место,куда прицелился и таки попал!
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28.07.2021 22:16 Ответить
ЦІКАВО ЯК НА ЇХ ВВИЙШЛО ФСБ,,
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29.07.2021 08:14 Ответить
"В ФСБ заявили, что Хачатрян и Лобов, якобы "действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину"."

Источник: https://censor.net/ru/n3279577
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28.07.2021 13:20 Ответить
2020 год.


Как ГБР вывело из строя систему ПВО Украины
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date

1 июля 2020 года следователи провели обыски в 96-й и 160-й зенитно-ракетных бригадах ВСУ в Хмельницкой и Одесской областях. Они изъяли клистроны - сверхвысокочастотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300!

Расследование раскроет, кто и каким путем покупал клистроны в РФ, и этих людей непременно задержит ФСБ за госизмену, и мы потеряем каналы поставки клистронов. И подставим тех, кто нам доверился!
В попытке повесить на Порошенко какие-то вполне очевидные вещи, правоохранители дошли до абсурда.
Да, абсолютно точно написало командование Воздушных сил ВСУ: действия следователей - это преступление против обороноспособности. Разве можно вообще такое расследовать, проводить изъятия?
Неужели нельзя без огласки проверить документы, разобраться в ситуации, прежде чем "стартовать"?
Почему нет никакой координации между государственными органами?
Почему такие секретные проблемы решаются на уровне Фейсбука?
Управление обороной страны существует, или всем уже пофиг?
Почему у нас настолько бездарная военная контрразведка в СБУ, которая не понимает, как следует проводить расследование в таких условиях?

Источник: https://censor.net/ru/r3205725
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28.07.2021 13:22 Ответить
Контрразведка развалена зеликами, Ермаки и Аристовчи теперь рулят, эксперты блин по всем вопросам
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28.07.2021 20:46 Ответить
Розглашение Государственной тайны никуда не денется!
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28.07.2021 13:31 Ответить
Так доступ к гостайне зелёные пацаны не соблюдают .
Теперь все гостайны обсуждают в ресторане тищенко 😀
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28.07.2021 23:57 Ответить
Бгг. А нічого, що С-300 спроектовані в Дніпрі за часів СРСР, як і ті самі клістрони до нього?
"Бий своїх, щою чужі боялись!".
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28.07.2021 13:32 Ответить
креслення - це важливо. А обладнання для виготовлення де брати?
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28.07.2021 13:43 Ответить
днепром там и не пахло. кацапская разработка
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28.07.2021 21:06 Ответить
А какая могет быть измена...????? Мы же адинарод!!! Читайте статью, учите матчасть.
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28.07.2021 13:46 Ответить
Як можна засудити за "шигунство на користь Украіни", коли "украинци - это ж адин рарод" ??)
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28.07.2021 16:18 Ответить
"Народ - один, государства разные." - это так бы Вам путен ответил бы...
Зазеркалье оно такое. Когда надо - народ один, когда не надо - они разные
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28.07.2021 18:19 Ответить
Отож, коли треба назвати біле чорним раша це робить, коли вигідно ім біле назвати зеленим, вони й так скажуть, скажуть будь що, а потім скажуть зовсім протилежне, або навіть будуть говорити однощасно всяку протирічиву пургу.
Брехати і маніпулювати - це іхня суть
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29.07.2021 09:16 Ответить
А Ви самі не хочете спростувати відповідь, яку, за вашою здогадкою надав би пут?
Ви дасте відповідь путу, чи сподіваєтесь тільки, що це робитиму я та інші але не ви? )
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29.07.2021 14:43 Ответить
нет, не хочу. А Вы?
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31.07.2021 12:47 Ответить
навіщо тоді фантазувати, ще й не в ту сторону?
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02.08.2021 16:49 Ответить
Фантазёр здесь Вы.
Вам есть, что по существу сказать или так и будете дурака валять?
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06.08.2021 10:17 Ответить
Щира подяка громадянину Вірменії.
Тримайся хлопче, ти герой.
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28.07.2021 20:00 Ответить
Нельзя предателям управлять страной. Ничего кроме беды эо не принесёт!
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28.07.2021 20:09 Ответить
Да пофиг кто они. Главное что Украина лишилась канала поставок, который ГУР или СВР разрабатывали годами. Понимаете? Это "завтра" не отмотаешь, фарш не провернешь... Вот в чем беда. Этого и следовало ожидать после прихода "какая разница , нада перестать стрелять" ко власти. Аминь
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28.07.2021 20:44 Ответить
Ростовский областной суд признал гражданина РФ Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в государственной измене и шпионаже. Источник: https://censor.net/ru/n3279577

Зе клоун - кров цих людей на твоїх руках і руках твоєї влади які видали їх кгб/фсб
Хай допомагає Господь всім союзникам України.
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28.07.2021 21:32 Ответить
Ще одна злита спецоперація. Наслідки співпраці бігуса, бабломойського, бубочки, дерьмака, бенядіктової, авакяна з білецьким та інших колаборантів і просто корисних для ворога дурнів з ******.
Зате, яке шоу для " мудрого" наріду, перед виборами, влаштували?
Громадян РФ і Вірменії засудили в Росії за "шпигунство" на користь України - Цензор.НЕТ 4515
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28.07.2021 23:44 Ответить
их раскрыло не фсб, их раскрыло дбр - вражеская структура в теле правоохранительных органов Украины. следующий президент если будет не дурак, разгонит нах (тех, которые не сядут)
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28.07.2021 23:54 Ответить
Каким образом гражданин Армении имеет отношение к РФ?Армения кто что федеральный округ рф?
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29.07.2021 00:35 Ответить
А це,випадково, не Бігус навів ФСБ на цих хлопців?Під прикриттям розслідування він,інколи,таке робить.Після його зливу "свинарчуків" ФСБ перекрило канал поставок запчастин для військовоі техніки з мокшандіі до Украіни.Дякуючи бігусу,техніка зупинилась.Патріот!"Мати" його!
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29.07.2021 07:29 Ответить
А дурачок зелёный гоняется за Порошенко. Уже столько нацеплял себе сроков, что, видимо, первый и сядет со своей шайкой в истории Украины
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29.07.2021 21:27 Ответить
 
 