Граждан РФ и Армении осудили в России за поставку Украине клистронов (обновлено)

Ростовский областной суд признал гражданина РФ Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в государственной измене и шпионаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации в Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем "С-300", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна - на 10 лет и 6 месяцев. Обоих отправят в колонию строгого режима.

"Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались собиранием сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину", - утверждают в ФСБ.

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По данным российских силовиков, Лобов покупал клистроны и хранил их в своем подвале, "производя предпродажную подготовку".

"После чего Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - утверждают в ФСБ.

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Хачатряна задержали в марте 2020 года, когда он, по данным следователей, прибыл в Россию для закупки очередной партии клистронов.

Напомним, 2 июня 2020 года командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. В этот же день ГБР пообещало вернуть клистроны. Бюро расследует превышение полномочий сотрудниками бюро и СБУ. Министр обороны Андрей Таран заявил, что изъятие клистронов привело к подрыву боеготовности частей ПВО и могло привести к утечке секретной информации.

Президент Владимир Зеленский велел разобраться с сотрудниками ГБР, изъявшими клистроны. Руководство и следователей Хмельницкого теруправления отстранили от работы.

В феврале 2021 года стало известно, что дело об изъятии клистронов закрыто за отсутствием состава преступления.