После второго этапа децентрализации необходимо осуществить подробный аудит реформы и исправить ошибки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения подробного аудита второго этапа децентрализации для исправления допущенных ошибок реформы.

"Безусловно, в процессе проведения децентрализации мы видим не только успехи, но видим и недочеты, которые сперва могли быть просто незаметными. Я убежден, что после завершения второго этапа децентрализации нам просто необходимо осуществить подробный аудит. И прежде, чем перейти к следующему этапу, нужно исправить допущенные ошибки. В каком-либо случае могут быть просчеты", - заявил Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время этим занимаются в Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, который постепенно становится аналитическим и практическим инструментом помощи в процессе углубления децентрализации и связей между центральными и региональными органами власти.

Он также отметил, что "одним из ключевых аспектов в процессе децентрализации является ответственность местных властей наравне вместе с полномочиями и финансовыми возможностями".

"Избранным руководителям территориальных громад, сформированным ими исполкомам нужно научиться мыслить масштабно, осознавать, что каждая громада - это частица Украины, которая работает для Украины и во имя Украины, а не для удовлетворения собственного эго или частных электоральных, политических амбиций", - подытожил Зеленский.

Зеленский Владимир (22060) децентрализация (582)
+6
Чим швидше ЗЕЛЕНСЬКИЙ - В ЖОПУ, тим швидше УКРАЇНА - В ЄВРОПУ!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:46 Ответить
+5
ОШИБКА зеленский наркоман ! Пшел вон к своим благодетелям , РАШИСТАМ !
показать весь комментарий
28.07.2021 13:41 Ответить
+5
Головна проблема України,це відсутність української державної влади !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 13:51 Ответить
ОШИБКА зеленский наркоман ! Пшел вон к своим благодетелям , РАШИСТАМ !
показать весь комментарий
28.07.2021 13:41 Ответить
Любимая фраза зебилов по одурачиванию лохов - "аудит". Они уже провели на словах миллионы разных аудитов, но кто-то может сказать чем закончился хоть один аудит?!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:41 Ответить
Чим швидше ЗЕЛЕНСЬКИЙ - В ЖОПУ, тим швидше УКРАЇНА - В ЄВРОПУ!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:46 Ответить
Головна проблема України,це відсутність української державної влади !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 13:51 Ответить
Загострення параноїдальної шизофреніі прогресує ,манію величі зашкалює !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 13:53 Ответить
Децентрализация, исправление ошибок...
Раньше такого не было!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:54 Ответить
Ни слова о папэрэдницах и папэрэдниках. Все о своей работе, своих ошибках и исправлении их.
Не гоже так делать!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:56 Ответить
ОРИГИНАЛЬНО! Провести аудит того чего не делал.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:01 Ответить
Провести аудіт параноїдальної маячні не спроможен ніхто !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 14:08 Ответить
Цьому йолопу лікаря б хорошого. Бажано -нарколога. А потім - в тюрягу! З усім забільним оточенням .
показать весь комментарий
28.07.2021 14:09 Ответить
Цеж яку треба наркозону збудувати ,щоб всіх зебілоїдів розмістити !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 14:27 Ответить
Зеля сам является ошибкой с самого рожденья.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:13 Ответить
Жертва п"яної акушерки !!!)))
показать весь комментарий
28.07.2021 14:28 Ответить
Ну який ти на хрєн президент?????? тИ все аудіти хочеш, що почуяв запах грошей від децентралізації!!!! тИ дебіл і звати тебе ніяк!!!! Во же маємо карлікову малолєтку!!!!!!
показать весь комментарий
28.07.2021 14:26 Ответить
Що, знов "округі" по типу кацапських......??
показать весь комментарий
28.07.2021 14:56 Ответить
Вялікій ДЕЦЕНТРАЛІЗАТОРНАВПАКИ - хоча... в нього розуму не вистачає ні нащо , воно тільки зачитує вірні посили й підписує протилежні...
показать весь комментарий
28.07.2021 17:00 Ответить
 
 