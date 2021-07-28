В Харькове усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и напомнили о штрафах

На станциях Харьковского метрополитена и в наземном транспорте будут регулярно проверять соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Подобные рейды проводились и ранее, теперь их будут проводить чаще в связи с многочисленными нарушениями карантинных требований. В частности, сегодня, 28 июля, соблюдение масочного режима проверили на ст. м. "Проспект Гагарина".

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко, соблюдение карантинных норм контролируют представители Национальной полиции, Харьковского городского совета и Госпродпотребслужбы.

"Будем работать каждый день в часы пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколько месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила", - отметил Руденко.

Как сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова, еще три недели назад не было такого массового нарушения карантинных требований.

"Если на прошлой неделе было 60 случаев заболевания коронавирусом, то на этой - 90. К сожалению, жители и гости города начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Вы видите - в городском транспорте много людей, которые не используют маски, поэтому заболеваемость растет. Когда мы были в "оранжевой" зоне, люди были настроены более ответственно", - отметила Зубкова.

Она сообщила, что за нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 грн, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования - от 425 грн и выше.

"Мы видим, как во всем мире начинается третья волна пандемии, и очень не хочется, чтобы мы оказались в "оранжевой" зоне. Каждый должен ответственно относиться к соблюдению противоэпидемических мер. Если видите, что кто-то не использует средства индивидуальной защиты - это прямая угроза вашей жизни. Делайте замечания. Только от нас с вами зависит, как быстро будет распространяться инфекция", - обратилась к харьковчанам начальник управления госнадзора.