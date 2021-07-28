РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5477 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 352 14

В Харькове усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и напомнили о штрафах

В Харькове усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и напомнили о штрафах

На станциях Харьковского метрополитена и в наземном транспорте будут регулярно проверять соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Харьковского горсовета.

Подобные рейды проводились и ранее, теперь их будут проводить чаще в связи с многочисленными нарушениями карантинных требований. В частности, сегодня, 28 июля, соблюдение масочного режима проверили на ст. м. "Проспект Гагарина".

Как сообщил заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко, соблюдение карантинных норм контролируют представители Национальной полиции, Харьковского городского совета и Госпродпотребслужбы.

"Будем работать каждый день в часы пик, чтобы останавливать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя некорректно по отношению к другим и, к сожалению, забыли, что мы пережили несколько месяцев назад. Все зависит от того, насколько мы дисциплинированы и как соблюдаем правила", - отметил Руденко.

Как сообщила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в городе Харькове Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области Ирина Зубкова, еще три недели назад не было такого массового нарушения карантинных требований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, вспышка коронавируса будет в начале осени, а доминировать будет "дельта"-штамм, - врач-эпидемиолог Мухарская

"Если на прошлой неделе было 60 случаев заболевания коронавирусом, то на этой - 90. К сожалению, жители и гости города начали пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Вы видите - в городском транспорте много людей, которые не используют маски, поэтому заболеваемость растет. Когда мы были в "оранжевой" зоне, люди были настроены более ответственно", - отметила Зубкова.

Она сообщила, что за нарушение масочного режима штраф для граждан составляет 170 грн, а за невыполнение противоэпидемических мероприятий субъектами хозяйствования - от 425 грн и выше.

"Мы видим, как во всем мире начинается третья волна пандемии, и очень не хочется, чтобы мы оказались в "оранжевой" зоне. Каждый должен ответственно относиться к соблюдению противоэпидемических мер. Если видите, что кто-то не использует средства индивидуальной защиты - это прямая угроза вашей жизни. Делайте замечания. Только от нас с вами зависит, как быстро будет распространяться инфекция", - обратилась к харьковчанам начальник управления госнадзора.

карантин (16729) Харьков (7752) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Носите маски харьковчане, а то встретитесь с Гепой.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:43 Ответить
+2
А ну быстро цак надел и три раза ку!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:52 Ответить
+1
5G, Билл Гейтс, земля плоская, штаты на луне не были...
показать весь комментарий
28.07.2021 14:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Носите маски харьковчане, а то встретитесь с Гепой.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:43 Ответить
також, якщо є можливість та немає протипоказань з боку здоров`я - вакцинуйтеся. Часу залишилося небагато. Поблизу мене у Харкові такі є центри вакцинації:

ул. Шатилова дача, 4.
ул. Сумська, 56.
ул. Полтавський шлях, 56.
ул. Тринклера, 6.
ул. Кооперативна , 28-А.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:01 Ответить
Точно не Спутник.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:10 Ответить
нормальная, не кацапская.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:13 Ответить
К слову, если бы сейчас были выборы мэра Харькова и в списках был Кернес, то Гепа бы победил. Харьковчане еще те затейники
показать весь комментарий
28.07.2021 14:18 Ответить
А ну быстро цак надел и три раза ку!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:52 Ответить
5G, Билл Гейтс, земля плоская, штаты на луне не были...
показать весь комментарий
28.07.2021 14:00 Ответить
Пока гром не грянет - лох не одуплится.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:56 Ответить
Скрепная диверсия: Так выглядит третья волна

https://www.youtube.com/watch?v=H5jz-zxJdFA

а Зе власть вот тут ничего не видит да? может протрете свои беньки?
показать весь комментарий
28.07.2021 14:28 Ответить
Странно, сегодня утром видел много людей в метро без масок, полиция не реагировала вообще, подумал что уже не обязательно, а оно вон как 😁😁😁😁😁
показать весь комментарий
28.07.2021 14:44 Ответить
Я думаю, что многие не носят маски, как последствия ухудшения и так низкого уровня интеллекта после болезни коронавирусом.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:01 Ответить
Йдіть найух, панікери. Сидіть дома у підвалі в шапці-вушанці й валянках і нікуди не виходьте.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:41 Ответить
 
 