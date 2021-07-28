На должность в Бюро экономической безопасности претендует Ткаченко, связанный с Гмыриным - соратником беглого экс-министра Клименко

Начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимир Ткаченко, который связан с Андреем Гмыриным, работавшим в Министерстве доходов и сборов во времена Януковича, может попасть в Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Еще один из рода Ермака-Татарова-Гмырина: БЭБ делают ковчегом для кадров Януковича".

Отмечается, что конкурс на директора БЭБ начался в июле. Свои заявки подали 59 кандидатов.

Среди них Владимир Ткаченко - начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС и Вадим Мельник - действующий глава ГФС.

"Мельника и вышеупомянутого Ткаченко связывает между собой также лицо Андрея Гмырина. Последний также когда-то работал в министерстве доходов и сборов Александр Клименко, которое называли оплотом "семейных" схем времен Януковича. Сейчас, по словам депутатов, люди Гмырина через кадровую реформу были заведены в ГФС", - пишет автор.

"Если он (Мельник. - Ред.) победит, и эти трое (Мельник, Ткаченко, Гмирин) сохранят свое влияние, то на БЭБ можно ставить крест. Зачем вообще было его создавать? Все будет, как раньше", - заявил собеседник Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в материале.

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