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На должность в Бюро экономической безопасности претендует Ткаченко, связанный с Гмыриным - соратником беглого экс-министра Клименко

На должность в Бюро экономической безопасности претендует Ткаченко, связанный с Гмыриным - соратником беглого экс-министра Клименко

Начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимир Ткаченко, который связан с Андреем Гмыриным, работавшим в Министерстве доходов и сборов во времена Януковича, может попасть в Бюро экономической безопасности.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Еще один из рода Ермака-Татарова-Гмырина: БЭБ делают ковчегом для кадров Януковича".

Отмечается, что конкурс на директора БЭБ начался в июле. Свои заявки подали 59 кандидатов.

Среди них Владимир Ткаченко - начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС и Вадим Мельник - действующий глава ГФС.

"Мельника и вышеупомянутого Ткаченко связывает между собой также лицо Андрея Гмырина. Последний также когда-то работал в министерстве доходов и сборов Александр Клименко, которое называли оплотом "семейных" схем времен Януковича. Сейчас, по словам депутатов, люди Гмырина через кадровую реформу были заведены в ГФС", - пишет автор.

"Если он (Мельник. - Ред.) победит, и эти трое (Мельник, Ткаченко, Гмирин) сохранят свое влияние, то на БЭБ можно ставить крест. Зачем вообще было его создавать? Все будет, как раньше", - заявил собеседник Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Мельник возглавит Бюро экономической безопасности, этот орган будет коррумпированным, - Данилюк

Автор: 

Клименко (366) Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (214) Гмырин Андрей (9)


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Топ комментарии
+9
И чьо? Кто-то удивился?!)
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28.07.2021 14:18 Ответить
+8
нові свіжі обличчя, а придивився - тупе ******************** злодійське іпло
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28.07.2021 14:18 Ответить
+6
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!! Все згідно з кремлівським сценарієм !!!)))
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28.07.2021 14:32 Ответить
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нові свіжі обличчя, а придивився - тупе ******************** злодійське іпло
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28.07.2021 14:18 Ответить
И чьо? Кто-то удивился?!)
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28.07.2021 14:18 Ответить
Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!! Все згідно з кремлівським сценарієм !!!)))
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28.07.2021 14:32 Ответить
Нельзя брать на работу в эти органы тех кто лезет В бизнесе 0хед хантеры ищут и сооблазняют грамотных топ менеджеров на хорошие вакансии, так и тут надо, присэчем желательно искать и в бизнесе там все таки таланливей и порядочнец люди чем среди вечногниющено калосборника чиновников
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28.07.2021 14:22 Ответить
якщо судити по twarzy (обличчі польською) то обличчя таке нехабарницьке, кмітливе, розумне...про що я... майже нема такиї у нашому політикумі...
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28.07.2021 14:28 Ответить
Зелена пліснява повертає на держпосади вселяку кремлівську гидоту !!!)))
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28.07.2021 14:31 Ответить
Не зря же Байден отфутболивает комуняку Зе, уверен, еще три года Украина не потерпит пропутинского украинофоба.
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28.07.2021 14:33 Ответить
зе - это и есть лицо рыговского реванша.
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28.07.2021 14:36 Ответить
Новыелитца.
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28.07.2021 14:37 Ответить
Все закономерно. Берут только такую мразь на должности, где есть доступ к корыту, которые будут со знанием дела тырить и делится с бубачкой. Мы уже превратились с сруцкий бандустан в области коррупции
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28.07.2021 14:44 Ответить
При шуте-наркомане вся рыговская и ФСБная мразь повылазила. Если ЗЕбуин и его свора будет до конца срока сидеть, то скоро и Украины не станет.
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28.07.2021 14:55 Ответить
О какой экономической безопасности идет речь? В Украине экономически успешные это : класс олигархов, успевших эффективно приватизировать госактивы, и класс чиновников, которые разбогатели на коррупционной ренте. Все! Вот и вся экономика!
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28.07.2021 15:14 Ответить
кубло чортів треба нищити разом с зеленою соплей
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28.07.2021 17:22 Ответить
 
 