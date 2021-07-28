2 853 9
Учреждения образования будут работать в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах при 80% вакцинированных сотрудников, - Ляшко
Учреждения образования в Украине будут продолжать работу при усилении карантинных ограничений при условии вакцинации как минимум 80% сотрудников.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидопасности, то есть попадание в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни, для того, чтобы учреждение продолжило работу, ему необходимо будет иметь как минимум 80% полностью вакцинированных сотрудников", - сказал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в Украине на вчера (официальные данные) 717 заболевших 15 смертей ...
а теперь сравни проценты ,антивакц
а ляшко ничего не нарушает.просто школы с 80% вакцинированных будут работать очно,а остальные онлайн...никто никого не увольняет.и никто ничьего тела не домагается
Вони й будуть заразу поширювати і передавати.