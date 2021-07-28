Учреждения образования будут работать в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах при 80% вакцинированных сотрудников, - Ляшко

Учреждения образования в Украине будут продолжать работу при усилении карантинных ограничений при условии вакцинации как минимум 80% сотрудников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидопасности, то есть попадание в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни, для того, чтобы учреждение продолжило работу, ему необходимо будет иметь как минимум 80% полностью вакцинированных сотрудников", - сказал он.

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