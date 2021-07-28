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Новости Коронавирус и карантин
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Учреждения образования будут работать в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах при 80% вакцинированных сотрудников, - Ляшко

Учреждения образования будут работать в

Учреждения образования в Украине будут продолжать работу при усилении карантинных ограничений при условии вакцинации как минимум 80% сотрудников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидопасности, то есть попадание в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни, для того, чтобы учреждение продолжило работу, ему необходимо будет иметь как минимум 80% полностью вакцинированных сотрудников", - сказал он.

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Автор: 

вакцина (3815) вуз (908) карантин (16729) образование (2272) школа (3023) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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процент посчитал?сколько это от 23 511 заболевших?
в Украине на вчера (официальные данные) 717 заболевших 15 смертей ...
а теперь сравни проценты ,антивакц
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28.07.2021 14:44 Ответить
Налицо нарушение Ляшком Конституции Украины. Он манипулирует и заставляет работников образования проходить вакцинацию. Вакцина экспериментальная, недостаточно исследованная, никто за последствия вакцинации не несет ответственности и не дает компенсацию.То есть привитые по простому участники исследования, подопытные, которым навязывают быть таковыми в нарушение всех законов Украины и мира по неприкосновенности тела человека ( мое тело - мое дело), по недопущению медицинских манипуляций вопреки их воле, тем более профилактического характера. Это ужасно и преступно.
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28.07.2021 16:06 Ответить
лорик,а ты процент посчитала? я же не заставляю никого вакцинироваться,я просто спрашиваю математический,даже скорее арифметический вопрос.
а ляшко ничего не нарушает.просто школы с 80% вакцинированных будут работать очно,а остальные онлайн...никто никого не увольняет.и никто ничьего тела не домагается
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28.07.2021 17:15 Ответить
Дебіл, діти ж не вакциновані!

Вони й будуть заразу поширювати і передавати.
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28.07.2021 14:45 Ответить
хватит им подсказывать они и так спятивидят как заставить всех детей вакцинировать, этж скока бабла проходит мимо.
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28.07.2021 15:13 Ответить
Кронвірус розносять не вчителі, а діти Одна дитина. може заразити всіх однокласників, а ті своїх батьків, бабусь і т.д.. Або потрібно вакцинувати 80 % дорослого населення до вересня 2021 року, ( це малоймовірно) ,або дистанціонка , як завжди. Як тільки школи відкривають, так і швидкими темпами шириться кронвірус. МОЗ повинен був до кінця літа вакцинувати, як багато країн, більшу половину дорослого населення, а не робити видимість вакцинації. Цікаво, скільки сьгодні взагалі вакциновано людей похилого віку і з хронічними захворюваннями ? - це основний контингент на кислородні ліжка.
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28.07.2021 15:51 Ответить
 
 