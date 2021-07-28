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Новости Агрессия России против Украины
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РФ полностью контролирует оккупированные территории Донбасса, поэтому именно она должна нести ответственность за нарушение "тишины", - советник Ермака

РФ полностью контролирует оккупированные территории Донбасса, поэтому именно она должна нести ответственность за нарушение

Движение к прочному миру на востоке Украины должно начаться с безусловного и скорейшего прекращения обстрелов, и Россия, которая контролирует временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должна нести ответственность за выполнение договоренностей о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

"Украина безусловно настаивает на том, что прекращение боевых действий и всех обстрелов должно быть безусловным и состояться как можно скорее. Движение к честному и прочному миру должно начаться именно с этого шага. Российская сторона имеет полный контроль над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей и над всеми вооруженными формированиями, которые там находятся. Поэтому, именно российская сторона должна нести и ответственность за выполнение договоренностей о прекращении огня", - подчеркнул он.

Подоляк заявил, что соблюдение режима прекращения огня и в прошлом году нельзя было назвать абсолютным, поскольку продолжались "провокационные обстрелы со стороны оккупационных сил". Однако он отметил, что впервые за все время войны удалось вернуть полную тишину почти на всей линии разграничения.

Благодаря этому, по его мнению, удалось показать гражданам Украины по обе стороны линии разграничения, что мир - возможен, а в нормальную жизнь можно начать возвращаться благодаря дипломатическим усилиям.

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"Понятно, что в реальной жизни не бывает идеальных историй. Тем не менее, именно благодаря режиму тишины, введенному в прошлом году в том числе и прежде всего благодаря упорному труду президента, удалось спасти десятки жизней украинских военнослужащих и гражданских. За время тишины количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а боевые потери среди военнослужащих сократились в 10 раз", - отметил советник главы ОП.

В то же время он отметил, что продолжается обработка возможной встречи на уровне лидеров Нормандского формата.

"Очевидно, что такая встреча будет содержательной, поэтому ее проведение может дать прогресс для достижения мира на востоке Украины", - добавил Подоляк.

Как сообщалось, с полуночи 27 июля 2020 г. на территории Луганской и Донецкой областей начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Соответствующее решение приняли 22 июля 2020 три стороны - Украина, Россия и ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ранеезаявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины является неидеальным и не устраивает украинскую сторону, но за год его действия удалось уберечь жизнь и здоровье многим украинским военнослужажим.

В украинской делегации в Трехсторонний контактной группе обнародовали данные, что на востоке Украины за год режима "тишины" погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. При этом в делегации напомнили, что по сравнению с периодом с июля 2019 г. до июля 2020 г. смертей украинских военнослужащих вдвое меньше, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов. Так, с 27 июля 2019-го до 26 июля 2020-го вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 4257 обстрелов погибли 88 украинских военнослужащих, 494 - получили ранения.

обстрел (28195) россия (96413) Донбасс (26958) перемирие (1689) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+15
гмм...советник завхоза-классная должность .еще и зарплату платят нехилую
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28.07.2021 14:47 Ответить
+10
И главное, что на такой работе делать ничего не нада. Просто не работа, а мечта
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28.07.2021 14:49 Ответить
+10
советник завхоза выходит в информационный простор с такими заявлениями...
а вот от преЗЕдента так и не дождались заяв о причинах ранения сразу 7 военнослужащих за 32 км от линии разграничения в стабильно перемирное перемирие 100500 день от начала пафосных заявлений величайшего полкоОтводца
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28.07.2021 14:58 Ответить
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гмм...советник завхоза-классная должность .еще и зарплату платят нехилую
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28.07.2021 14:47 Ответить
И главное, что на такой работе делать ничего не нада. Просто не работа, а мечта
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28.07.2021 14:49 Ответить
вот только зарплату таким халявщикам платят из бюджета...
а врачи во время эпидемии перекрывают дороги,бо зарплату им не платят.
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28.07.2021 15:07 Ответить
Халявщиков от которых можно было бы просто обойтись очень много, ИХ НУЖНО СОКРАЩАТЬ. Плевать на их судьбы, что им будет негде харчеваться - ведь они крысы и казнокрады. Нужно минимизировать размер кадров госаппарата и прихлебателей на местах по регионам. Но к сожалению это не реально
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28.07.2021 15:15 Ответить
Старший полировщик причёски завхоза отозвался со смелыми рассуждениями.
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28.07.2021 14:50 Ответить
що ви гаварітє...а раньше то гад парашенка бил ва всьом вінават
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28.07.2021 14:50 Ответить
К чему эта пустопорожняя болтовня? Уже давно понятно,что только увеличивающееся в геометрической прогрессии количество "груз200" едущее фурами с донбасса на засрашку заставит свинорусов почесаться.
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28.07.2021 14:53 Ответить
Звіздіти ,не міки тягати !!! На язиці мозолей не буває !!!)))
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28.07.2021 14:53 Ответить
**мішки--вибачаюсь,очепятка !!))
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28.07.2021 14:54 Ответить
А советник завхоза, часом, не знает, когда состоится обещанный его шефом прошлым летом "со дня на день" "большой обмен пленными всех на всех"?
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28.07.2021 14:56 Ответить
советник завхоза выходит в информационный простор с такими заявлениями...
а вот от преЗЕдента так и не дождались заяв о причинах ранения сразу 7 военнослужащих за 32 км от линии разграничения в стабильно перемирное перемирие 100500 день от начала пафосных заявлений величайшего полкоОтводца
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28.07.2021 14:58 Ответить
зєлайноферма.
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28.07.2021 14:59 Ответить
Ну наконец-то мы всьо узнали! Спасибо, Миша. Твоё лицо, смесь лиц Павликов Морозова и Корчагина, внушает доверие.))) Не останавливайся! Овощу привет!)
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28.07.2021 15:03 Ответить
РФ повністю контролює окуповані території Донбасу, тому саме вона має нести відповідальність за порушення "тиші", - радник Єрмака - Цензор.НЕТ 9310
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28.07.2021 15:13 Ответить
Мнение советника завхоза мы услышали. А что там может еще сказать советник завгара оп? или мнение электрика оп нам тоже было бы интересно
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28.07.2021 15:14 Ответить
Ну конечно, все ОП пропутинское кодло, других вовчик не берет, вот вам и ответ тем, кто гадает, почему Байден так странно себя ведет.
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28.07.2021 15:37 Ответить
ой!!! шо такое с подляком ??? устало от обстрелов, чижыг ??? так лети в Китай ызучать опыт
монопартийного хозяйствования
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28.07.2021 15:40 Ответить
обсе напоминает напоминает старушку взирающую как под её балконом насилуют малолетку
всё что может палки считает.... да и то не все - видно плохо ночью....
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28.07.2021 15:42 Ответить
ну это, как бы, и без советника ермака понятно. а что по этому поводу думает советник советника ермака? ...
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28.07.2021 15:45 Ответить
С каких это пор у обычных секретуток появились "радники"? Вообще уже ослы оманские с ума посходили?
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28.07.2021 16:06 Ответить
Какова глубина мысли! А мы восьмой год не догадывалися.
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28.07.2021 17:18 Ответить
 
 