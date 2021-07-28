РФ полностью контролирует оккупированные территории Донбасса, поэтому именно она должна нести ответственность за нарушение "тишины", - советник Ермака

Движение к прочному миру на востоке Украины должно начаться с безусловного и скорейшего прекращения обстрелов, и Россия, которая контролирует временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должна нести ответственность за выполнение договоренностей о прекращении огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу".

"Украина безусловно настаивает на том, что прекращение боевых действий и всех обстрелов должно быть безусловным и состояться как можно скорее. Движение к честному и прочному миру должно начаться именно с этого шага. Российская сторона имеет полный контроль над оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей и над всеми вооруженными формированиями, которые там находятся. Поэтому, именно российская сторона должна нести и ответственность за выполнение договоренностей о прекращении огня", - подчеркнул он.

Подоляк заявил, что соблюдение режима прекращения огня и в прошлом году нельзя было назвать абсолютным, поскольку продолжались "провокационные обстрелы со стороны оккупационных сил". Однако он отметил, что впервые за все время войны удалось вернуть полную тишину почти на всей линии разграничения.

Благодаря этому, по его мнению, удалось показать гражданам Украины по обе стороны линии разграничения, что мир - возможен, а в нормальную жизнь можно начать возвращаться благодаря дипломатическим усилиям.

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"Понятно, что в реальной жизни не бывает идеальных историй. Тем не менее, именно благодаря режиму тишины, введенному в прошлом году в том числе и прежде всего благодаря упорному труду президента, удалось спасти десятки жизней украинских военнослужащих и гражданских. За время тишины количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а боевые потери среди военнослужащих сократились в 10 раз", - отметил советник главы ОП.

В то же время он отметил, что продолжается обработка возможной встречи на уровне лидеров Нормандского формата.

"Очевидно, что такая встреча будет содержательной, поэтому ее проведение может дать прогресс для достижения мира на востоке Украины", - добавил Подоляк.

Как сообщалось, с полуночи 27 июля 2020 г. на территории Луганской и Донецкой областей начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Соответствующее решение приняли 22 июля 2020 три стороны - Украина, Россия и ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров ранеезаявил, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на востоке Украины является неидеальным и не устраивает украинскую сторону, но за год его действия удалось уберечь жизнь и здоровье многим украинским военнослужажим.

В украинской делегации в Трехсторонний контактной группе обнародовали данные, что на востоке Украины за год режима "тишины" погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения. При этом в делегации напомнили, что по сравнению с периодом с июля 2019 г. до июля 2020 г. смертей украинских военнослужащих вдвое меньше, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов. Так, с 27 июля 2019-го до 26 июля 2020-го вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 4257 обстрелов погибли 88 украинских военнослужащих, 494 - получили ранения.