РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4067 посетителей онлайн
Новости
9 411 81

Песков назвал "бравурными" заявления Байдена о проблемах Путина: "Налицо ошибочное понимание современной России"

Песков назвал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом представитель Кремля заявил журналистам, комментируя слова Байдена.

Песков заметил, что американский президент сделал это заявление, выступая перед сотрудниками национальной разведки США.

"Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления", - сказал он.

"Но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые озвучиваются его аппаратом, его помощниками, и здесь, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России", - продолжил представитель Кремля.

Песков признал, что Россия является "крупнейшей ядерной державой", и страной, "где достаточно большой нефтегазовый сектор".

"Вместе с тем, утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - продолжил он.

Представитель Кремля привел статистику, согласно которой, в 2020 году доля нефтегазовых доходов в ВВП РФ составляла лишь 15,2%, а в 2017 году - 16,9%. Нефтегазовые доходы в бюджете России составляли в 2010 году 46%, а в 2020 - 28%

"Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, то, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США. Мы видим, что этого сделано не было", - сказал он.

"Мы сожалеем в этой связи, и надеемся, что все-таки ему будет готовиться более экспертная информация", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Россия распространяет дезинформацию о выборах в Конгресс 2022 года

Представитель Кремля подчеркнул, что у России есть не только ядерное оружие, заметив при этом, что это - "очень высокотехнологичная сфера, которая имеет свое продолжение и в гражданской сфере".

"Это и передовая ядерная энергетика, это и развитие инновационных областей, это и мощнейшее сельское хозяйство, экспорт которого больше, чем те деньги, которые мы зарабатываем от экспорта оружия, это и сектор стройки, который пока демонстрирует очень уверенные темпы развития, и так далее и тому подобное", - сказал он.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это все докладывалось президенту США", - подытожил Песков.

Представитель Кремля в ходе общения с журналистами также отказался сравнивать работу американских и российских спецслужб.

Журналисты спросили Пескова, согласны ли в Кремле с утверждением Байдена о том, что американские спецслужбы гораздо лучше российских, и с его словами, что это сильно беспокоит Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден: У Путина "есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего"

"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается. И, конечно, американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная. Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил другое что-то", - заявил Песков.

"Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

27 июля Байден на встрече с руководством и сотрудникам разведсообщества заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года, распространяя дезинформацию.

Президент США также заявил, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы.

"Я встречался с (президентом России Владимиром. - Ред.) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.

Байден Джо (2795) Песков Дмитрий (1954) путин владимир (31649) россия (96413) США (27316) ядерное оружие (1375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Вас не понимать, а вешать надо.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:06 Ответить
+18
Байден погано знається на тонкощах фашистської імперії
показать весь комментарий
28.07.2021 15:04 Ответить
+18
Судя по трепотне писькова,на засрашке всё ещё более печально,чем говорил Байден.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден погано знається на тонкощах фашистської імперії
показать весь комментарий
28.07.2021 15:04 Ответить
Фашисти у власного народу так не крали.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:07 Ответить
_Крали! Их труд, в масштабах страны перенаправленный на подготовку к захватнической войне, их совесть и человечность через промывку мозга шизофреническими, людоедскими идеями. Их будущее и даже самое их жизнь!
показать весь комментарий
28.07.2021 15:25 Ответить
Це що було?
показать весь комментарий
28.07.2021 15:29 Ответить
_Фашизм был отнюдь не только в Италии, вопреки мнению глупцов. Германский режим гитлера был именно фашистским, с объединением (fasciо - пучок, связка) вокруг бесноватого вождя, с неограниченной властью тоталитарного режима над индивидуумом плюс идеология превосходства расы/нации над другими.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:56 Ответить
совковый режим тоже был откровенно фашистским. И fasciо были прямо на гербе.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:02 Ответить
_Сударь, а я и не спорю. Просто в гитлеровской германии фашисты убивали людей в основном по признаку нации/расы, а фашисты ссср убивали в основном по классовому признаку. Ну и оба режима, ессно, убивали любых противников режима внутри страны вне зависимости от любых признаков.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:12 Ответить
О, чорножопИЙ мурзик приперся...)))
показать весь комментарий
28.07.2021 16:12 Ответить
Ты, видимо, мало того, шо истинный русский православный антифашист, так еще и спец по жопам.Ну так, на дерьмака другие и не работают.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:14 Ответить
Вчи мову, чмо чорножопе- нею тут і розмовлятимеш зі мною.
А поки- ти чорножопий.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:15 Ответить
Ты такое же руснявое, как мертведчук. Тебе хоть деньгами платят, или таки в срублях?
показать весь комментарий
28.07.2021 16:20 Ответить
Мовою, чорножопе, мовою.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:21 Ответить
Таки, судя по всему, в срублях. На пузырь хоть хватает, дерьмаковский ариец?
показать весь комментарий
28.07.2021 16:23 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2021 16:36 Ответить
Вас не понимать, а вешать надо.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:06 Ответить
Но сначала на кол.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:14 Ответить
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 6126
показать весь комментарий
28.07.2021 15:20 Ответить
"- Пакі, пакі. Іже хєрувіми. Мєжду прочім, ваше сіятєльство, ви мєня нє так понялі.
- Как же тєбя понять, єслі ти нічєго нє говоріш?
-Язикамі нє влпдєю, ваше благородіє!"
показать весь комментарий
28.07.2021 16:25 Ответить
Ще у путена є 140 мільйнів тупорилих смердів
показать весь комментарий
28.07.2021 15:08 Ответить
Нема! Через рік буде ще значно менше , але це велика таємниця
показать весь комментарий
28.07.2021 15:13 Ответить
Миллионов под 80 рашистов осталось
показать весь комментарий
29.07.2021 00:46 Ответить
Опять пургу несёт...
показать весь комментарий
28.07.2021 15:09 Ответить
чмо из унитаза расписывается за пуйла... и за всю фашистскую империю.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:09 Ответить
Песков назвал "бравурными" заявления Байдена о проблемах Путина: "Налицо ошибочное понимание современной России" - Цензор.НЕТ 5682
показать весь комментарий
28.07.2021 15:09 Ответить
У Плешфюрера безнадёжные проблемы с кукушкой, как и у большинства фашиствующих россиян.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:11 Ответить
Как витиевато ответил письков на то что ***** обозвали обезьяной с ядерной гранатой на бензоколонке !
показать весь комментарий
28.07.2021 15:11 Ответить
...слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути.

Конечно, неверно. А 150 миллионов баранов, это что - не ресурс?
показать весь комментарий
28.07.2021 15:12 Ответить
Водка, балалайка, и много чего еще...
показать весь комментарий
28.07.2021 15:12 Ответить
Стільки ж фуфайок, резиняків, онуч і хуражок із цвіткамі на них! Е-е-ех,вісялісь, расєя!
показать весь комментарий
28.07.2021 22:07 Ответить
Обидели писькова..... Как же , мацковский улус еще ого-го и нагадить может по-крупному ,а тут такое презрение!? В орде передовые методы по воровству западных технологий ,а то что пол-страны какает на улице ,дак это от монгольских пращуров.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:13 Ответить
Шо, нефти уже нет?
показать весь комментарий
28.07.2021 15:14 Ответить
или ядерное оружие пропили)
показать весь комментарий
28.07.2021 19:23 Ответить
Пургоносец главный
показать весь комментарий
28.07.2021 15:14 Ответить
Байден явно американский порохобот !
показать весь комментарий
28.07.2021 15:17 Ответить
Ага.

Но современнач Россия заканчивается в 100 км от Москвы. 😁
показать весь комментарий
28.07.2021 15:18 Ответить
ну да...а еще у пскоффа есть дочка во франции.что тоже не так уж и мало,всегда можно перекантоваться.сьел,биден?
показать весь комментарий
28.07.2021 15:19 Ответить
песков говнюк но и байден не всегда знает,где искать пипику
показать весь комментарий
28.07.2021 15:23 Ответить
От дятел, а валюту вы откуда берете? Основой российского экспорта в январе - декабре 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 49,6%.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:24 Ответить
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,6%. Вот такая вот передовая страна, которая может сама всё производить... или не может...
показать весь комментарий
28.07.2021 15:28 Ответить
У кацапов какой-то комплекс оправдываться,всегда причем,ни разу не было чтоб проигнорировали,обязательно надо огрызнутся,или пушков или захарова огрызаются,оправдываються что-то доводят типа острят они думают,но всё это прогнозируемо и неинтересно
показать весь комментарий
28.07.2021 15:24 Ответить
Пяаськов: "доля нефтегазовых доходов в ВВП РФ составляла лишь 15,2%...", - Дык , кто бы спорил, бо основной доход - с водки... даже языГ не поворачивается вымолвить это мерзкое кацапо-слово... Но водка для Байдена - это лишь фактор помогающий дебилизировать руками хути самих же какцапов и несет не доход, а ущерб для какцапо-экономики.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:25 Ответить
Судя по трепотне писькова,на засрашке всё ещё более печально,чем говорил Байден.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:26 Ответить
Да-да... теперь им совсем худо станет - из-за СП-2. Шызик...
показать весь комментарий
28.07.2021 15:34 Ответить
Чего ты ругаешься,мразь?😟
показать весь комментарий
28.07.2021 15:41 Ответить
Уже злит такая чепухня! Абсолютно обратная реальности.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:59 Ответить
Так а что тебе не нравится? Кацапские пенсы и алкоголики ничего от СП-2 не получат. И сам по себе СП-2 это что по твоему? Какая то дополнительная масса валюты? Да нет. Просто поменяется газовый баланс. Здесь прикрутят-там запустят,вот и всё. И набивать карманы будут те,кто их и сейчас набивает. А охлосу-сталактит из мочи и петух из говна.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:18 Ответить
1. Да, дополнительная масса валюты. На войну и коррумпирование Запада в промышленных масштабах! Лучше бы пенсам и алкоголикам.
2. Потеря средств Польшей и Украиной.
3. Прямое поощрение фашистов к новым войнам.
4. Усиление зависимости Европы от фашистов.
5. Раскол Европы и ЕС, раскол НАТО.
6. Атака рашистами стран Балтии и Польши. Со всеми вытекающими...
7. Ты - плужара.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:31 Ответить
Нет. Не дополнительная масса валюты. Тупой идиот.
показать весь комментарий
28.07.2021 23:46 Ответить
Согласен, он не понимает элементарного, что Европа покупает определенное количество газа и не более того, не важно с какой именно трубы, но - определенное количество.
показать весь комментарий
31.07.2021 23:19 Ответить
лапоть учит адидас как правильно лыка вязать........
показать весь комментарий
28.07.2021 15:33 Ответить
ще є куйло та піськов?
показать весь комментарий
28.07.2021 15:38 Ответить
и страна-бензоколонка
показать весь комментарий
28.07.2021 15:45 Ответить
Путинские "разведчики": Петров,Боширов и т.д
показать весь комментарий
28.07.2021 15:48 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/8/4/6/9/846954a2e2785d23a719b44e8f1f54ee/original.jpg Россия как была умом не понятным образованием, так она и есть сейчас, и никто нас не изменит, разве что только распад России на Московию и др независимые от Московии образования ,негромко подумал Песков
показать весь комментарий
28.07.2021 15:56 Ответить
Расии не существует. Есть масковский улус каганат .
показать весь комментарий
28.07.2021 15:58 Ответить
Уже весь мир понимает, Петух галантерейный, ш о имеет дело с классической бандой террористов уголовниклвдз.ю9
показать весь комментарий
28.07.2021 15:58 Ответить
Хто здає продукт вторинний, забезпечений відмінно
показать весь комментарий
28.07.2021 16:05 Ответить
Ошибочное понимание современной России, как ее понимать если Путин заявляет что россияне и украинцы один народ . Российского народа вообще никогда не было. Это сгусток огромного количества национальностей, прикрытых дешёвой ширмой. Это европейская и азиатская группы, москали, татары, мордва, мордва-мокша, мордваъэрая, якуты, буряты, ингуши, чукчи, казаки, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8B п омори и т.д. и тому подобное. Это узкоглазые буряты, чукчи, желтолицые китайцы. Это народы совершенно разной культуры, вероисповедания, ценностей жизни, образа жизни. И называть их с украинцами одним народом это просто незнание истории или просто обман.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:06 Ответить
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 238
показать весь комментарий
28.07.2021 16:17 Ответить
Когда были СОВЕТСКИЕ, корни были побольше, даже эти сорняки в Украине приросли
показать весь комментарий
28.07.2021 16:38 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2021 22:14 Ответить
Байден все правильно сказал нефть и ядерное оружие, а хакерские атаки и выплаты выкупа то всё китайцы, продолжайте думать и дальше так )))))))
показать весь комментарий
28.07.2021 16:08 Ответить
Будет правильно если весь Мир будет называть Расею её прежним названием Московия, тогда всё станет на свои места и откроется вся брехливость создания умом непонятного образования под названием Расея.
показать весь комментарий
28.07.2021 16:12 Ответить
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 1115
показать весь комментарий
28.07.2021 16:17 Ответить
Когда говорим Мендель, подразумеваем Пяаськова... Когда говорим Пяаськов подразумеваем -партия (айкосиков).
показать весь комментарий
29.07.2021 04:26 Ответить
паРаша - тюрьма народов
тюрьма, ставшая после развала совка - всего -то меньшей по размеру, но не переставшая быть тюрьмой,
народы должны это понять и стремиться всячески освобождаться из тюрьмы, потому что находясь в ней они подвергаются лишению свободы, нещадной эксплуатации, рабству, насилию и покорности, теряя свою самобытность, свою историю и своё лицо !
показать весь комментарий
28.07.2021 16:48 Ответить
Benzokolonka jest raska vsio verno Baiden skazal,te procenti upali potomu sto upala cena na gaz i neft.Mense i sobrali deneg tem samim.V raske sredniaja zarplata v mesiac taze kak u amerikansa za 1 ili 2 dnia,
показать весь комментарий
28.07.2021 16:53 Ответить
Какой, в жопу, Байден!
Ты сперва на книгу Мендль ответь!
показать весь комментарий
28.07.2021 17:09 Ответить
это и развитие инновационных областей

это и мощнейшее сельское хозяйство

это и передовая ядерная энергетика
Пєсков назвав "бравурними" заяви Байдена про проблеми Путіна: "У наявності помилкове розуміння сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 5836
показать весь комментарий
28.07.2021 17:20 Ответить
Як одного разу Україна не туди повернула...

https://www.youtube.com/watch?v=Y_LCqh5yKo8
показать весь комментарий
28.07.2021 19:32 Ответить
Мне интересно Песков уже прочёл "великое творение" Шмендель?
показать весь комментарий
28.07.2021 20:20 Ответить
Был бы я зебилом, запрессинговал бы ЙОршика, мол, когда он уже наконец-то "раскрутит" попелюшку-литератара на козлостане. Шо ему еще для этого нужно?
показать весь комментарий
29.07.2021 04:35 Ответить
Бравурные? Т.е. - Байден рфию переоценил?)
показать весь комментарий
29.07.2021 07:22 Ответить
 
 