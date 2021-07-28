Песков назвал "бравурными" заявления Байдена о проблемах Путина: "Налицо ошибочное понимание современной России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом представитель Кремля заявил журналистам, комментируя слова Байдена.

Песков заметил, что американский президент сделал это заявление, выступая перед сотрудниками национальной разведки США.

"Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления", - сказал он.

"Но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые озвучиваются его аппаратом, его помощниками, и здесь, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России", - продолжил представитель Кремля.

Песков признал, что Россия является "крупнейшей ядерной державой", и страной, "где достаточно большой нефтегазовый сектор".

"Вместе с тем, утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - продолжил он.

Представитель Кремля привел статистику, согласно которой, в 2020 году доля нефтегазовых доходов в ВВП РФ составляла лишь 15,2%, а в 2017 году - 16,9%. Нефтегазовые доходы в бюджете России составляли в 2010 году 46%, а в 2020 - 28%

"Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, то, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США. Мы видим, что этого сделано не было", - сказал он.

"Мы сожалеем в этой связи, и надеемся, что все-таки ему будет готовиться более экспертная информация", - добавил Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что у России есть не только ядерное оружие, заметив при этом, что это - "очень высокотехнологичная сфера, которая имеет свое продолжение и в гражданской сфере".

"Это и передовая ядерная энергетика, это и развитие инновационных областей, это и мощнейшее сельское хозяйство, экспорт которого больше, чем те деньги, которые мы зарабатываем от экспорта оружия, это и сектор стройки, который пока демонстрирует очень уверенные темпы развития, и так далее и тому подобное", - сказал он.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это все докладывалось президенту США", - подытожил Песков.

Представитель Кремля в ходе общения с журналистами также отказался сравнивать работу американских и российских спецслужб.

Журналисты спросили Пескова, согласны ли в Кремле с утверждением Байдена о том, что американские спецслужбы гораздо лучше российских, и с его словами, что это сильно беспокоит Путина.

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"Американские спецслужбы работают у нас, и, конечно, это нас беспокоит. Это было испокон веков и это не прекращается. И, конечно, американские спецслужбы очень сильные, и разведка у них очень сильная. Но утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил другое что-то", - заявил Песков.

"Но, поверьте мне, у нас есть очень много поводов гордиться нашими разведчиками и контрразведчиками", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

27 июля Байден на встрече с руководством и сотрудникам разведсообщества заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года, распространяя дезинформацию.

Президент США также заявил, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы.

"Я встречался с (президентом России Владимиром. - Ред.) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами, и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.