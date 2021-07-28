Еще 24 освобожденных из плена украинца получили от государства по 100 тыс. грн помощи

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн на человека 24 украинцам, которые были лишены свободы в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетные средства в размере 2,4 млн грн перечислены на лицевые счета 24 граждан из 57, которые на заседании 3 июня 2021 года признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", - сказано в собощении.

В министерстве отметили, что уже все 57 упомянутых гражданина Украины получили одноразовую денежную помощь.

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"Минреинтеграции продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации (незаконно осужденным, военнопленным)", - подчеркивают в министерстве.