Еще 24 освобожденных из плена украинца получили от государства по 100 тыс. грн помощи
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн на человека 24 украинцам, которые были лишены свободы в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены.
Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Бюджетные средства в размере 2,4 млн грн перечислены на лицевые счета 24 граждан из 57, которые на заседании 3 июня 2021 года признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", - сказано в собощении.
В министерстве отметили, что уже все 57 упомянутых гражданина Украины получили одноразовую денежную помощь.
"Минреинтеграции продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации (незаконно осужденным, военнопленным)", - подчеркивают в министерстве.
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