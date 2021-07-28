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Еще 24 освобожденных из плена украинца получили от государства по 100 тыс. грн помощи

Еще 24 освобожденных из плена украинца получили от государства по 100 тыс. грн помощи

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн на человека 24 украинцам, которые были лишены свободы в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины и были освобождены.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Бюджетные средства в размере 2,4 млн грн перечислены на лицевые счета 24 граждан из 57, которые на заседании 3 июня 2021 года признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины", - сказано в собощении.

В министерстве отметили, что уже все 57 упомянутых гражданина Украины получили одноразовую денежную помощь.

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"Минреинтеграции продолжает работу по упрощению механизма оказания помощи гражданам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации (незаконно осужденным, военнопленным)", - подчеркивают в министерстве.

Автор: 

плен (2651) помощь (7903) пленные (2189) Министерство реинтеграции (278)


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Надеюсь это были воины, а не таксисты и маргиналы!!!
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28.07.2021 15:51 Ответить
Ну-ну...
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28.07.2021 16:34 Ответить
что ну-ну? Таксистов в плен не берут, их арестовывают
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28.07.2021 16:47 Ответить
хорошо.
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28.07.2021 16:03 Ответить
Глупо ожидать от зеленых рагулей, что помощь получили воины ВСУ. Не удивлюсь если окажутся страдальцами - таксисты и прочие негативные элементы.
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28.07.2021 16:45 Ответить
А в это время "Набсовет "Нафтогаза" наперед выписал 126 млн грн премии четырем членам правления НАК."...
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28.07.2021 17:36 Ответить
 
 