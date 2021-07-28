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Из-за дефицита металлолома Украина может потерять более 20 млрд грн: металлурги просят премьера ввести запрет на экспорт

Из-за дефицита металлолома Украина может потерять более 20 млрд грн: металлурги просят премьера ввести запрет на экспорт

Из-за дефицита металлолома, с которым столкнулись металлургические предприятия Украины, под угрозой оказалась стабильная работа целой отрасли, из-за чего бюджеты всех уровней могут потерять более 20 миллиардов гривен поступлений. Именно поэтому необходимо ввести временный запрет на экспорт металлолома, который позволит обеспечить предприятия стратегическим сырьем.

Об этом говорится в открытом письме в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля от трудового коллектива ПАО "ММК им. Ильича", пишет obozrevatel, передает Цензор.НЕТ.

"Угроза вымывания металлолома с внутреннего рынка Украины стала актуальной, как никогда за последние 5-6 лет. Об этом красноречиво свидетельствует статистика: если в первой половине прошлого года из Украины было экспортировано около 17 тысяч тонн металлолома, то в январе-июне текущего года этот показатель уже составил более 231 тыс. тонны. Почти 98% этого объема поступает на турецкий рынок, то есть до наших основных конкурентов на мировом рынке металлопродукции", – подчеркивают на предприятии.

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Там также напомнили, что почти во всех регионах мира за последний год значительно возросло количество протекционистских мер. Поэтому для Украины в нынешних условиях также возникает вопрос обеспечения стратегическим сырьем собственных предприятий, а не иностранных конкурентов. Иначе украинские предприятия вынуждены будут сокращать объемы производства или вообще закрываться.

"При сохранении текущих темпов экспорта металлолома, отечественное производство стали в течение ближайшего года может снизиться минимум на 20%. В то же время, падение испытывают и сектора более глубокой обработки металла и производители готовой продукции в сфере машиностроения, а также смежные к металлургии отрасли: транспорт, энергетика, производство ферросплавов и огнеупоров. Даже если Украина экспортирует 1,5 млн т металлолома по текущим ценам, общее снижение экспортной выручки составит $1,4 млрд. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней могут снизиться более чем на 19 млрд грн в год", – отмечается в письме.

В такой ситуации лучшим выходом является запрет экспорта металлолома из Украины на ближайшие 2-3 года, подчеркивают металлурги. Такие решительные шаги для защиты украинского рынка сырья помогут металлургам соблюсти ключевые показатели производственной программы, а также поддерживать целый ряд социально-ориентированных проектов, направленных на улучшение условий жизни и труда работников металлургической отрасли и жителей целых городов.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести запрет на экспорт металлолома до 2024 года, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.

Автор: 

дефицит (305) металлургия (449) ММК им. Ильича (67) Турция (3507) экспорт (881) металлолом (191) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+15
Последние 20-25 лет все эти Ахметы-Пинчуки полачут по поводу цены на металлолом. А решение очень простое. Турецким металургам выгодно покупать наш металалолом + доставка по морю. Потому что цены их устраивают. Кто-же мешает всей этой шобле Пинчуков-Ахметовым поднять закупочные цены на металлолом, и за бугор не будут вести, а все будут им сдавать. Но наша металургическая мафия хочет все покупать на шару.
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28.07.2021 16:10 Ответить
+10
мечта рыжего ахмета, чтоб пионеры бесплатно собирали ему металлолом
, все железяки попереплавлял на чушки и вывез за бугор. бамбас кончил, теперь взялся за Украину
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28.07.2021 16:10 Ответить
+6
А чого втратить Україна, а не Пінчук, наприклад?
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28.07.2021 15:59 Ответить
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А чого втратить Україна, а не Пінчук, наприклад?
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28.07.2021 15:59 Ответить
Бо не один Пвнчук, а й Ахметов і ще дехто. 😊 Але!!! Мєталлургі поросят!!!! 🤣 Так платіть гроші за лом такі ж, як за кордоном платять, а не 3-5 гривень за кг. Напевне зараз знайдуться опоненти, які заинувпчуватимуть мене у відсутності патріотизму. Відповім. Я - патріот і хочу, щоб наші громадяни на металоломі заробляли не менше, ніж іноземці і українці з іноземними паспортами на кшталт Пінчука, Ахметова і іже з ними.
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28.07.2021 16:43 Ответить
Кажуть, навколо кордону його достатньо
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28.07.2021 16:07 Ответить
Последние 20-25 лет все эти Ахметы-Пинчуки полачут по поводу цены на металлолом. А решение очень простое. Турецким металургам выгодно покупать наш металалолом + доставка по морю. Потому что цены их устраивают. Кто-же мешает всей этой шобле Пинчуков-Ахметовым поднять закупочные цены на металлолом, и за бугор не будут вести, а все будут им сдавать. Но наша металургическая мафия хочет все покупать на шару.
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28.07.2021 16:10 Ответить
мечта рыжего ахмета, чтоб пионеры бесплатно собирали ему металлолом
, все железяки попереплавлял на чушки и вывез за бугор. бамбас кончил, теперь взялся за Украину
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28.07.2021 16:10 Ответить
Из-за дефицита металлолома Украина может потерять более 20 млрд грн: металлурги просят премьера ввести запрет на экспорт - Цензор.НЕТ 7889
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28.07.2021 16:18 Ответить
Металургія це енерговитратний та екологічно брудний відригон минулого століття.
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28.07.2021 16:14 Ответить
Викиньте всі вироби з металу - збережіть екологію
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28.07.2021 16:19 Ответить
Хай краще китайці маньячать по металургії.
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28.07.2021 16:29 Ответить
Как же АхметХану хочется получить металлолом даром....
Запретить вывоз, обвалить цены и.... получи на шару!
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28.07.2021 16:17 Ответить
...или перелопатив тома Брокгауза и Эфрона , каждый вправе сам для себя выбирать то, что считает своим оптимальным путем к счастью, ибо счастье это структура, которая всегда определяется как благо для развития и никогда от обратного...
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28.07.2021 16:17 Ответить
тут все прекрасно. и ассоциация и ыксперты, и ввп и ыканомика. полный набор жаргона базарных кидал.
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28.07.2021 16:22 Ответить
Ціна металопрокату за останні місяці виросла в рази, металобрухт на прийомках не дотягується до тих показників приросту в ціні. І ці мудаки ще плачуться, що світовий ріст цін перебиває експортне мито на лом і вони просто напросто перестали бути монополістами і скуповувати його за копійки.
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28.07.2021 16:22 Ответить
а почему бы не установить на металлолом для ахмеки и прочих цену по формуле Роттердам+ ?
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28.07.2021 16:38 Ответить
Ахмєтка хоче всю металургію закрити, крім електрометалургії, а туди тільки металобрухт йде.це найдешевший спосіб і менш технологічно клопітний. Кордони закриють і металобрухт практично даром буде.
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28.07.2021 16:42 Ответить
Нужно срочно спасать Рыжего гудка, поиздержался бедолага, кода потерял наприХватизированное на ДаунБАССЕ
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28.07.2021 16:47 Ответить
Підтримую Всіх , хто за підвищення цін на лом , а не Мама просять здавать по 3 гривні на піддержку штанів Пінчуку з Ахметовим.
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28.07.2021 17:08 Ответить
запретить,а где будут харчеватться прокурорские и всякие правохоронительные органы?...
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28.07.2021 17:11 Ответить
ахметка з новінським-чортом вже берега загубили? Тварі ніяк не нажруться
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28.07.2021 17:15 Ответить
Монопольку на закупку лома хотят протолкнуть Ахметка и Пиня.Закупают лом по 7 грн./кг а металл продают по цене 40 грн./ кг ,как минимум. Совсем оборзели.
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28.07.2021 17:17 Ответить
может платить за металлолом как турки? или слабо? только спекулировать и скулить и можете.
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28.07.2021 17:46 Ответить
Пусть платят нормальную цену и метал достанется им... Хватает уже Ахметов пролоббировал через своего боевого п#дара Ляшка налог на каждую тонну экспортного металлолома 56 евро.
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28.07.2021 18:06 Ответить
Просто если упадет цена его никто не будет сдавать, все будут ждать цены. Все равно металлургия станет. И не будет ни дохода от металлургии ни дохода от лома. У нас кругом кричат на газ рыночная цена, на электричество рыночная, на растительное масло дорынковались что у нас дороже в два раза чем в Европе. Покупайте лом по цене Турции, и будет вам счастье. Туркам выгодно, а у нас суперприбыль не получается?
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28.07.2021 19:38 Ответить
пусть еще и доллар сделают по 8.. металлурги попросите
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28.07.2021 19:49 Ответить
выбрав клоуна, они думали, что теперь невеки установят олигархическое царство, но времена другие - рынок порешает и ахметкам придется работать по-рынку..
запретят вывоз - будут гнать контрабасом..
в ближайшие годы будет идти перелом всей системы окончательно
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28.07.2021 19:58 Ответить
Тут как-бы палка о двух концах. С одной стороны сейчас закупочные цены на металлолом в раене 6-8грн и это розница. Опт ещё больше. Им же наверное хочется убрать конкурентов и опять покупать у нас с вами по 3-4грн.
Со второй стороны цены на конечную продукцию металлопрокат и прочее. Тут цена тоже выросла в два раза. Но только у меня большие сомнения что они отпустят эту цену. Нам с вами начнут рассказывать про рыночные отношения и то что нельзя продавать дешевле чем за бугром.
Вывод прост, пусть идут в жопу со своим запретом. Надо учится работать как все в условиях рынка. У кого-то цена меньше, у кого-то качество лучше. А нормально работающий рынок как тузик грелку рвёт их монополии. И начинается нытье в алигорхическом болоте.
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28.07.2021 20:13 Ответить
Турция платить 2,5 доллара за 1 кг,у нас 5_6 группа вот и ответ!
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28.07.2021 21:51 Ответить
Уверен,что Зеленский,получающий пособие от Ахметова,запретит экспорт металлолома ради сохранения пособия))).
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29.07.2021 09:19 Ответить
 
 