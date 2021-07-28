Набсовет "Нафтогаза" наперед выписал 126 млн грн премии четырем членам правления НАК. ДОКУМЕНТ

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" определили размеры выплат премии для четырех членов правления за текущий год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме главы правления НАК Юрия Витренко к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Речь идет о премиях для: Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Дрила, Сергея Переломы и Ярослава Теклюка.

Отмечается, что Набсовет НАК принял решение, что "компания должна утвердить общие условия банковской гарантии как механизм обеспечения выполнения ею обязательств по выплате премий по итогам работы за год, премий за реализацию целей в среднесрочных проектах, а также объемов выходного пособия в соответствии с условиями трудовых договоров для вышеупомянутых членов правления".

Согласно документу, банковская гарантия должна быть осуществлена 15 декабря 2021 года, или, в случае прекращения трудового договора с соответствующим работником - в течение 2021 года.Однако в финансовом плане "Нафтогаза" на 2021 не заложена сумма для обеспечения таких банковских гарантий.

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В компании сообщили, что общая сумма премий составляет около 126 млн грн - это размер 17 месячных окладов членов правления, которые занимают ряд должностей в Группе "Нафтогаз".

В то же время, отметили в "Нафтогазе", вместе с суммой потенциального выходного пособия (12 месячных окладов) сумма, которую компания должна сейчас выделить для покрытия этих выплат безотзывной банковской гарантией, составляет около 215 млн грн до налогообложения, что составляет 29 месячных окладов каждого из упомянутых выше членов правления, занимающих ряд должностей в Группе Нафтогаз, и около 173 млн грн после налогообложения.

Кроме того, говорится в документе, размер вышеупомянутынх премий определен Набсоветом по итогам работы за 2021, хотя он еще не закончился. Согласно коллективному договору, премия предусмотрена только по итогам работы за год, а этих итогов нет и быть не может.

Источник Цензор.НЕТ рассказал, что сейчас в "Нафтогазе" фактически оказывается давление на главу правления НАК Юрия Витренко.

"Чтобы он подписал банковские гарантии по премиям членам правления. Набсовет уже начислил им премии и требует заключить банковские гарантии. Чтобы в случае увольнения кого-нибудь банк выплатил премии этим руководителям. То есть, если потом "Нафтогаз" не выплатит им премии, то им эту премию выплатит банк, а "Нафтогаз" будет должен средства уже банку. Неизвестно, как закончит год компания, но уже фактически премии им начислены", - заявил источник.

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