Украина согласовывает поездку Кулебы и Ермака в США для подготовки визита Зеленского: Нужно поехать и политически что-то протолкнуть, где-то подтянуть, где-то ускорить
Дата поездки в Вашингтон министра иностранных дел и руководителя Офиса Президента для подготовки визита Главы Украинского государства Владимира Зеленского в США сейчас прорабатывается с Белым домом и Государственным департаментом.
Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас прорабатывается конкретная дата визита (главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя ОПГ Андрея Ермака в Вашингтон. - Ред.) с Белым домом и Государственным департаментом США. В повестке дня будет подготовка встреч Президента и конкретно подготовка договоренностей президентов", - сказал Кулеба.
Он добавил, что украинская и американская стороны хотят, чтобы визит Президента Зеленского в Вашингтон был не церемониальным, а имел конкретные результаты.
"Для этого нужно, как и в любой работе бывает, поехать и политически что-то протолкнуть, где-то подтянуть, где-то ускорить, чтобы выйти на конкретные результаты. Времени на самом деле осталось не так много, но правительство активно работает над подготовкой договоренностей президентов", - заверил глава МИД.
Кулеба сообщил, что этот процесс лично координирует Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Есть очень амбициозные планы, амбициозные проекты, поэтому, собственно, о том, чтобы превратить планы и проекты в конкретные договоренности мы и будем говорить в Вашингтоне", - отметил Кулеба.
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"Є дуже амбітні плани, амбітні проєкти, тому, власне, про те, щоб перетворити плани і проєкти на конкретні домовленості ми й будемо говорити у Вашингтоні", - зазначив Кулеба.Джерело: https://censor.net/ua/n3279620
Напевне, саме тому https://www.youtube.com/watch?v=huaKt8s-QQw генерал-лейтенант СБУ (у відставці) Григорій Омельченко говорить, що доступну йому інфу про касапських агентів в керівництві держави він не оприлюднюватиме до візиту Зе в США... Можливо, це пов'язано саме з д'Єрмаком?
За вищенаведеною ссилю, на початку розмови Омельченка з Чайкою...
Якщо дана інформація несе шкоду США теж, то борцун нестиме кримінальну відповідальність ще й за законодавством США.
Невже цілий генерал цього не знає? Навряд чи. Тоді що це? Це просто брудна, але нікчемна політика.
и это будет успех
Обороты и слова подобраны утонченно-изысканные.
Мы ждем в Вашингтоне Фирташа и Коломойского...
что это значит для Зели?
Конкретные пацаны едут дела решать..
-Его задача сливать путину всё, что делает украинская власть в ежедневном режиме!
И тогда, после Мюнхена 2 (Сделка фашистов с дьяволом-путиным по СП2):
1. Зеленский отказался бы от визита в сша 30.08.2021
2. Были бы отозваны послы Украины в германию и сша, для консультаций.
3. Предприняты меры по укреплению союза с Польшей и Литвой, Великобританией
и др. "не продажными" странами ЕС, использование их как посредников в общении
с путин-ферштейнами: сша и германией.
Хватит унижать Украину!
ермака-Козыря под суд!
Взяв би єрмак собі посаду радник по національній безпеці поца, як медведчук для рабіновича.
А то америкоси говорять, що договір з фрау вони обговорювали з МІДом України з квітня2021 року а МІД говорить, що говорили не з ним. Во брехуни, що МІД, шо Єрмак. А зеленський як найвеличніший брехун, гордо шипить на всіх. та залишилась їх на банковій чортова дюжина, не більше. Інші замерли.