Украина согласовывает поездку Кулебы и Ермака в США для подготовки визита Зеленского: Нужно поехать и политически что-то протолкнуть, где-то подтянуть, где-то ускорить

Дата поездки в Вашингтон министра иностранных дел и руководителя Офиса Президента для подготовки визита Главы Украинского государства Владимира Зеленского в США сейчас прорабатывается с Белым домом и Государственным департаментом.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас прорабатывается конкретная дата визита (главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя ОПГ Андрея Ермака в Вашингтон. - Ред.) с Белым домом и Государственным департаментом США. В повестке дня будет подготовка встреч Президента и конкретно подготовка договоренностей президентов", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что украинская и американская стороны хотят, чтобы визит Президента Зеленского в Вашингтон был не церемониальным, а имел конкретные результаты.

"Для этого нужно, как и в любой работе бывает, поехать и политически что-то протолкнуть, где-то подтянуть, где-то ускорить, чтобы выйти на конкретные результаты. Времени на самом деле осталось не так много, но правительство активно работает над подготовкой договоренностей президентов", - заверил глава МИД.

Кулеба сообщил, что этот процесс лично координирует Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Есть очень амбициозные планы, амбициозные проекты, поэтому, собственно, о том, чтобы превратить планы и проекты в конкретные договоренности мы и будем говорить в Вашингтоне", - отметил Кулеба.