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Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз, - МИД

Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз, - МИД

Кабинет Министров Украины постановил ввести сбор биометрической информации относительно иностранцев и лиц без гражданства, которые будут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины для оформления виз для въезда в страну.

"С 1 января 2022 года при подаче визового ходатайства уполномоченные органы будут осуществлять обязательную фиксацию биометрических данных визовых апликантов (фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук). Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе пять лет, после чего будут уничтожены", - сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что до этого момента оформление украинских виз оставалось единственным звеном процесса идентификации иностранцев и лиц без гражданства, которое не предусматривало использование биометрических данных (они фиксировались во время пограничного контроля, оформления вида на жительство и т.п.).

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В МИД пояснили: введение фиксации биометрических данных визовых апликантов устранит этот пробел, позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства во время/после их въезда на территорию Украины; усовершенствовать осуществление компетентными органами страны контроля за миграционными потоками иностранцев и лиц без гражданства; улучшить координацию уполномоченных органов Украины при реализации государственной миграционной политики; усилить борьбу с использованием поддельных документов.

Требование не будет применяться к некоторым категориям заявителей, или будет применяться в ограниченном объеме (дети до 12 лет, лица с дипломатическими или служебными паспортами, лица с физическими недостатками, которые делают невозможным представление биометрических данных и т.д.).

Автор: 

виза (1240) МИД (7030) путешествие (98) туризм (1543) визовый режим (487) биометрический контроль (26)


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в 14 надо было границу с ватностаном залесным закрывать! И сейчас бы распространение ковида от тех невакцинированых папуасов было бы меньше и нагрузка на медсистему была бы меньше, и ватных даунов, глядишь, поубавилось
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28.07.2021 16:38 Ответить
Как закрывать? А торговые партнеры?
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28.07.2021 16:39 Ответить
торговые партнеры до сих пор никуда не делись... вот уже 2 года - а торговля на крови - как шла так и идет...
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28.07.2021 16:45 Ответить
Дык отож... Но на словах такие патриоты...
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28.07.2021 17:20 Ответить
Кто патриоты? Шефиры и Ермак с Бубочкой? Никогда они такого не заявляли
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28.07.2021 19:10 Ответить
Давно пора- ми не прохідний двір.
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28.07.2021 16:41 Ответить
 
 