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Новости Агрессия России против Украины
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Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: Донбасс и Крым - это предмет отдельной дискуссии. Многие делают это под принуждением

Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: Донбасс и Крым - это предмет отдельной дискуссии. Многие делают это под принуждением

Инициатива о возможном лишении украинского гражданство за добровольное вступление в российское вряд ли будет применена в отношении украинцев в оккупированном Крыму и на Донбассе. В их случае не приходится говорить о добровольном гражданстве.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.

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"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, который мы хотим унормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников.

Автор: 

гражданство (1318) Крым (26434) россия (96413) Донбасс (26958) двойное гражданство (163) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+14
Это не "вынужденное выживание" , а такая местечковая хитросделанность , пожрать из двух корыт сразу, и там, и сям. Если лохи платят деньги Лугандону, почему же не воспользоваться их кретинизмом. Против тебя воюют, а ты ещё за это платишь. Кокочленцам и членам их семей ещё пенсию и больничные оплачивать будем?...
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28.07.2021 16:56 Ответить
+8
Типа "невиноватая я, он сам пришел". Бедненькие, их принудили референдить в 2014 году. Да разве может "гордый народ Бамбаса" быть в заложниках!
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28.07.2021 17:05 Ответить
+7
На окупованих територіях дійсно потрібен інший підхід. Отримання ж російського паспорта чиновниками й бізнесменами України містить ознаки зради Батьківщини та підготовки до втечі від відповідальності.
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28.07.2021 17:11 Ответить
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Ой еще Резников есть во власти Козыря? И сказать шо-та разрешили?
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28.07.2021 16:53 Ответить
Американці?
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28.07.2021 16:58 Ответить
Американці шо? наконец-то признали Козиря віцепрезом ?
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28.07.2021 17:21 Ответить
"Козирь" вже давно перевербований США.
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28.07.2021 17:49 Ответить
Это не "вынужденное выживание" , а такая местечковая хитросделанность , пожрать из двух корыт сразу, и там, и сям. Если лохи платят деньги Лугандону, почему же не воспользоваться их кретинизмом. Против тебя воюют, а ты ещё за это платишь. Кокочленцам и членам их семей ещё пенсию и больничные оплачивать будем?...
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28.07.2021 16:56 Ответить
Докажи це в суді- за це йде мова.
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28.07.2021 16:59 Ответить
а тебе что, обидно если из кармана врага денег вытащат? засланный ты казачок
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28.07.2021 18:39 Ответить
Погоджуся з ним.
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28.07.2021 16:57 Ответить
Ой, "біднесенькі" "пУтінвведі".
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28.07.2021 16:59 Ответить
А вот тут самый интересный момент наступает. Многих особенно отчаянных рашофилов украинского гражданства категорически лишать нельзя, чтобы было законное основание их судить в украинском суде. А конкретно нужна кропотливая работа СБУ в этом плане.
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28.07.2021 17:11 Ответить
"нужна кропотливая работа" именно!
Кого сажать,а кого лишать гражданства и административно выселять (депортировать) на расею.
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28.07.2021 17:43 Ответить
Почему нельзя лишать?
Вполне можно лишать, если они САМИ этого хотят, конечно. А судить их можно и в украинском суде впоследствии. РФ например вполне себе судит американцев, немцев, британцев и сажает у себя.
Американцы тоже вполне себе судят и сажают русских у себя.
Почему Украине нельзя?
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28.07.2021 18:27 Ответить
Вот в этом и самый интересный вопрос, потому что тот же тупин начнет орать на весь мир над насилием над гражданами рабсии в Украине. А нам есть много кого вызвать в прокуратуру за крымские и донбасские события.
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28.07.2021 18:41 Ответить
Так он для того паспорта и раздаёт, чтобы в случае чего начать орать.
Пока путен прикрывает Донбасс никаких массовых дел на Донбассе против ЛДНРовцев не будет. 100%.
Так что Украине надо всё равно определяться, мне кажется и ввести автоматическую процедуру лишения гражданства в случае принятия другого гражданства.
Заодно и ещё одни выборы правда придётся провести, ибо полРады с несколькими паспортами ходит наверняка.
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28.07.2021 18:59 Ответить
Давайте не ходить по кругу. Лишение гражданства со стороны Украины на руку тупину. Автоматическое лишение может говорить только человек, не бывший там и не понимающий смысла конфликта.
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28.07.2021 20:30 Ответить
Не совсем так.
Я не говорил о том, что надо принудительно лишать.
Я говорил о другом - о том, что надо было еще когда этот конфликт разгорался убрать возможность двойного гражданства.
Вы тем самым никого ничего не лишаете с точки зрения права.
ЭТо человек принимая гражданство другого государства САМ принимает своё сознательное решение.
Вы же видите тут очевидная разница.
В одном случае злая Украина, лишающая граждан гражданства.
В другом случае полная добрая воля сознательного человека, принимаюшего на себя ответственность за свой выбор. И информированного о последствиях этого выбора.
А уж какие могут быть последствия для гражданина РФ на территории Украины - это отдельная песня. И её можно пересочинять хоть каждый день
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28.07.2021 20:33 Ответить
Восьмой год конфликта. На первых 3-4 месяцах дебильный ажиотаж, типа кто не гражданин РФ тот предатель. Я свою жену и дочь отправил получать эти аусвайсы на Бельбеке, потому что я выходил, а они оставались жить в оккупации. И ОНИ ВЫНУЖДЕННЫ БЫЛИ ПРИНЯТЬ ЭТО ГРЕБАННОЕ ГРАЖДАНСТВО!. Так понятно, надеюсь?
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28.07.2021 20:45 Ответить
Во-первых, очень сочувствую Вам и Вашей семье. Очень. И, к сожалению, должен признать, что немного рад, что моей семье не пришлось такого пережить, но, надеюсь, Вы простите мне мой эгоизм. Для каждого из нас его семья это самое ценное, как мне кажется.
Во-вторых, государство обязано думать стратегически. Есть враг. Он ясен. Враг использует механизм выдачи гражданства для инкорпорирования в Украину своих сообщников среди возможно бОльшинства граждан, которые волею судеб, как Ваша семья оказались в это втянуты. Несмотря на весь трагизм их положения, государство обязано защитить себя от всех, кто оказался на оккупированной территории, так как нет возможности сегрегировать так сказать "хороших от плохих". Поэтому единственный выход - заставить всех делать свой выбор, а потом при возвращении территорий Украине делать ровно то, что делали при освобождении от фашистов - проверять. Если получил аусвайс потому что не было выбора, но с властями не сотрудничал, не был "старостой, полицаем" - то ОК, велкам в Украинское гражданство. Если сотрудничал - пуля в затылок.

Примерно так.
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28.07.2021 20:58 Ответить
А вот для этого есть СБУ. И не надо всех под один гребешок. Так поступали нацисты.
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29.07.2021 09:50 Ответить
Ну да, СБУ будут всех проверять. Абсолютно всех.
100% будут перегибы, ошибки и прочее. Люди ошибаются. Кого-то вполне возможно и убьют. И вполне возможно незаконно.
Но это как бы война. Такая вот хреновая штука.
А насчет всех... либо никого не проверять, либо всех. Иначе непонятно а почему кого-то проверяют, а кого-то - нет? А не потому ли это, что те, кто принимает решения о проверке на самом деле работают на РФ?
Так что уж лучше всех, как бы больно это не было.
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31.07.2021 12:45 Ответить
"гусаченко", у вас ус отклєілся. Ілі пєйс.
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29.07.2021 07:15 Ответить
Вы меня расстреляли просто своей тупой глубокомысленностью...
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29.07.2021 09:56 Ответить
Типа "невиноватая я, он сам пришел". Бедненькие, их принудили референдить в 2014 году. Да разве может "гордый народ Бамбаса" быть в заложниках!
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28.07.2021 17:05 Ответить
та вже дійсно "заложнікі", особливо коли обпльовували наших полонених, яких вели по вулицях Донецька
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28.07.2021 17:18 Ответить
Не путайте Крым с ОРДЛО!
В Крыму действительно ставили расийское гражданство всем автоматически....
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28.07.2021 17:11 Ответить
Нет такого "автоматически".
Чтобы принять гражданство Вы должны ПРИДТИ сами и изъявить добровольное желание стать гражданином. И в том расписаться.
Другое дело, что в Крыму не парились и просто всем напечатали миллион паспортов и максимально упростили процедуру.
Но никакого "автоматически" не было.
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28.07.2021 19:01 Ответить
Нда? И каким образом ты выразил своё желание, если паспорт был уже напечатан?
Ты выразил желание получить книжечку, а не гражданство.
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29.07.2021 09:36 Ответить
паспорта ВСЕГДА печатают заранее.
Их миллионы печатают, и когда ты приходишь в паспортный стол ты не сидишь и не ждёшь, что при тебе срубят дерево, сделают бумагу и напечатают твой паспорт.
Ты приходишь, получаешь паспорт и в том расписываешь, принимая на себя все плюсы и минусы этого самого гражданства.
Если ты НЕ придешь, НЕ распишешься и НЕ получишь паспорт, то гражданином страны ты НЕ являешься. Потому что есть специальный процесс, который называется процедурой вступления в гражданство.
Единственные исключения, насколько я помню, из этого это проживание за рубежом или недееспособность.
ТОгда да, челу не обязательно приходить самому. Придет либо его доверенное лицо либо ещё что-то.
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31.07.2021 12:33 Ответить
Пичатают, Ваня, не паспорта, а бланки паспортов. А паспорт - это когда туда уже впечатано имя и фамилия. А про процесс - это ты Пескову расскажы. А гражданином ты сановишься не от паспорта, а когда соответствуюший гражданин тебя в соответственный список занесёт.
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31.07.2021 12:53 Ответить
соответствующий гражданин тебя занесёт в соответствующий список тогда, когда получит твоё изъявление желания вступить в гражданство. Удостоверенное личным присутствием и личной росписью. За исключением случаев, указанных мной выше.
Вот и всё.
Если Вы корефан кремлевского усатика сами ему сказки на ночь пойте.
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31.07.2021 13:05 Ответить
Соответствующему гражданину насрать на твои желания. Он действует в соответствии с полученными от начальства указаниями, о романтический Ванюша!
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01.08.2021 09:36 Ответить
З приводу Крима Резніков абсолютно правий. Мешканці криму не писали офіційних заяв на ім'я путена про надання мацкальцкава громадянства. На криме це не паспорт - це банальні кацапцькі ауйсвайс. З приводу мешканців даунбасу тут є відмінності. Мешканців даунбасу мацкалі всеж таки змусили триматися міжнародних норм, і мешканці даунбасу, такі, писали заяви, згідно усіх міжнародних норм, на ім'я путена, з проханням надати їм громадянство дегенеративної мацкальщини. Тому, претензій до мешканців криму бути не може, а ось до даунбасців, так, претензії є.
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28.07.2021 17:11 Ответить
На окупованих територіях дійсно потрібен інший підхід. Отримання ж російського паспорта чиновниками й бізнесменами України містить ознаки зради Батьківщини та підготовки до втечі від відповідальності.
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28.07.2021 17:11 Ответить
але голосувати на українських виборах особи з подвійним громадянством (в першу чергу з ворожим!) - права не мають!
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28.07.2021 17:16 Ответить
З вами повністю згоден, але.... мешканці криму не мають громадянства ніщебродської пітторосії. Мешканці криму мають тупо аусвайс від окупаційній владі. Це факт. Мешканці донбасу, так, вони писали заяви і отримали повноцінне громадянство піторашкі.
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28.07.2021 17:42 Ответить
Лишение - не лишение, но как минимум на 5 лет лишить право участвовать в украинских выборах.
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28.07.2021 17:24 Ответить
То може просто треба виконати Закон України "Про громадянство України" у частині ВТРАТИ громадянства України особами, яі ДОБРОВІЛЬНО вступили у громадянство інших держав? І жодних дискусій не виникне. Хіба що ЦВК і інші державні органи трохи після цього напружаться аби позбавити втративших громадянство України депутатських мандатів та посад у державних органах.
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28.07.2021 17:25 Ответить
Ви до кінця так і не зрозуміли питання. УСІ мешканці криму не отримали громадянства пітторосії, вони отримали тимчасовий аусвайс. Мешканці криму, на відміну, від мешканців донбасу, не зверталися офіційно до президента рф про надання громадянства.
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28.07.2021 17:46 Ответить
А може це Ви трохи не зрозуміли або мій допис, або Закон? Не зверталися юридично означає - не отримували добровільно. Отже - жодних претензій до таких людей. Та й не всі мешканці Криму "не зверталися" - дехто біг, аж перечіпався, а декотрі, взагалі, отримали те громадянство ще до 14 року.
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28.07.2021 19:30 Ответить
Ви абсолютно праві. Вони бігли за мацкальцким громадянством до 2014 року. А ось вже в 2014, мацкалі почали сипати паспортами як "сєятєлі" - в тому їх і помилка.
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28.07.2021 19:37 Ответить
Як казала одна моя знайома - Грустно єто всьо .. и гнусно
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28.07.2021 17:28 Ответить
Ні, нічого подібного. При бажанні влади, можна спокійно у всьому розібратися. Але, владу, особисто сьогоднішню, влаштовує хаос.
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28.07.2021 17:47 Ответить
Один вывод: хер вам, государство Украина, а не мои налоги.
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28.07.2021 17:44 Ответить
Тоді й вам те саме, щонайменше, замість пенсії...
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28.07.2021 19:31 Ответить
Та и вам тоже, или вы из ментов? Тем пенсию дадут, насосали.
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29.07.2021 11:32 Ответить
Я податки сплачую. Та й пенсію отримую. Отже, ваше побажання переадресуйте дзеркалу.
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29.07.2021 16:45 Ответить
давайте им за это ордена давать . как пострадавшим
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28.07.2021 17:48 Ответить
Здесь не только с оккупированными сложная работа,но и с внутренними с двойным гражданством! Разбираться надо! Кого тупо лишить гражданства и домой,на расею,а кому предложить добровольный выбор гражданства.
И это ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
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28.07.2021 17:49 Ответить
Хто отримав добровільно - має втратити українське. Незалежно від місця перебування, дати і країни отримання. Бо отримав добровільно з порушенням законодавства України - це і є обрав. І обрав не українське.
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28.07.2021 19:34 Ответить
Спірне питаня!
По вашому ВСІ МЕШКАЦІ окупованих Криму та ордло повинні були виїхати на конрольовану частину?
Такого в істориї ще не було!
Завжди є НАСЕЛЕНЯ,яке залишиться під окупацією.
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28.07.2021 20:09 Ответить
А прочитати допис несила? Чи несила зрозуміти що таке "отримав громадянство добровільно"?
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28.07.2021 20:31 Ответить
От і читай!
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29.07.2021 10:32 Ответить
урезать в правах голосовать было бы в большинстве случаев справедливо и не мешало бы Украине идти своим путем. Еще грамотеям- если бы не Аваков, конкретно, то граница прошла бы очень легко за Харьковской областью, если бы не Коломойский проплатил добробаты - то еще бы и за Днепропетровской и некоторые умники были по другую сторону и имели бы "свое" мнение с таким же комсомольским задором). Можно подумать о лишении гражданства потомков, получавших аусвайсы во время WWII. Главное продолжать платить повышенные выплаты, пенсии тем кто был в погонах или при гос должностях и все профукали, а теперь пытаются перенаправить зло на козлов отпущения
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28.07.2021 17:50 Ответить
І що він пропонує платити пенсіі громадянам рф і за державний кошт навчати дітей сепарів в наших університетах до того без знань ?
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28.07.2021 17:52 Ответить
Интересно, а эти "многие" знают что делают это под принуждением?
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28.07.2021 18:00 Ответить
А почему о Бене никто ни слова? У него же 3 гражданства!
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28.07.2021 18:22 Ответить
так 2 запрещено а 3 это другое
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28.07.2021 18:41 Ответить
Пушилін в ОРДЛО та Аксьонов в Криму отримали громадянство РФ примусово. А після деокупації будуть з піною на губах доказувати що їх куратори з РФії силою заставили це зробити
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28.07.2021 18:25 Ответить
Лишать гражданства не нужно. Нужно поражать в правах, и восстанавливать их после проверок деятельности во время окупации, и после сдачи экзаменов, как при получении гражданства. И обязательно, проверять знание нашего военного девиза. Обычно вата не может это выговорить, их начинает корчить как нечисть от святой воды.
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28.07.2021 19:25 Ответить
И где их заявления на имя Президента - Я не хотел. Меня заставили принять гражданство РФ Нет и не будет Все они хитро*опые Ждут куда ветер подует...Это сродни тому что было во время ГЧКП при СССР Кравчук тогда был 1 секретарем КП УССР Все писали заявления о выходе из КПСС Один Кравчук выжидал Когда его спросили - Вы заявление написали ? - А как же..- И где оно ? - У меня в столе))))
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28.07.2021 19:47 Ответить
Вам просто таке казати.
А які б були ваші дії, якщо б ви опинилися в тієї ситуації?
Скажіть, будь ласка.
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28.07.2021 20:19 Ответить
Кримчани завжди вели себе підло по відношенню до України Щоб їм Украина не робила , як би не догоджувала, вони все одно дивились в сторону росії Це як в тій приказці - Як вовка не годуй він все одно в ліс дивится. На референдумі, в 90 роки, проголосували за те щоб бути в складі України Хотіли бути в складі України не тому що полюбили Україну. Хотіли тому що на той час в Україні зарплата була більше В 14 ...за те щоб бути в складі росії На той час там була більша зарплата Паспорти України рвали демонстративно .А тепер- Нас примусили стати громадянами росії. Примушували, факт. .Але ніхто не змушував рвати паспорти України Так хотіли в росію...., а за закордонними їдуть в Україну. Все це блеф....
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28.07.2021 21:54 Ответить
Инициатива о возможном лишении украинского гражданствА



Цензор, переходь на нормальну мову по замовчуванню, бо кацапське койне ти знаєш дуже приблизно)
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28.07.2021 23:20 Ответить
Но подавляющее большинство лугандонов получают паспорт РФ абсолютно добровольно, это же факт! Почему Зеленский и его банда игнорируют эти факты?
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29.07.2021 18:37 Ответить
 
 