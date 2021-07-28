Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: Донбасс и Крым - это предмет отдельной дискуссии. Многие делают это под принуждением

Инициатива о возможном лишении украинского гражданство за добровольное вступление в российское вряд ли будет применена в отношении украинцев в оккупированном Крыму и на Донбассе. В их случае не приходится говорить о добровольном гражданстве.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.

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"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, который мы хотим унормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников.