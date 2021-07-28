Информация о строительстве платных автобанов в Украине не соответствует действительности, - Кубраков
Дороги, которые строят в Украине в рамках государственно-частного партнерства, не предусматривают взимание платы за проезд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, государство ведет диалог с инвесторами по развитию дорог на условиях концессии.
Кубраков опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о строительстве шести платных автобанов.
"В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли", - рассказал министр.
Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов: Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь - Полтава, Херсон - Николаев, Киев - Житомир - Ровно, Ягодин - Ковель - Луцк, Днепр-Кривой Рог - Николаев.
"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность", - объяснил глава Мининфраструктуры.
По его словам, государству такой проект гарантирует быстрое обновление дорог, а инвестору - долгосрочные прибыли, ведь он получит контракт на содержание дороги в течение следующих 20-25 лет.
Отмечается, что в Украине нет дорог общего пользования, которые построены на средства частных инвесторов. В то же время, в разработке есть два проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево и Краковец - Броды - Ровно.
Формат сотрудничества - государственно-частное партнерство или концессия - еще не определен, добавил министр.
"И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна – дороги "Большой стройки" никогда не будут платными", - подытожил Кубраков.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в течение года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 150 мостов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Информация о строительстве второй Франции в Украине не соответствует
действительности,
Информация об окончании войны в Украине не соответствует
действительности,
Информация о строительстве гиперлупа в Украине не соответствует
действительности,
Информация о посадке миллиарда деревьев за 3 года в Украине не соответствует действительности,
Информация о строительстве терминала сжиженого газа в Украине не соответствует действительности,
Информация о строительстве силиконовой долины в Украине не соответствует действительности,
Информация об окончании эпохи 73% дебилов в Украине не соответствует действительности,
У этих гаждан потом вытрусить все наши налоги
Это скоты народа напоминают банду лёни космоса
Борисполь-Полтава - это часом не кусок дороги Киев-Харьков?