Информация о строительстве платных автобанов в Украине не соответствует действительности, - Кубраков

Дороги, которые строят в Украине в рамках государственно-частного партнерства, не предусматривают взимание платы за проезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, государство ведет диалог с инвесторами по развитию дорог на условиях концессии.

Кубраков опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о строительстве шести платных автобанов.

"В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли", - рассказал министр.

Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов: Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь - Полтава, Херсон - Николаев, Киев - Житомир - Ровно, Ягодин - Ковель - Луцк, Днепр-Кривой Рог - Николаев.

"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность", - объяснил глава Мининфраструктуры.

Также читайте: В Мариуполе реконструируют бассейн, который станет одним из первых "спортивных магнитов" в Украине, - ДонОГА. ФОТОрепортаж

По его словам, государству такой проект гарантирует быстрое обновление дорог, а инвестору - долгосрочные прибыли, ведь он получит контракт на содержание дороги в течение следующих 20-25 лет.

Отмечается, что в Украине нет дорог общего пользования, которые построены на средства частных инвесторов. В то же время, в разработке есть два проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево и Краковец - Броды - Ровно.

Формат сотрудничества - государственно-частное партнерство или концессия - еще не определен, добавил министр.

"И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна – дороги "Большой стройки" никогда не будут платными", - подытожил Кубраков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в течение года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 150 мостов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Строительство важнейшей части путепровода "ХБК-Таврический" в Херсоне завершено, - ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж