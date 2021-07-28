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Информация о строительстве платных автобанов в Украине не соответствует действительности, - Кубраков

Информация о строительстве платных автобанов в Украине не соответствует действительности, - Кубраков

Дороги, которые строят в Украине в рамках государственно-частного партнерства, не предусматривают взимание платы за проезд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, государство ведет диалог с инвесторами по развитию дорог на условиях концессии.

Кубраков опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о строительстве шести платных автобанов.

"В октябре 2020 Министерство инфраструктуры, Укравтодор, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли", - рассказал министр.

Речь идет о 6 участках дорог общей протяженностью 1 500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов: Харьков - Днепр - Запорожье, Борисполь - Полтава, Херсон - Николаев, Киев - Житомир - Ровно, Ягодин - Ковель - Луцк, Днепр-Кривой Рог - Николаев.

"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как "availability payments" или "плата за доступность", - объяснил глава Мининфраструктуры.

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По его словам, государству такой проект гарантирует быстрое обновление дорог, а инвестору - долгосрочные прибыли, ведь он получит контракт на содержание дороги в течение следующих 20-25 лет.

Отмечается, что в Украине нет дорог общего пользования, которые построены на средства частных инвесторов. В то же время, в разработке есть два проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево и Краковец - Броды - Ровно.

Формат сотрудничества - государственно-частное партнерство или концессия - еще не определен, добавил министр.

"И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна – дороги "Большой стройки" никогда не будут платными", - подытожил Кубраков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в течение года по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 150 мостов.

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Автор: 

дороги (2512) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
По этому нада брать плату за проезд по обычным дорогам. Зебилы, я в вас верю, давайте сделаем себя еще раз вместе
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28.07.2021 17:06 Ответить
+6
Как-то везде "заднюю" начали включать-эл.энергию не повышают который месяц,хотя уже давненько собирались и с техосмотром частного транспорта передумали и дороги уже не планируют платными делать.Чувство самосохранения проснулось?Или потом "всё и сразу",чтобы "поприколу"?
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28.07.2021 17:06 Ответить
+6
Ни минуты не сомневаюсь - сейчас под "велике крадівництво" "отремонтируют" дороги , а потом их-же и сдадут "в аренду" на 49 лет .... ( ковид , будівництво , аренда - и на всех этапах откат - ).
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28.07.2021 17:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
По этому нада брать плату за проезд по обычным дорогам. Зебилы, я в вас верю, давайте сделаем себя еще раз вместе
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28.07.2021 17:06 Ответить
Ни минуты не сомневаюсь - сейчас под "велике крадівництво" "отремонтируют" дороги , а потом их-же и сдадут "в аренду" на 49 лет .... ( ковид , будівництво , аренда - и на всех этапах откат - ).
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28.07.2021 17:30 Ответить
Точно...пидлога м. , как муха на навоз так ты на брехню, и жуешь... жуешь...
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28.07.2021 17:37 Ответить
Шо, всрались кацапсины?
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28.07.2021 17:42 Ответить
Как-то везде "заднюю" начали включать-эл.энергию не повышают который месяц,хотя уже давненько собирались и с техосмотром частного транспорта передумали и дороги уже не планируют платными делать.Чувство самосохранения проснулось?Или потом "всё и сразу",чтобы "поприколу"?
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28.07.2021 17:06 Ответить
А вы не знаете сколько там уже деревьев посадили из 1 000 000 000 ?
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28.07.2021 17:07 Ответить
Пока только вижу,как народ зимой посадки потихоньку вырезает.
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28.07.2021 17:11 Ответить
какаязадница, пардон, разница?
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28.07.2021 17:11 Ответить
Ты би ещё спросило в феврале, почему картошку копать не начинают.)))
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28.07.2021 17:29 Ответить
Видимо бубочка прочитал каменты, и перекусив анусом лом, осознал, что шансы помереть своей смертью резко уменьшились.
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28.07.2021 17:33 Ответить
Нихрена оно не читало, просто и так знает, что будет задница! Просто не знает пока, как переложить это на местные власти. Отопление переложили на местную власть и полюбому осенью будет повышение (поскольку, если был бы вариант "не повышать", то не перекладывали бы). Осенью все будут обсирать местную власть, особенно будет литься в 1+1 , а вот Бубочку должны хвалить, именно поэтому на осень анонсирован "отчет" по великому строительству!!!
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28.07.2021 18:50 Ответить
Обрезание поросли пороха.
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28.07.2021 17:44 Ответить
Так День Независимости на носу! А вот как пройдёт - вот тогда...........
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28.07.2021 19:51 Ответить
Зробити платною імітацію автобанів сміливості не вистачило? Значить дуже дуже скоро розваляться
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28.07.2021 17:09 Ответить
Информация о строительстве платных автобанов в Украине не соответствует действительности,

Информация о строительстве второй Франции в Украине не соответствует
действительности,

Информация об окончании войны в Украине не соответствует
действительности,

Информация о строительстве гиперлупа в Украине не соответствует
действительности,

Информация о посадке миллиарда деревьев за 3 года в Украине не соответствует действительности,

Информация о строительстве терминала сжиженого газа в Украине не соответствует действительности,

Информация о строительстве силиконовой долины в Украине не соответствует действительности,

Информация об окончании эпохи 73% дебилов в Украине не соответствует действительности,
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28.07.2021 17:10 Ответить
Эй ты, из психиатрической больницы, щас за тобой санитары придут.
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28.07.2021 17:46 Ответить
Не пришли.
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28.07.2021 23:21 Ответить
З"явилась інформація, що скоро всі петіни ботяри залишаться без грошей... "Цензор" закриє коменти
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28.07.2021 18:43 Ответить
Сочувствую, ищи работу.
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28.07.2021 23:21 Ответить
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29.07.2021 13:08 Ответить
Эту молодую команду новоиспеченного зели "космоса" нужно не упустить из вида
У этих гаждан потом вытрусить все наши налоги
Это скоты народа напоминают банду лёни космоса
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28.07.2021 17:12 Ответить
Леня Космос --- голубой воришка, по сравнению с зеленой бандой торбохватов. Он крал, и ему было стыдно © )) А эти зе-скоты --- на ходу подметки рвут!
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28.07.2021 17:38 Ответить
Шо, абыдна, да?
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28.07.2021 17:48 Ответить
Канешна! На их месте должен бы быть я!
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28.07.2021 17:50 Ответить
Так пади сдайся генпрокурорихе, раньше сдашься, меньше возьмут.
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28.07.2021 18:17 Ответить
зебилы прощупали пипла своим закидоном о платных дорогах и дали заднюю
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28.07.2021 17:14 Ответить
не...они свой рейтинг пощупали .причем не тот,что обнародован,а настоящий.
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28.07.2021 17:31 Ответить
платных дорог типа не планируется, а цены уже приняли, ага...
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28.07.2021 17:16 Ответить
По его словам"укравтодор"-вор. С таким воровством и безприделом ни один даже тупой инвестор ни гроша не вложет в это.
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28.07.2021 17:37 Ответить
А все-таки шкода, що не будують автобани. Автобан Західний Кордон- Житомир-Київ-Одеса, хай і платний, але щоб дійсно автобан, і без обмежень швидкості в лівому ряду, був би дуже потрібен.
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28.07.2021 17:39 Ответить
зачем? согласно пдд ограничение по скорости 110 км. в час. Все что выше ото опасность для окружающих.
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28.07.2021 17:43 Ответить
В Германии ограничений нет. Они тупые?
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28.07.2021 18:28 Ответить
а что, в Украине ( на юге) есть дороги? или это в какой то другой Украине?
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28.07.2021 17:41 Ответить
Млять!
Борисполь-Полтава - это часом не кусок дороги Киев-Харьков?
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28.07.2021 17:59 Ответить
Міністр каже одне, його заступниця Анна Юрченко прямо протилежне: https://suspilne.media/150626-urad-planue-budivnictvo-sesti-platnih-avtobaniv-akou-bude-cina/ Враження, що вони самі ще не визначилися, та перевіряють реакцію суспільства, заодно привчаючи людей до думки про платні дороги.
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28.07.2021 18:02 Ответить
не прокатило © анекдот ставший два года назад реальностью в Украине
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28.07.2021 19:12 Ответить
 
 