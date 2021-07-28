Офицер ВСУ задержан на Львовщине на взятке 4 тыс. долл. за содействие в перемещении по службе, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области правоохранители задержали на взятке офицера одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, старший лейтенант получил 4000 долларов взятки за влияние на принятие решения военными должностными лицами относительно положительного решения вопроса о перемещении по службе другого военнослужащего Вооруженных Сил Украины - из одной из военных частей оперативного командования "Восток" в ОК "Запад".

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Военнослужащему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время решаются вопросы об избрании офицеру меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.