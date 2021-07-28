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Офицер ВСУ задержан на Львовщине на взятке 4 тыс. долл. за содействие в перемещении по службе, - прокуратура. ФОТО

Во Львовской области правоохранители задержали на взятке офицера одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Офицер ВСУ задержан на Львовщине на взятке 4 тыс. долл. за содействие в перемещении по службе, - прокуратура 01

По данным следствия, старший лейтенант получил 4000 долларов взятки за влияние на принятие решения военными должностными лицами относительно положительного решения вопроса о перемещении по службе другого военнослужащего Вооруженных Сил Украины - из одной из военных частей оперативного командования "Восток" в ОК "Запад".

Офицер ВСУ задержан на Львовщине на взятке 4 тыс. долл. за содействие в перемещении по службе, - прокуратура 02

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Военнослужащему сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время решаются вопросы об избрании офицеру меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Автор: 

взятка (6194) офицер (146) ВСУ (6732) Львовская область (2950)


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похоже просто посредник,ищите выше...
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28.07.2021 17:31 Ответить
Решатель, млиятъ. 👹👹👹 Когда компьютер будет решать кому и куда переместиться, таких сюжетов будет мало.
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28.07.2021 17:35 Ответить
так продажа должностей это нормальная практика в Украине и не только в МО где словили стрелочника-старЛея, который брал деньги для аттестационной комиссии состоящих из полковников и генералов.
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28.07.2021 17:36 Ответить
Ст. лейтенанта затримали за хабар в 4 тис. дол. ...
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28.07.2021 18:57 Ответить
це клінічний ідіот - виборець зеленого.
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28.07.2021 19:55 Ответить
Старший лейтенант не хабарник.
Старший лейтенант - передаст.
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29.07.2021 09:43 Ответить
 
 