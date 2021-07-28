Зарплаты на оккупированном Донбассе в 2,5 раза ниже, чем на территории свободной Украины, - Резников

Заработные платы жителей ОРДЛО сейчас в 2,5 раза ниже аналогичных зарплат жителей свободной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Если даже сравнить зарплаты жителей ОРДЛО, то есть наших граждан, проживающих сейчас в наручниках, то сегодня их зарплаты в 2,5 раза ниже, чем аналогичные зарплаты их земляков в Донецкой и Луганской областях", - сказал Резников.

Он добавил, что это касается и соседней российской области - Ростовской.

"Поэтому сегодня именно в Москве принимают решения, какие шахты закрывать, какие шахты затапливать, как вывозить имущество из ОРДЛО и т.д.", - подчеркнул министр.

Резников напомнил, что благодаря внедрению реформы децентрализации в Украине, на свободных территориях "доходы местных бюджетов в 2020 году в 4 и 6 раз больше, чем были в 2015 году".

Также, по словам министра, оккупационным режимам на востоке Украины не выгодно открывать КПВВ, потому что они, используя махинации, зарабатывают на людях, которым нужно попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

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