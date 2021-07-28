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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зарплаты на оккупированном Донбассе в 2,5 раза ниже, чем на территории свободной Украины, - Резников

Зарплаты на оккупированном Донбассе в 2,5 раза ниже, чем на территории свободной Украины, - Резников

Заработные платы жителей ОРДЛО сейчас в 2,5 раза ниже аналогичных зарплат жителей свободной Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Если даже сравнить зарплаты жителей ОРДЛО, то есть наших граждан, проживающих сейчас в наручниках, то сегодня их зарплаты в 2,5 раза ниже, чем аналогичные зарплаты их земляков в Донецкой и Луганской областях", - сказал Резников.

Он добавил, что это касается и соседней российской области - Ростовской.

"Поэтому сегодня именно в Москве принимают решения, какие шахты закрывать, какие шахты затапливать, как вывозить имущество из ОРДЛО и т.д.", - подчеркнул министр.

Резников напомнил, что благодаря внедрению реформы децентрализации в Украине, на свободных территориях "доходы местных бюджетов в 2020 году в 4 и 6 раз больше, чем были в 2015 году".

Также, по словам министра, оккупационным режимам на востоке Украины не выгодно открывать КПВВ, потому что они, используя махинации, зарабатывают на людях, которым нужно попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: Донбасс и Крым - это предмет отдельной дискуссии. Многие делают это под принуждением

Автор: 

оккупация (10209) Донбасс (26958) Резников Алексей (1170) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+9
Так у них две пенсии и ненадо платить за газ, воду и электричество поставляемые с Украины. Все эти расходы лежат тяжким бременем на плечах украинцев, живущих на контролируемой территории Украины.
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28.07.2021 17:56 Ответить
+8
Это намек на то, то украинские налогоплательщики должны доплачивать кормильцам?
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28.07.2021 17:47 Ответить
+7
Хуже нібудіт сказали лохи і обрали кловуна на ровері.
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28.07.2021 17:47 Ответить
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Ты Что шубы летом продаешь?
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28.07.2021 17:44 Ответить
Хуже нібудіт сказали лохи і обрали кловуна на ровері.
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28.07.2021 17:47 Ответить
а я 20000 чистыми, работа есть, было бы желание
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28.07.2021 18:00 Ответить
Мало мати бажання ,ще слід мати спроможність !!))
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28.07.2021 18:02 Ответить
А тарифы в 10 раз ниже. Учитывая, что 40% населения основной территории работают на тарифы, то получается, что монголоидные скрепники и иудогомолиберасты - два сапога валенки.
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28.07.2021 17:41 Ответить
а можно цифры насчет "в 10 раз", дурачок русский?
За трешку в Харькове зимой плачу 2500, а Луганске родня за 4к (площадь та же) - 4тыр/1.500грн.
Только у меня на троих - 42т.грн доход, у них - 8тыр.
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28.07.2021 19:21 Ответить
Газ 3 руб. против 15 грн.
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28.07.2021 20:05 Ответить
І що з того газу?
Мої батьки за двох у Києві за газову плиту платять 50 грн на місяць. Треба дивитися загальну суму за комуналку, а не окремі цифри.
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28.07.2021 23:19 Ответить
Що з того газу, якщо гарячу воду подають раз через два. Я за газове опалення плачу 3000.
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29.07.2021 00:25 Ответить
гарячу воду не вмикаю років 7. Бойлер дешевше працює і якісніше.
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29.07.2021 04:39 Ответить
Дешевше? Якщо брати три куби на трьох людей по 3.6 грн то це виходить десь 1500 грн.
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29.07.2021 14:09 Ответить
ми 1200 платимо всіх тарифів без опалення. Вмикайте голову. Давно пора.
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29.07.2021 20:35 Ответить
Це де так?
У мене та батьків гаряча вода є постійно.
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29.07.2021 13:59 Ответить
У периферійних містах вода часто за розкладом. Коли не ремонтується.
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29.07.2021 14:26 Ответить
Платив 3000. А в цьому році буду грітися гантелями.
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29.07.2021 00:29 Ответить
Якщо для тебе 3000 грн є проблемою, то мої співчуття.
Я взимку сплачую до 5 тисяч, але для мене це копійки, як й для багатьох киян.
Краще нормально заробляти, ніж мати маленькі тарифи.
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29.07.2021 14:03 Ответить
У багатьох киян пенсія 3-5 тисяч і зарплата 7 тис. Окуляри протри.
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29.07.2021 14:16 Ответить
Що ти верзеш?
Середня офіційна платня у Києві 21 тисяча грн.
Не знаю жодної людини, яка б у Києві отримувала 7 тисяч за роботу.
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29.07.2021 17:51 Ответить
Зарплати на окупованому Донбасі в 2,5 рази нижчі, ніж на території вільної України, - Резніков - Цензор.НЕТ 6489
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29.07.2021 18:43 Ответить
Боже, яке ж ти вбоге.
По-перше, в Україні мінімалка 6 тисяч грн., по-друге, вчителі отримують з різними коефіцієнтами та надбавками. У Києві в державних школах 12-15 тисяч, а в приватних вдвічі більше.
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29.07.2021 18:55 Ответить
Вивчай:
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/
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29.07.2021 19:04 Ответить
Дуже переконливо виводити статистику з написів, які не закриваються і умови невідомі. Стікери в метро взагалі обіцяють стати мільйонером. Це бла-бла. Реальність у тому, що сердній вчитель з усіма коефіцієнтами на звичайну квартиру не заробить і за два життя, бо працює за харчі, теплу воду і відвідини стоматолога раз на десять років.
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29.07.2021 19:35 Ответить
Я дав посилання на найбільший сайт вакансій в Україні. У них точно статистика більш адекватна, ніж у тебе.
Звичайно, вчитель молодших класів державної школи не заробить на квартиру у столиці, але він може перейти до приватної школи, де буде отримувати вдвічі більше. Завжди є вихід.
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30.07.2021 03:08 Ответить
Авжеж, на галявині хедхантерів статистика точніша, ніж в міністерстві. А якщо він поїде викладачем в Оксфорд, то буде заробляти у 200 разів більше. Тільки щоб стати викладачем Оксфорду треба спочатку витратити гроші на власну освіту, а не оплату газових рахунків з зайвим нулем.
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30.07.2021 07:49 Ответить
Що ти верзеш?
Великих зусиль не треба, щоб з державної школи перейти до приватної.
Є люди типу тебе, які постійно скиглять, а є ті, хто живе повноцінним життям.
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30.07.2021 11:46 Ответить
Ти не збагнеш, що статистика на сайті працевлаштування модулюється хедхантерами?
Живи собі повноцінним життям, плати в кишені Сороса і Коломойського різницю між платіжкою і собівартістю, можеш хоч власні органи їм подарувати, для повної повноцінності. У мене інакші критерії повноцінності.
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30.07.2021 16:39 Ответить
Ці страшні історії можуть справити враження на твоїх друзяк, але не на мене.
Я цілком задоволений своїм життям й мене не турбують тарифи, бо для мене це копійки.
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30.07.2021 16:53 Ответить
То навіщо втручаєшся до тих, кого турбують?
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30.07.2021 16:59 Ответить
Бо тарифи мене не турбують, а ось ваше скиглення набридає.
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30.07.2021 17:07 Ответить
Мені набридає сусідка, яка базікає по телефону по дві години під балконом. Я маю показати їй журнал дзвінків, де я вкладаюсь вирішувати питання у 2-3 хвилини?
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30.07.2021 17:16 Ответить
Ще додам, що мені подібних до тебе геть не шкода. Ви усі цілком заслуговуєте на свою жалюгідну долю.
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30.07.2021 11:48 Ответить
Шо ж ти такого корисного робиш, що для тебе 5 тисяч копійки? Може ти просто прислуга начальства, яке інкорпороване у масонський паразитизм в державі стаціонарного бандита?
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29.07.2021 14:49 Ответить
У тебе психологія невдахи.
Я сам собі пан. Не я працюю на когось, а на мене працюють.
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29.07.2021 17:53 Ответить
Податкова або рейдери з прокуратури недопрацювали з твоєю психологією.
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29.07.2021 18:48 Ответить
Заздрити погано, краще займися своїм життям.
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29.07.2021 18:57 Ответить
Заздрити недоумку, що виправдовує у десятеро завищені тарифи? Смали ще.
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29.07.2021 19:45 Ответить
Так й рівень життя значно зріс.
Принаймні у мене та тих, хто мене оточує.
Перестань скиглити, зароби грошей для себе та своєї родини.
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30.07.2021 03:01 Ответить
Я кожен день спостерігаю як натовпи збагатілих чесною працею інженерів, лікарів, будівельників викидають на смітники свій старий китайський ширвжиток і спустошують бутіки. Смали ще.
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30.07.2021 07:36 Ответить
Так перестань ходити до дешевого генделику та спілкуватися з невдахами.
У моєму оточенні майже у всіх справи йдуть непогано.
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30.07.2021 11:51 Ответить
Коли я стою у заторі, а навколо мене нові поршики та ламбо, то я одразу думаю, яке навколо погане життя.
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30.07.2021 11:53 Ответить
Давай про Лувр і Роялопера. Бо затор з поршиками і ламборжині і басейн з шампанським видає в тобі провінціала.
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30.07.2021 16:15 Ответить
Та можна за Франсуа Війона чи Джона Мільтона поговорити... Втім, є сумніви, що ти навіть чув за них.
І моя провінція, то Київ, у якому я народився та мешкаю усе життя.
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30.07.2021 16:26 Ответить
І що, на твою думку, поезія втрачає у перекладі? Чи ти мо в оригіналі?
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30.07.2021 16:56 Ответить
Англійську я знаю досконало, тож читаю виключно в оригіналі, а ось Франсуа Війона читаю у перекладі Первомайського. До речі, вважається одним з кращих перекладачів з французької.
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30.07.2021 17:01 Ответить
А так, безумовно, краще читати в оригіналі.
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30.07.2021 17:02 Ответить
А що ти можеш розказати про анаграму Mon Salai? Про да Вінчі *********. І який це має стосунок до платіжки і до Сороса? І що Сорос робить з твоїми дітьми грошима від твоєї платіжки.
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30.07.2021 17:42 Ответить
Здається, ти з тих, хто вірить у рептилоїдів...
Мені щиро похер на Сороса, який помре раніше, ніж підросте моя дочка. Не переймайся, за свою родину я подбаю.
Я не збираюся обговорювати коханців Леонардо. І мені щиро похер, що він трахав своїх учнів.
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31.07.2021 10:07 Ответить
На учнів похер, дочку захищу, все сходиться.
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31.07.2021 12:25 Ответить
Электроэнергия 1.5 руб. против 3 грн.
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28.07.2021 20:12 Ответить
бреши дальше...
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28.07.2021 21:27 Ответить
Брехать тебе придется, когда руку для подачки протянеш. Брехать и жалобно выть.
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28.07.2021 21:48 Ответить
фантазировать ты можешь, как и брехать, как тот шолудивый... еще и кнопку в дупе почувствовал, злостью умылся.
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28.07.2021 21:58 Ответить
Дупа кормилица тебе тоже пригодится.
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28.07.2021 22:16 Ответить
твоя мне не интересна, подставь ее хачикам, они тебя и накормят...
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28.07.2021 22:45 Ответить
Оно и понятно, дупа Шмыгаля превосходит все твои интересы. Кроме тарифов чем еще там радуешся?
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28.07.2021 23:51 Ответить
Это печально, предлагаю не только коммуналку за них оплачивать, а ещё сделать им доплаты введя специальный налог для работающих украинцев, ну типа "налог на Лугандон" и перечислять ежемесячно суммы на оккупированные территории 😁
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28.07.2021 17:46 Ответить
Ще і не забороняють їм гаваріть парускі. Савсєм абарзєлі.
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28.07.2021 17:49 Ответить
Это намек на то, то украинские налогоплательщики должны доплачивать кормильцам?
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28.07.2021 17:47 Ответить
Та да! Бо окупаційні адміністрації недоотримують податки із низьких зарплат. Тому потрібно доплачувати. 😔
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28.07.2021 18:24 Ответить
А дві пенсії?
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28.07.2021 17:50 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдному лохторату !!!)))
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28.07.2021 17:52 Ответить
Нужно ввести налог на пересечение границы гражданами Украины,как на въезд так и на выезд в ЕС,не большой,долларов сто,а все эти деньги отправлять в молодые республики.
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28.07.2021 17:54 Ответить
Так у них две пенсии и ненадо платить за газ, воду и электричество поставляемые с Украины. Все эти расходы лежат тяжким бременем на плечах украинцев, живущих на контролируемой территории Украины.
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28.07.2021 17:56 Ответить
Дамбас завжди ******** халяву.
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28.07.2021 18:01 Ответить
Донбасити з дитинства переконані, що всі і вся ім винні !!!)))
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28.07.2021 18:03 Ответить
За газ с территории Украины?
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28.07.2021 20:45 Ответить
Естественно, не с Зимбабве же!
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29.07.2021 09:09 Ответить
Так сейчас почти со всем промом так .
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28.07.2021 17:56 Ответить
С ОРДЛО всё понятно, вы сравните зарплаты со странами к которым Украина давно стремится или это очередная попытка засрать мозги перед очередным покращенням.
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28.07.2021 18:01 Ответить
Вовка-наркоша оголосив що епоха бідності вже закінчилась. Ура!
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28.07.2021 18:04 Ответить
Якщо зебілоїдний лохторат локшиною не годувати,він вимре ,як мамонти !!!)))
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28.07.2021 18:05 Ответить
Українські олігархи з карманною владою, це місцеве *****, тільки проти нього народ не бореться зі зброєю.
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28.07.2021 18:27 Ответить
Цікаво де і звідки з"явились олігархи,часом не з Марса чи Тау-Кита ???)))
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28.07.2021 18:31 Ответить
Ми наплодили своєю неповагою до себе.
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28.07.2021 18:34 Ответить
Саме так,починаючи з 1991 р. "мудрий нарід" обирає досвідченних шахраїа та крадіїв !!! Тому як казав першеобраний Лис Микита -Маємо те що маємо !!!)))
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28.07.2021 18:38 Ответить
не за то эти презервативы падали под БТРы в 2014-м и бежали на рейхферендумы,
чтоб работу иметь и з/п получать !
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28.07.2021 18:04 Ответить
Головне ,щоб не годувати Європу !!!)))
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28.07.2021 18:06 Ответить
Хє, на кримє взагалі ніщета. кримнаші підняли поросячий зойк від непомірних цін та ніщинських зарплат вялікаї расєї.
расєя НІЩАЯ !!!
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28.07.2021 18:05 Ответить
зате вони не годують Захід України та Євросоюз
тому можуть на ці гроші жирувати
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28.07.2021 18:11 Ответить
Кармильци.
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28.07.2021 18:14 Ответить
.... а зарплаты в Европе выше, и шо ?
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28.07.2021 18:22 Ответить
То, что эта зелёная власть творит в Украине, можно в миниатюре посмотреть, что их папа Ко творит на своих предприятиях.Коломойша, когда зарплату будешь платить соответствующую, на предприятиях своих. За марионетку, как ты просил зебилы проголосовали, теперь выжимаешь с работяг последние соки, лозунги расклеило, как при совке на производстве, заставляя лучше работать за просто так и всё под прикрытием карманной власти.
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28.07.2021 18:23 Ответить
Моя глубокая озабоченность терпилам из оккупированных!
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28.07.2021 18:32 Ответить
"в наручниках"?



Може перекладача треба в наручники? Заручники це заложнікі. Мабуть якось так.

Які там вони заручники ці дамбасіти? Ще багато хто пам'ятає: "дамбас паражняк ні гоніт! Кіів ні слишит дамбас. дамбас корміт всю Украіну". Ну - такі собі заручники.
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28.07.2021 18:35 Ответить
и тарифы в разы ниже... чем хвалимся? одни нищие круче других нищих
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28.07.2021 19:08 Ответить
давно уже не в разы, несколько раз повышались.
А с чего им быть там высокими, если нацисты не платят ни Украине, ни России - ни за газ, ни за воду, ни за электро? Там затраты - только на эксплуатацию сетей.
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28.07.2021 19:19 Ответить
Много меньше.
Там есть интересный нюанс. На некой должности, к примеру, зп 15 т.руб. Но оформляют на эту должность ДВОИХ, чтоб улучшить статистику по занятости и безработице. В итоге - по полставки, то есть, по 7500руб.
И это при условии, что ты вообще нашел работу.
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28.07.2021 19:17 Ответить
И тут ньюансы есть, например меня на второй работе подряд не оформляют официально, ну там испытательный срок и все дела. Предыдущий работодатель по этой причине был послан, присматриваюсь к нынешнему.
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28.07.2021 19:33 Ответить
Зато 2 пенсии получают, благодаря олигархату.
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28.07.2021 19:33 Ответить
А слабо им сравнить коммуналку или например пенсии, я например недавно узнал что пенсии там выше чем в Украине, минимальная пенсия 6500р
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28.07.2021 20:17 Ответить
А я давно знал шо твоё любимое пукин *****
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28.07.2021 20:47 Ответить
богато живут... еще и прутся в Украину за пенсией и за покупками... давно нах. нужно послать... пусть жируют на рубли.
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28.07.2021 22:01 Ответить
Похер на пенсії.
Треба порівнювати працюючих людей. Саме працюючі люди мають найвижчу цінність.
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28.07.2021 23:25 Ответить
Хєра-сє , їм там ще хтось зарплати платить .
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28.07.2021 20:41 Ответить
Якщо порівнювати по Донецькій області (окупована та вільна частина), то різниця взагалі втричі.
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28.07.2021 23:23 Ответить
А члены наблюдательных советов у них есть?
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29.07.2021 06:11 Ответить
Зарплати нижче,а завдяки ДВОМ МІЛ'ЯРДАМ ДОЛАРІВ,в рік,від Украіни,живуть кращє.Не вірите?Газ в ордло - ТРИ рублі сорок копійок(рублі,не гривні) електрика - ОДИН РУБЛЬ дев'ять копійок.Ціни на прдукти такіж як в Украіни,а подекуди нижчі.А ВЛАДА нам розповідає,що там "заручники" страждають.Нашим би пенсіонерам так "постраждати", з двома пенсіями на чоловіка.З таким відношенням ЗЕЛЕНИХ до своіх,скоро і ті хто звідтіля виіхав почнуть повертатись в окупацію " мучатись".Досить кормити зрадників,та фінансувати сєпаратизм!Почніть покращувати життя тим хто не зрадив Украіну.
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29.07.2021 08:30 Ответить
 
 