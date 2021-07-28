Зарплаты на оккупированном Донбассе в 2,5 раза ниже, чем на территории свободной Украины, - Резников
Заработные платы жителей ОРДЛО сейчас в 2,5 раза ниже аналогичных зарплат жителей свободной Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Если даже сравнить зарплаты жителей ОРДЛО, то есть наших граждан, проживающих сейчас в наручниках, то сегодня их зарплаты в 2,5 раза ниже, чем аналогичные зарплаты их земляков в Донецкой и Луганской областях", - сказал Резников.
Он добавил, что это касается и соседней российской области - Ростовской.
"Поэтому сегодня именно в Москве принимают решения, какие шахты закрывать, какие шахты затапливать, как вывозить имущество из ОРДЛО и т.д.", - подчеркнул министр.
Резников напомнил, что благодаря внедрению реформы децентрализации в Украине, на свободных территориях "доходы местных бюджетов в 2020 году в 4 и 6 раз больше, чем были в 2015 году".
Также, по словам министра, оккупационным режимам на востоке Украины не выгодно открывать КПВВ, потому что они, используя махинации, зарабатывают на людях, которым нужно попасть на подконтрольную украинской власти территорию.
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За трешку в Харькове зимой плачу 2500, а Луганске родня за 4к (площадь та же) - 4тыр/1.500грн.
Только у меня на троих - 42т.грн доход, у них - 8тыр.
Мої батьки за двох у Києві за газову плиту платять 50 грн на місяць. Треба дивитися загальну суму за комуналку, а не окремі цифри.
У мене та батьків гаряча вода є постійно.
Я взимку сплачую до 5 тисяч, але для мене це копійки, як й для багатьох киян.
Краще нормально заробляти, ніж мати маленькі тарифи.
Середня офіційна платня у Києві 21 тисяча грн.
Не знаю жодної людини, яка б у Києві отримувала 7 тисяч за роботу.
По-перше, в Україні мінімалка 6 тисяч грн., по-друге, вчителі отримують з різними коефіцієнтами та надбавками. У Києві в державних школах 12-15 тисяч, а в приватних вдвічі більше.
https://www.work.ua/salary-kyiv-%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2/
Звичайно, вчитель молодших класів державної школи не заробить на квартиру у столиці, але він може перейти до приватної школи, де буде отримувати вдвічі більше. Завжди є вихід.
Великих зусиль не треба, щоб з державної школи перейти до приватної.
Є люди типу тебе, які постійно скиглять, а є ті, хто живе повноцінним життям.
Живи собі повноцінним життям, плати в кишені Сороса і Коломойського різницю між платіжкою і собівартістю, можеш хоч власні органи їм подарувати, для повної повноцінності. У мене інакші критерії повноцінності.
Я цілком задоволений своїм життям й мене не турбують тарифи, бо для мене це копійки.
Я сам собі пан. Не я працюю на когось, а на мене працюють.
Принаймні у мене та тих, хто мене оточує.
Перестань скиглити, зароби грошей для себе та своєї родини.
У моєму оточенні майже у всіх справи йдуть непогано.
І моя провінція, то Київ, у якому я народився та мешкаю усе життя.
Мені щиро похер на Сороса, який помре раніше, ніж підросте моя дочка. Не переймайся, за свою родину я подбаю.
Я не збираюся обговорювати коханців Леонардо. І мені щиро похер, що він трахав своїх учнів.
чтоб работу иметь и з/п получать !
расєя НІЩАЯ !!!
тому можуть на ці гроші жирувати
Може перекладача треба в наручники? Заручники це заложнікі. Мабуть якось так.
Які там вони заручники ці дамбасіти? Ще багато хто пам'ятає: "дамбас паражняк ні гоніт! Кіів ні слишит дамбас. дамбас корміт всю Украіну". Ну - такі собі заручники.
А с чего им быть там высокими, если нацисты не платят ни Украине, ни России - ни за газ, ни за воду, ни за электро? Там затраты - только на эксплуатацию сетей.
Там есть интересный нюанс. На некой должности, к примеру, зп 15 т.руб. Но оформляют на эту должность ДВОИХ, чтоб улучшить статистику по занятости и безработице. В итоге - по полставки, то есть, по 7500руб.
И это при условии, что ты вообще нашел работу.
Треба порівнювати працюючих людей. Саме працюючі люди мають найвижчу цінність.