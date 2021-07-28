35 тыс. военнослужащих прошли полную вакцинацию в зоне ООС, случаев заболевания COVID-19 не было

В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих из состава Объединенных сил. С начала кампании обе дозы вакцины получили более 35 тыс. воинов, более 1200 из них - военные медики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Военные медики ООС сообщают, что располагают достаточным количеством вакцин. Вакцинация осуществляется двумя типами вакцин: AstraZeneca и CoronaVac.

"Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. Возможности военных мобильных госпиталей позволяют вакцинировать до пятисот военнослужащих ежедневно без чрезмерной нагрузки на лечебные учреждения и без снижения уровня боевой готовности подразделений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря развернутой в Вооруженных Силах Украины кампании по вакцинации, значительное количество военнослужащих прибывает в район проведения операции Объединенных сил уже вакцинированными двумя дозами вакцин.

На сегодня ни одного случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих из состава Объединенных сил не зафиксировано.