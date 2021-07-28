35 тыс. военнослужащих прошли полную вакцинацию в зоне ООС, случаев заболевания COVID-19 не было
В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих из состава Объединенных сил. С начала кампании обе дозы вакцины получили более 35 тыс. воинов, более 1200 из них - военные медики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Военные медики ООС сообщают, что располагают достаточным количеством вакцин. Вакцинация осуществляется двумя типами вакцин: AstraZeneca и CoronaVac.
"Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. Возможности военных мобильных госпиталей позволяют вакцинировать до пятисот военнослужащих ежедневно без чрезмерной нагрузки на лечебные учреждения и без снижения уровня боевой готовности подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря развернутой в Вооруженных Силах Украины кампании по вакцинации, значительное количество военнослужащих прибывает в район проведения операции Объединенных сил уже вакцинированными двумя дозами вакцин.
На сегодня ни одного случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих из состава Объединенных сил не зафиксировано.
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приведу пример
допустим, Вы - нормальной ориентации, а в это время геи проводят свой парад, Вы повеситесь? вряд ли
Зебні ж волають що щеплення то нічого не значить або взагалі від нього всі помруть.
Їх треба обов'язково прищепити всіх по повній і всіма вакцинами (так, пишуть змі, більш ефекту). І всіх фармацевтів теж! І Раду, і всі міністерства - в першу чергу!
Куди дивиться влада?