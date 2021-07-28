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35 тыс. военнослужащих прошли полную вакцинацию в зоне ООС, случаев заболевания COVID-19 не было

35 тыс. военнослужащих прошли полную вакцинацию в зоне ООС, случаев заболевания COVID-19 не было

В районе проведения ООС продолжается вакцинация военнослужащих из состава Объединенных сил. С начала кампании обе дозы вакцины получили более 35 тыс. воинов, более 1200 из них - военные медики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Военные медики ООС сообщают, что располагают достаточным количеством вакцин. Вакцинация осуществляется двумя типами вакцин: AstraZeneca и CoronaVac.

"Специализированные пункты вакцинации развернуты во всех военных мобильных госпиталях в районе проведения ООС. Процедура прививки длится несколько минут. Возможности военных мобильных госпиталей позволяют вакцинировать до пятисот военнослужащих ежедневно без чрезмерной нагрузки на лечебные учреждения и без снижения уровня боевой готовности подразделений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря развернутой в Вооруженных Силах Украины кампании по вакцинации, значительное количество военнослужащих прибывает в район проведения операции Объединенных сил уже вакцинированными двумя дозами вакцин.

На сегодня ни одного случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих из состава Объединенных сил не зафиксировано.

Автор: 

вакцина (3815) Донбасс (26958) ВСУ (6732) операция Объединенных сил (6766) коронавирус (17042)


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Ужасно. Антипрививочники повесятся.
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28.07.2021 18:04 Ответить
с чего бы это?
приведу пример
допустим, Вы - нормальной ориентации, а в это время геи проводят свой парад, Вы повеситесь? вряд ли
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28.07.2021 18:49 Ответить
Як так?!?!
Зебні ж волають що щеплення то нічого не значить або взагалі від нього всі помруть.
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28.07.2021 18:07 Ответить
"Добровільний примус", пане
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28.07.2021 18:50 Ответить
А медиків уже всіх вакцинували? по три рази?
Їх треба обов'язково прищепити всіх по повній і всіма вакцинами (так, пишуть змі, більш ефекту). І всіх фармацевтів теж! І Раду, і всі міністерства - в першу чергу!
Куди дивиться влада?
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28.07.2021 18:43 Ответить
 
 