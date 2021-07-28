Оккупанты с начала суток 6 раз нарушили режим "тишины", потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе пять раз открывали огонь, также был зафиксирован пролет вражеского беспилотника. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Широкино и Водяного враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

А возле населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского враг осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 11 гектаров территории и передали на уничтожение 148 взрывоопасных предметов.

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