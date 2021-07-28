Глава ГФСУ Мельник попал в скандал: разоблачена схема закрытия уголовных дел против налоговых уклонистов
Народный депутат Ярослав Железняк разоблачил противозаконную схему закрытия ведомством уголовных дел, возбужденных против частных компаний за уклонение от уплаты налогов. Генпрокуратура уже в курсе.
О разоблачении противозаконной схемы ГФСУ, в результате которой злостные неплательщики налогов выводятся из-под уголовной ответственности без какой-либо компенсации нанесенных государству финансовых убытков на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Схема достаточно бесхитростна: по согласованию сторон компания-должник перечисляет сумму возмещения финансовых убытков не на счет Государственного Казначейства, как определено частью 4 статьи 212 УК Украины, а на собственный же счет, но с пометкой в графе о назначении платежа: "Оплата суммы убытков в государственный бюджет по уголовному производству". В свою очередь налоговая милиция закрывает глаза на то, что деньги перечислены не в государственный бюджет и закрывает уголовное дело. В итоге недобросовестный предприниматель освобождается от уголовной ответственности, а государство так и не получает ни копейки возмещения ущерба.
"Думаю, что обе стороны остаются счастливыми и довольными такой незамысловатой схемой. Уже направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить все ли уголовные производства, закрытые на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, имеют достаточную основу в виде платежных поручений на благо государства", - написал Железняк.
Как сообщил Железняк, в своем депутатском обращении он проинформировал генерального прокурора Украины об одном из возможных фактов вывода ведомством Мельника из-под уголовной ответственности плательщика. 27 июня 2021 года компания провела платежную операцию по платежному поручению. Однако получателем средств по этому платежному поручению является эта же компания. Отметка в назначении платежа "уплата суммы убытков в госбюджет по уголовному производству". Стало ли столь странное платежное поручение основанием для должностных лиц Государственной фискальной службы Украины для закрытия уголовного производства, в котором фигурировал должник, будет проверять прокуратура.
"Говорят, наглость - это второе счастье. Похоже, представители неблагополучной налоговой полиции приняли это за инструкцию. Поэтому у нас есть еще один яркий пример - ноу-хау, как спасти плохой бизнес, который не платит налоги. Да, чтобы деньги не пришлось платить государству, а уголовное дело не портило жизнь", - резюмировал Железняк.
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Родился 1 мая 1970 года в Львовской области, детство провел в селе Скородинцы Чортковского района Тернопольщины.
В 1992 году закончил с отличием Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность "прикладная математика".В 1996 году получил второе высшее образование во Всероссийском Финансово-Экономическом Институте по специальности "банковское дело"
"... внутрішня опозиція фракції «Голос» напередодні на своєму засіданні https://www.slovoidilo.ua/2021/07/12/novyna/polityka/deputaty-holosu-zayavyly-pro-zminu-holovy-frakcziyi-zheleznyak-*********** проголосувала за відставку з посади керівника фракції Ярослава Железняка . Тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде «кіборг» Роман Костенко, заступник керівника фракції. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів.
У той же час сам Железняк заявив, що це рішення не вважається прийнятим, оскільки потрібно 14 голосів.
Як відомо, https://www.slovoidilo.ua/2021/04/01/novyna/polityka/rozkol-holosi-kira-rudyk-rozpovila-pro-konflikt-frakcziyi внутрішній конфлікт у «Голосі» , який пізніше став публічним, триває ще з весни. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/30/novyna/polityka/rozkol-holosi-deputaty-frakcziyi-vystupyly-zayavoyu 10 нардепів звинуватили партійне керівництво в узурпації влади, співпраці зі «Слугою народу» за спиною у однопартійців, нецільовому використанні коштів та купівлі ботів у мережі."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/15/7177751/
Зокрема, Луценко заявив, що партія працює за гроші Януковича та Курченка, за гроші Москви, - інформує кореспондент сайту 032.ua.
10.02.2020 10:21https://www.5.ua/ru/polytyka/kak-saakashvyly-za-denhy-kurchenko-zarabotal-na-hosyzmenu-smy-obnarodovaly-ekskliuzyvnii-dokument-207958.html Читайте по-русски
Експертиза підтвердила, що опублікований у грудні 2017 року Генпрокуратурою запис розмови Міхеіла Саакашвілі й олігарха Сергія Курченка є автентичним...
Й так виходимо на співпрацю свого часу Садового й Руху Саакшвілі , (переведи мене через кордон) , Садвовго Сааакшвілі й московського тепер Курченка, який має бізне с Україні а офіс біля Кремля, Садового й ОЦЬОГО ЖЕЛЄЗНЯКА, ЖЕЛЄЗНЯКА й ПАРТІЇ РЕГІНІВ, ЖЕЛЄЗНЯКА Й ПІНЧУКА З КОЛОМОЙСЬКИМ ...
Й далі слідкуємо за оцим ЖЕЛЄЗНЯКОМ