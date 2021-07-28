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Глава ГФСУ Мельник попал в скандал: разоблачена схема закрытия уголовных дел против налоговых уклонистов

Глава ГФСУ Мельник попал в скандал: разоблачена схема закрытия уголовных дел против налоговых уклонистов

Народный депутат Ярослав Железняк разоблачил противозаконную схему закрытия ведомством уголовных дел, возбужденных против частных компаний за уклонение от уплаты налогов. Генпрокуратура уже в курсе.

О разоблачении противозаконной схемы ГФСУ, в результате которой злостные неплательщики налогов выводятся из-под уголовной ответственности без какой-либо компенсации нанесенных государству финансовых убытков на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Схема достаточно бесхитростна: по согласованию сторон компания-должник перечисляет сумму возмещения финансовых убытков не на счет Государственного Казначейства, как определено частью 4 статьи 212 УК Украины, а на собственный же счет, но с пометкой в графе о назначении платежа: "Оплата суммы убытков в государственный бюджет по уголовному производству". В свою очередь налоговая милиция закрывает глаза на то, что деньги перечислены не в государственный бюджет и закрывает уголовное дело. В итоге недобросовестный предприниматель освобождается от уголовной ответственности, а государство так и не получает ни копейки возмещения ущерба.

"Думаю, что обе стороны остаются счастливыми и довольными такой незамысловатой схемой. Уже направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить все ли уголовные производства, закрытые на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, имеют достаточную основу в виде платежных поручений на благо государства", - написал Железняк.

Как сообщил Железняк, в своем депутатском обращении он проинформировал генерального прокурора Украины об одном из возможных фактов вывода ведомством Мельника из-под уголовной ответственности плательщика. 27 июня 2021 года компания провела платежную операцию по платежному поручению. Однако получателем средств по этому платежному поручению является эта же компания. Отметка в назначении платежа "уплата суммы убытков в госбюджет по уголовному производству". Стало ли столь странное платежное поручение основанием для должностных лиц Государственной фискальной службы Украины для закрытия уголовного производства, в котором фигурировал должник, будет проверять прокуратура.

"Говорят, наглость - это второе счастье. Похоже, представители неблагополучной налоговой полиции приняли это за инструкцию. Поэтому у нас есть еще один яркий пример - ноу-хау, как спасти плохой бизнес, который не платит налоги. Да, чтобы деньги не пришлось платить государству, а уголовное дело не портило жизнь", - резюмировал  Железняк.

Автор: 

налоги (3243) ГФС (3600) Железняк Ярослав (440) Мельник Вадим (72)


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Топ комментарии
+4
Не может такого быть! Зеленский с ними разберётся! Все будут жестоко наказаны!😁
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28.07.2021 18:14 Ответить
+3
Це нове літсо?
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28.07.2021 18:14 Ответить
+2
хитро - хитроумно, петляво, сложно, изворотливо, замысловато, заковыристо, хитрожопо, иезуитски, хитровато, лукаво, изобретательно, причудливо, плутовски
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28.07.2021 18:14 Ответить
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Не может такого быть! Зеленский с ними разберётся! Все будут жестоко наказаны!😁
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28.07.2021 18:14 Ответить
хитро - хитроумно, петляво, сложно, изворотливо, замысловато, заковыристо, хитрожопо, иезуитски, хитровато, лукаво, изобретательно, причудливо, плутовски
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28.07.2021 18:14 Ответить
Це нове літсо?
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28.07.2021 18:14 Ответить
Железняку кто-то подбрасывает разоблачительную инфу , а Голос высказывает ему недоверие... Случайности? не думаю...В Голосе очень много людей Пинчука , построить новую партийку - удачи не жди... Решили помочь старой пинчуковской камарилье
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28.07.2021 18:15 Ответить
Представитель Глоса в Киевраде вчера на Прямом у Калныша прямо и рьяно защищал действия власти
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28.07.2021 18:16 Ответить
КОЗАК ТАРАС МИРОСЛАВОВИЧ -хоча був членом партії Левка Лук"яненка , а ось як потрапив до партії Пінчука ?
Родился 1 мая 1970 года в Львовской области, детство провел в селе Скородинцы Чортковского района Тернопольщины.

В 1992 году закончил с отличием Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, специальность "прикладная математика".В 1996 году получил второе высшее образование во Всероссийском Финансово-Экономическом Институте по специальности "банковское дело"
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28.07.2021 18:23 Ответить


"... внутрішня опозиція фракції «Голос» напередодні на своєму засіданні https://www.slovoidilo.ua/2021/07/12/novyna/polityka/deputaty-holosu-zayavyly-pro-zminu-holovy-frakcziyi-zheleznyak-*********** проголосувала за відставку з посади керівника фракції Ярослава Железняка . Тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде «кіборг» Роман Костенко, заступник керівника фракції. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів.
У той же час сам Железняк заявив, що це рішення не вважається прийнятим, оскільки потрібно 14 голосів.
Як відомо, https://www.slovoidilo.ua/2021/04/01/novyna/polityka/rozkol-holosi-kira-rudyk-rozpovila-pro-konflikt-frakcziyi внутрішній конфлікт у «Голосі» , який пізніше став публічним, триває ще з весни. https://www.slovoidilo.ua/2021/03/30/novyna/polityka/rozkol-holosi-deputaty-frakcziyi-vystupyly-zayavoyu 10 нардепів звинуватили партійне керівництво в узурпації влади, співпраці зі «Слугою народу» за спиною у однопартійців, нецільовому використанні коштів та купівлі ботів у мережі."
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28.07.2021 18:27 Ответить
ЩО Й ПОТРЕБУВАЛОСЬ ДОВЕСТИ - СН підгрібають рятуючи Голос під себе , тому вовині ублюдки й підкидають Желізняку різні зливні історії
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28.07.2021 18:31 Ответить
Ярослав Железняк В https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 8 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных заседаниях народного депутата от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C Самопомощь » Виктории Птичник, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_VI_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0 6 созыве выполнял аналогичную роль у нардепа от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Алексея Плотникова .- де партия Самопомич а де ПР?
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28.07.2021 18:39 Ответить
Севиль Мусаев программа ДЖОКЕРЫ - партию САМОПОЩЬ спонсировал Коломойский
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/15/7177751/
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28.07.2021 18:46 Ответить
на сегодня о Железняке, бывшем служаке партии Коломойского и Партии Регионов ДОСЫТЬ!
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28.07.2021 18:47 Ответить
5 грудня, з трибуни Верховної Ради України Генеральний прокурор країни Юрій Луценко виголосив палку промову у сторону нардепа з Львівщини Олега Березюка та партії "Самопоміч".
Зокрема, Луценко заявив, що партія працює за гроші Януковича та Курченка, за гроші Москви, - інформує кореспондент сайту 032.ua.
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28.07.2021 18:55 Ответить
ЯК СААКАШВІЛІ ЗА ГРОШІ КУРЧЕНКА ЗАРОБИВ НА ДЕРЖЗРАДУ - ЗМІ ОПРИЛЮДНИЛИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДОКУМЕНТ

10.02.2020 10:21https://www.5.ua/ru/polytyka/kak-saakashvyly-za-denhy-kurchenko-zarabotal-na-hosyzmenu-smy-obnarodovaly-ekskliuzyvnii-dokument-207958.html Читайте по-русски
Експертиза підтвердила, що опублікований у грудні 2017 року Генпрокуратурою запис розмови Міхеіла Саакашвілі й олігарха Сергія Курченка є автентичним...

Й так виходимо на співпрацю свого часу Садового й Руху Саакшвілі , (переведи мене через кордон) , Садвовго Сааакшвілі й московського тепер Курченка, який має бізне с Україні а офіс біля Кремля, Садового й ОЦЬОГО ЖЕЛЄЗНЯКА, ЖЕЛЄЗНЯКА й ПАРТІЇ РЕГІНІВ, ЖЕЛЄЗНЯКА Й ПІНЧУКА З КОЛОМОЙСЬКИМ ...
Й далі слідкуємо за оцим ЖЕЛЄЗНЯКОМ
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28.07.2021 19:01 Ответить
5ua... ахахах=)))
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28.07.2021 19:24 Ответить
Таємниця Полішинеля !!!))))
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28.07.2021 18:24 Ответить
Неужели калаотмойский ?
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28.07.2021 18:27 Ответить
Інформацію потрібно перевірити.При сплаті ПДВ платник перераховує кошти на спецрахунок для сплати ПДВ в якому отримувачем вказаний сам платник з кодами бюджетної класифікації платежів. Проте гроші фактично йдуть саме в бюджет на спецрахунок для сплати ПДВ.
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28.07.2021 18:58 Ответить
Ще буде віз різної інформації для підмивання репутації членів партії голос від олігахічної підтримки - вові треба підтримку не тільки тупорилих Слуг
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28.07.2021 19:04 Ответить
Вы сами в это верите?
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29.07.2021 00:03 Ответить
 
 