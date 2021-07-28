Глава ГФСУ Мельник попал в скандал: разоблачена схема закрытия уголовных дел против налоговых уклонистов

Народный депутат Ярослав Железняк разоблачил противозаконную схему закрытия ведомством уголовных дел, возбужденных против частных компаний за уклонение от уплаты налогов. Генпрокуратура уже в курсе.

О разоблачении противозаконной схемы ГФСУ, в результате которой злостные неплательщики налогов выводятся из-под уголовной ответственности без какой-либо компенсации нанесенных государству финансовых убытков на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Схема достаточно бесхитростна: по согласованию сторон компания-должник перечисляет сумму возмещения финансовых убытков не на счет Государственного Казначейства, как определено частью 4 статьи 212 УК Украины, а на собственный же счет, но с пометкой в графе о назначении платежа: "Оплата суммы убытков в государственный бюджет по уголовному производству". В свою очередь налоговая милиция закрывает глаза на то, что деньги перечислены не в государственный бюджет и закрывает уголовное дело. В итоге недобросовестный предприниматель освобождается от уголовной ответственности, а государство так и не получает ни копейки возмещения ущерба.

"Думаю, что обе стороны остаются счастливыми и довольными такой незамысловатой схемой. Уже направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить все ли уголовные производства, закрытые на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, имеют достаточную основу в виде платежных поручений на благо государства", - написал Железняк.

Как сообщил Железняк, в своем депутатском обращении он проинформировал генерального прокурора Украины об одном из возможных фактов вывода ведомством Мельника из-под уголовной ответственности плательщика. 27 июня 2021 года компания провела платежную операцию по платежному поручению. Однако получателем средств по этому платежному поручению является эта же компания. Отметка в назначении платежа "уплата суммы убытков в госбюджет по уголовному производству". Стало ли столь странное платежное поручение основанием для должностных лиц Государственной фискальной службы Украины для закрытия уголовного производства, в котором фигурировал должник, будет проверять прокуратура.

"Говорят, наглость - это второе счастье. Похоже, представители неблагополучной налоговой полиции приняли это за инструкцию. Поэтому у нас есть еще один яркий пример - ноу-хау, как спасти плохой бизнес, который не платит налоги. Да, чтобы деньги не пришлось платить государству, а уголовное дело не портило жизнь", - резюмировал Железняк.