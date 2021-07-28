Суд продлил арест брата судьи Вовка Зонтова и уменьшил залог до 21,56 млн грн
Высший антикоррупционный суд оставил под стражей брата главы Окружного антикоррупционного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова до 7 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на судебное решение.
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Юрию Зотову до 7 сентября 2021 года включительно.
Отмечается, что теперь ему уменьшили залог на 6 млн грн: с 27,24 до 21,56 млн грн. Отметим, что изначально размер залога был определен в 35 млн грн.
Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.
7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки
Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал его на два месяца с альтернативной залога 35 млн 185 тыс. грн.
21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.
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