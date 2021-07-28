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Суд продлил арест брата судьи Вовка Зонтова и уменьшил залог до 21,56 млн грн

Суд продлил арест брата судьи Вовка Зонтова и уменьшил залог до 21,56 млн грн

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей брата главы Окружного антикоррупционного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова до 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на судебное решение.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Юрию Зотову до 7 сентября 2021 года включительно.

Отмечается, что теперь ему уменьшили залог на 6 млн грн: с 27,24 до 21,56 млн грн. Отметим, что изначально размер залога был определен в 35 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд оставил под стражей брата судьи Вовка Зонтова с возможностью залога 27 млн грн

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова. 9 апреля стало известно, что суд арестовал его на два месяца с альтернативной залога 35 млн 185 тыс. грн.

21 апреля брата главы ОАСК Вовка Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

Также читайте: "Два рубля Паша возьмет, рубль я": Кто такой брат главы ОАСК Вовка Юрий Зонтов?

Автор: 

Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1228) Зонтов Юрий (26)


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Теж правильно. Родич судді не може мати багато грошей на велику заставу. Це не бойовий генерал Павловський, який разом з Порошенко на війні раживалися, бчрижачи на захоплених трофеях. Тим більше родич такого кришталево чесного судді, як Вовк, якого навіть Зєлєнскій через високі моральні якості поважає і не оже розігнати той вовчий ОАСК.
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28.07.2021 19:08 Ответить
Т.е . залог берется от фонаря?
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28.07.2021 19:29 Ответить
скоро его отпустят, и всё у него будет пучком
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28.07.2021 19:40 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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28.07.2021 20:39 Ответить
это звучит по другому. внеси хоть что нибудь, мы же на процентах.
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28.07.2021 20:58 Ответить
 
 