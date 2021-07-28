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Новости Коронавирус и карантин
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На сегодня в Украине выявили 17 случаев "дельта"-штамма, 1 человек умер, - главный санврач Кузин

На сегодня в Украине выявили 17 случаев

В Украине в целом подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта".

Об этом сообщил сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня у нас выявили 17 случаев "дельта"-штамма. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием. Вчера один больной умер, у него были сопутствующие заболевания", - рассказал чиновник.

По словам Кузина, случаи подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Большинство больных путешествовали в РФ или другие страны.

Кузин отметил, что штамм "дельта" в Украине выявляют путем ПЦР-диагностики и секвенирования.

"ВОЗ в рамках гуманитарной помощи передала Украине 2 тыс. тест-систем для ПЦР-диагностики этого штамма. В ближайшем времени они будут распределены в регионы"- сказал замминистра. Кузин подчеркнул, что секвенирование проводится в Украине, а также каждую неделю отправляется около 150-200 образцов в референс-лабораторию ВОЗ.

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Он добавил, что образцы будут направлять в лабораторию ВОЗ до конца сентября, а затем секвенирование будет проводиться на базе Центра общественного здоровья, который сможет обрабатывать около 400 образцов в неделю.

Помимо этого, замминистра отметил, что у больных штаммом "дельта" предварительно в 2,6 раза растет потребность в интенсивном медицинском вмешательстве. Также есть повышенный риск повторного инфицирования.

Кузин напомнил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни.

Читайте: Украина готова к новой волне COVID-19 осенью не хуже других европейских стран, - Зеленский

По словам замминистра, в Украине пока нет тенденции для усиления карантинных ограничений.

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
ПЛР-тесты нужны для сдирания денег. Вы знаете скоко они стоят? А скоко народу надо протестировать? И всё это в большенстве случаев за деньги
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28.07.2021 19:34 Ответить
+1
Не знаю. Жодного разу не робив)
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28.07.2021 19:36 Ответить
+1
Продолжаем напоминать, что зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!!!
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28.07.2021 21:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ПЛР-тести не можуть достовірно визначати ШТАМ. На яких дурнів це розраховано?
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28.07.2021 19:25 Ответить
ПЛР-тесты нужны для сдирания денег. Вы знаете скоко они стоят? А скоко народу надо протестировать? И всё это в большенстве случаев за деньги
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28.07.2021 19:34 Ответить
Не знаю. Жодного разу не робив)
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28.07.2021 19:36 Ответить
Так держать. Здоровья Вам!
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28.07.2021 21:03 Ответить
Для того щоби визначити ,, ДЕЛЬТА " штамм , потрібний спеціальний РЕАКТИВ , який є в Україні , поки що тільки один
і це в Олександріївській лікарні !
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28.07.2021 19:50 Ответить
Реактив? А я думав це за допомогою секвенатору роблять.
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28.07.2021 19:53 Ответить
А не думав, що це простіше за допомогою специфічного праймера при проведенні ПЦР-аналізу зробити?
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28.07.2021 23:31 Ответить
Дуже велика похибка. Та й праймер треба такий звідкілясь взяти. Звідки, якщо вірусу сарс-ков-2 немає в жодній лабораторії світу?
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30.07.2021 09:11 Ответить
праймер не беруть з вірусу, праймер - це ділянка ДНК, яка синтезується відповідно до ділянки гену послідовності РНК Дельта-штаму.
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30.07.2021 10:49 Ответить
"відповідно до ділянки гену послідовності РНК Дельта-штаму"

а ген послідовності РНК Дельта-штаму, я так розумію, зі стелі
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31.07.2021 04:07 Ответить
Не переживай, це не єдине, що ти неправильно розумієш.
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31.07.2021 08:25 Ответить
дійсно, не зі стелі, а з "фотошопу"
як і весь "геном" сарс-ков-2, штучно зліплений з фрагментів інших вірусів
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31.07.2021 10:44 Ответить
Коли зустрічають новый штамм віруса послідовність його нуклеотидів визначають за допомогою секвенатора.
Про це навіть https://censor.net/ru/user/486665 знає - https://censor.net/ua/comments/locate/3279658/01921438-5176-7377-aab7-2a0844ae8583але чомусь придурюється.
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31.07.2021 11:04 Ответить
звичайно, якщо він справді існує
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31.07.2021 23:16 Ответить
На 24 Августа парад и концерт запланирован, какая Дельта? Отгуляем а там можно уже и про штаммы говорить и выделять деньги на борьбу...
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28.07.2021 19:26 Ответить
А до цього ще була диверсія російської церкви. коли 55 тисяч людей з усієї України пройшли Києвом. Осінь буде ковідною.
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29.07.2021 09:39 Ответить
1 к 17, 10 к 170, 100 к 1700 - нехило
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28.07.2021 19:31 Ответить
Математик?
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28.07.2021 19:36 Ответить
Абсолютно пох.
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28.07.2021 20:20 Ответить
Продолжаем напоминать, что зэбаранам и пiд-рашкам вакцинироваться НЕ следует!!!
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28.07.2021 21:00 Ответить
Чим більше антиваксів - тим менше антиваксів.
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28.07.2021 22:09 Ответить
Так, у того, що помер вчора, вже, виявляється, були супутні захворювання...
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28.07.2021 23:53 Ответить
От. І з України він не виїжджав. А то вчора хай був.
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29.07.2021 02:35 Ответить
 
 