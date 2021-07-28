На сегодня в Украине выявили 17 случаев "дельта"-штамма, 1 человек умер, - главный санврач Кузин

В Украине в целом подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта".

Об этом сообщил сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня у нас выявили 17 случаев "дельта"-штамма. Большая часть из них подтверждена методом ПЦР-диагностики, а не секвенированием. Вчера один больной умер, у него были сопутствующие заболевания", - рассказал чиновник.

По словам Кузина, случаи подтверждены в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. Большинство больных путешествовали в РФ или другие страны.

Кузин отметил, что штамм "дельта" в Украине выявляют путем ПЦР-диагностики и секвенирования.

"ВОЗ в рамках гуманитарной помощи передала Украине 2 тыс. тест-систем для ПЦР-диагностики этого штамма. В ближайшем времени они будут распределены в регионы"- сказал замминистра. Кузин подчеркнул, что секвенирование проводится в Украине, а также каждую неделю отправляется около 150-200 образцов в референс-лабораторию ВОЗ.

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Он добавил, что образцы будут направлять в лабораторию ВОЗ до конца сентября, а затем секвенирование будет проводиться на базе Центра общественного здоровья, который сможет обрабатывать около 400 образцов в неделю.

Помимо этого, замминистра отметил, что у больных штаммом "дельта" предварительно в 2,6 раза растет потребность в интенсивном медицинском вмешательстве. Также есть повышенный риск повторного инфицирования.

Кузин напомнил, что вакцинация защищает от тяжелого течения болезни.

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По словам замминистра, в Украине пока нет тенденции для усиления карантинных ограничений.