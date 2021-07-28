Препараты от расстройств поведения и психики, диабета и эпилепсии можно будет получить по госпрограмме "Доступные лекарства", - Кабмин
Кабинет Министров 28 июля принял постановление о возмещении из госбюджета стоимости лекарственных средств от ряда болезней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Постановление определяет новые процедурные механизмы для запуска Национальной службой здоровья Украины реимбурсации (возмещения государством стоимости лекарств. - Ред.) лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 1 октября текущего года для лечения сахарного (препараты инсулина) и несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии. Для этого утверждаются новые Порядки расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства и реимбурсации лекарственных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому с 1 октября 2021 года операторы фармрынка смогут участвовать в программе "Доступные лекарства" и получать возмещение за препараты инсулина, лечения несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии.
Также с 1 октября пациенты смогут получать эти же препараты в рамках государственной программы реимбурсации "Доступные лекарства".
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Препарати від діабету, гіпертонічної хвороби тощо уже кілька років можна отримувати безкоштовно. А інсулін - ще з совкових часів.
Чи це ще одна нова програма "Велике фармацицтво"?