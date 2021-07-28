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Препараты от расстройств поведения и психики, диабета и эпилепсии можно будет получить по госпрограмме "Доступные лекарства", - Кабмин

Препараты от расстройств поведения и психики, диабета и эпилепсии можно будет получить по госпрограмме

Кабинет Министров 28 июля принял постановление о возмещении из госбюджета стоимости лекарственных средств от ряда болезней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Постановление определяет новые процедурные механизмы для запуска Национальной службой здоровья Украины реимбурсации (возмещения государством стоимости лекарств. - Ред.) лекарственных средств по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения с 1 октября текущего года для лечения сахарного (препараты инсулина) и несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии. Для этого утверждаются новые Порядки расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства и реимбурсации лекарственных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому с 1 октября 2021 года операторы фармрынка смогут участвовать в программе "Доступные лекарства" и получать возмещение за препараты инсулина, лечения несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекарства из медицинского каннабиса могут стоить в Украине $10-12, сейчас пациенты вынуждены платить $100-200, - "слуга народа" Радуцкий

Также с 1 октября пациенты смогут получать эти же препараты в рамках государственной программы реимбурсации "Доступные лекарства".

Автор: 

Кабмин (14041) лекарства (1230)


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Препараты от расстройств поведения и психики - антилюсин и аристофан?
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28.07.2021 19:59 Ответить
чось одразу 73% згадав населення ................
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28.07.2021 20:17 Ответить
Людей з розладами поведінки та психіки залишилось не так вже і багато, всого 13% з 27...
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28.07.2021 23:19 Ответить
то з вами рахуючи чи без ?
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29.07.2021 11:10 Ответить
Ще раз повторюю: не голосував зовсім.
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29.07.2021 21:43 Ответить
Киве вообще по-жизни везет.
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28.07.2021 20:31 Ответить
У чому новина?
Препарати від діабету, гіпертонічної хвороби тощо уже кілька років можна отримувати безкоштовно. А інсулін - ще з совкових часів.
Чи це ще одна нова програма "Велике фармацицтво"?
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28.07.2021 20:37 Ответить
Не мешайте. Люди пиарятся
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28.07.2021 21:00 Ответить
Новость в том, что собственно в статье уже написано. Психиатрические препараты есть очень дорогие. Пока лежишь в отделении, все бесплатно. Но когда выписываешься, эти препараты ты еще принимаешь год- полтора, а они бывают и дорогие. Я при выписке родственника, сразу в аптеке оставила около 1500 грн... Вот об этом статья.... Вдруг, кто не может потратить столько денег на необходимое лечение.... И походу это так, раз столько непонимающих....
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28.07.2021 22:59 Ответить
 
 