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Новости Взяточники
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Зампредседателя горсовета на Донетчине попался на 20% откатах за заключение договоров, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области правоохранители задержали на взятке заместителя председателя одного из городских советов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Зампредседателя горсовета на Донетчине попался на 20% откатах за заключение договоров, - Нацполиция 01

20% "отката" требовал зампредседателя от предпринимателя за заключение договоров на поставку товаров и подряда по выполнению строительных работ для городского совета - почти 20 000 грн.

Во время передачи "аванса" фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Зампредседателя горсовета на Донетчине попался на 20% откатах за заключение договоров, - Нацполиция 02

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Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 

взятка (6194) горсовет (667) откат (81) Нацполиция (16603) Донецкая область (10119)


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28.07.2021 20:28 Ответить
своих не здаем или еще не все вытресли.
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28.07.2021 20:49 Ответить
20%? не городите ерунду. сметы в горсоветах закладиваються 200-350% чтоб забрать из них 60-70%. а Вы 20. имейте совесть, не унижайте чиновников.
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28.07.2021 20:52 Ответить
В Украинке (Киевская область) кучеродарсании на откатах наварили из городского бюджета по самым предварительным подсчетам 50-70 млн.грн. за 1,5 года. Причем вымывание денег с бюджета и скорость заключения сделок на дыбильные стройки просто была космической.
Спросите: а почему кучеродарсания не сидит? Ответ очевиден: половину занесли ментам-сбушникам за "крышу"
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28.07.2021 21:12 Ответить
 
 