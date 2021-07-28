Зампредседателя горсовета на Донетчине попался на 20% откатах за заключение договоров, - Нацполиция. ФОТО
В Донецкой области правоохранители задержали на взятке заместителя председателя одного из городских советов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
20% "отката" требовал зампредседателя от предпринимателя за заключение договоров на поставку товаров и подряда по выполнению строительных работ для городского совета - почти 20 000 грн.
Во время передачи "аванса" фигурант был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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