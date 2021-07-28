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"Слуга народа" Брагар: О том, что остановившим меня полицейским вынесли выговор, узнал из новостей

ГБР расследует против остановивших нардепа "СН" Евгения Брагаря полицейских два производства - за вымогательство взятки и превышение полномочий.

Об этом Брагар рассказал изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"В ГБР открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий. Эти дела не закрывались, насколько мне известно. Я ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля. Его еще пока не опрашивали", - рассказал Брагар.

"Слуга народа" утверждает, что о его статусе народного депутата остановившие его полицейские узнали не сразу.

"Когда государственная экспертиза показала отсутствие наркотиков у меня в крови и административный протокол полиции был аннулирован. Тогда же полицейские узнали, что я – народный депутат. И то, не от меня, а от моего помощника. Потому что, когда я с ними разговаривал, вел себя как рядовой гражданин, не размахивал ксивой, не был на блатных номерах", - утверждает Брагар.

Читайте: Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности

Депутат считает, что причина случившегося - то, что в полиции не была выстроена четкая система контроля за действиями сотрудников.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Также читайте: Остановившим Брагара полицейским объявили выговор не потому, что они остановили депутата, а потому, что не включили камеры, - патрульная полиция

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

27 июля стало известно, что Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности. В полиции подчеркивают, что наказали патрульных не потому, что они остановили нардепа, а потому что не включили нагрудные камеры

Автор: 

Нацполиция (16603) патрульная полиция (1815) Евгений Брагар (45)


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Топ комментарии
+30
этот крендель был обдолбаный , не мог базарить, вместо него какой то чёрт,
называвшийся случайным прохожим,
такая же лживая тварь , как и зеленский
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28.07.2021 20:22 Ответить
+22
Никогда не думал что среди наркоманов такая серьёзная взаимоподдержка.
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28.07.2021 20:21 Ответить
+21
знову десь обдовбашений валявся
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28.07.2021 20:19 Ответить
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знову десь обдовбашений валявся
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28.07.2021 20:19 Ответить
Наймолодший депутат , котрий ніде ще чи вже не працював -БУВ ДОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТИ!!!! ЗЕЛЕНСЬКОГО В В ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ... ( у Яника був Кравчук, наприклад)
одна здогадка - надійний кур"єр? так з-за нього звілнили Авакова?
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28.07.2021 22:04 Ответить
Никогда не думал что среди наркоманов такая серьёзная взаимоподдержка.
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28.07.2021 20:21 Ответить
Братство нанюханных..
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28.07.2021 20:28 Ответить
"Слуга народу" Брагар: Про те, що поліцейським, які зупинили мене, винесли догану, дізнався з новин - Цензор.НЕТ 2427
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29.07.2021 09:35 Ответить
Партию свою в честь конопли назвали.
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28.07.2021 20:35 Ответить
но как конспирируются... все поголовно наркоманы, а легалайз не приняли
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29.07.2021 00:53 Ответить
Наркоша!!!
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28.07.2021 20:21 Ответить
зє-ро...
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28.07.2021 20:22 Ответить
этот крендель был обдолбаный , не мог базарить, вместо него какой то чёрт,
называвшийся случайным прохожим,
такая же лживая тварь , как и зеленский
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28.07.2021 20:22 Ответить
Это видио с камер полицейских?
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28.07.2021 20:28 Ответить
Це відео з камери помічника депутата.
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28.07.2021 20:32 Ответить
Где можно посмотреть?
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28.07.2021 20:37 Ответить
В мережі без обмежень.
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28.07.2021 20:40 Ответить
То что в сети вообще не то что написано в начале диалога. Там как раз видна наглость мусоров что корчат из себя закон. А депутат абсолютно спокоен наоборот несколько нервно помощник говорил.
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28.07.2021 20:58 Ответить
"Когда государственная экспертиза показала отсутствие наркотиков у меня в крови и административный протокол полиции был аннулирован Источник: https://censor.net/ru/n3279670

Вопрос:
А когда госэкспертиза узнала, что обдятел депутат??. Одновременно с полицейскими или заранее?
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28.07.2021 20:24 Ответить
Канешна-канешна... А как же! Уже бегу верить... ПНХ!
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28.07.2021 20:25 Ответить
Да какая разница, еще через пару недель суд докажет что это обдолбанные полицейские без наружных камер требовали от него признания, что он тайно участвовал в масонских собраниях ЕС и должен был ему подсыпать наркоту, но что-то пошло не так с самого начала.
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28.07.2021 20:26 Ответить
На зекономлені гроші накупи собак, падло.
Гарна інвестиція!
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28.07.2021 20:31 Ответить
Достали уже эти наркоманы!
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28.07.2021 20:36 Ответить
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_d96606f6-2586-4839-958b-df669a28f071- ось його декларація про доходи й відомості в анкеті про цього агента 007 - ніщеброд з квартирою 50 відсотків з Ніною Брагар
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28.07.2021 22:16 Ответить
Шоб ты жил на одну собаку,падло обнюханное
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28.07.2021 20:38 Ответить
Одно не могу понять - а что, на машине "депутата" стоят какие то особые отметки, есть какой то спец.пропуск, запрещающий проверку машины и пассажиров? (Проверку, не остановку!). Обидели бедненького "слугу", на святое позарились! С-ка!
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28.07.2021 20:47 Ответить
если полицейский не то что остановил, а только подумал остановить нардепа, его нужно расстреливать на майдане, пооказательно. а того кто говорит что президент и его офис, возможно, предатели, четвертовать. вот это, по мнению слуг народа будет правильно. они, суки мечтают, чтоб рулить так как бацька и ввп
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28.07.2021 20:48 Ответить
А сама причина зупинки" за не подсвеченный государственный номер автомобиля" ні про що не говорить? Так зупиняють, щоб ніби перевірити на алкоголь, і заставити щофера, що спішить, дати взятку. От тому і відключили нагрудні камери. Тут не виговор потрібно давати , а гнати з поліції, а може і садити. Якби попався не депутат, то поліцейські зірвали отримали б взятку.
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28.07.2021 20:54 Ответить
Мене теж за номер зупинили)) документи, вживали-ні, дихнете-дихну, три нулі, щасливої дороги. Про лампочку забули) на заправці поміняв
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28.07.2021 22:17 Ответить
А, ще трубочку на згадку мені залишили. Мабуть контрольна (нєучтьонка)
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28.07.2021 22:20 Ответить
походу чувака только совсем недавно попустило, он вернулся в реальный мир и только из новостей, узнал, чего начудил 4 июля..
вот Зеля Найвэлычниша удивится, если вот так же случайно вернётся из своей нирваны к своему ушастому лохторату..
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28.07.2021 20:55 Ответить
"Слуга народу" Брагар: Про те, що поліцейським, які зупинили мене, винесли догану, дізнався з новин - Цензор.НЕТ 7071
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28.07.2021 21:18 Ответить
Как интересно:дело - не расследовано.свидетель - не допрошен -а виновные -опача! уже наказаны!
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28.07.2021 21:38 Ответить
боже яка свята людина цей Брагар . жаль на фото не видно нимба над головой . может его канонизировать ?
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28.07.2021 21:40 Ответить
народилася ця людина невідомо від кого
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28.07.2021 21:43 Ответить
У людини немає відомостей в пресі , в вікіпедії - НІДЕ, ніхто, НАВІТЬ ЖУРНАЛІСТИ РУБРИКИ ДОСЬЕ не знайшля інформації про його батьків та дитинство, школу... Народився закінчив КНУ ... став депутатом після того як організував групу навчання польській ЛІНГВІСТ
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28.07.2021 21:46 Ответить
Карьера и бизнес
Согласно официальной биографии политика, до выборов он нигде не работал, только проходил стажировку в украинском парламенте, в комитете по вопросам иностранных дел
Во время президентской кампании в 2019 году Брагар был доверенным лицом Владимира Зеленского в Винницкой области. у переліку усіх слуг народ з їхніми роками праці, бізнесу т д й т п , має найкоротші відомості про себе - , не одружений, історик, був довіреною особою вови на виборах президента.... Довіреною особою Януковича був Крачук, це як приклад...
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28.07.2021 21:52 Ответить
Теперь, при зеленом министре МВД, снова будет, как раньше: "НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА!" Этого урода брагара нужно было гнать ещё за совет продавать собак... Но где зеля замену найдёт? Это же самые лучшие кадры с лучших помоек страны...
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28.07.2021 22:18 Ответить
Почитав новину і знову вмазався.
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28.07.2021 22:28 Ответить
теперь этого поца будут тормозить все кому ни лень....
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28.07.2021 22:33 Ответить
Оооо и об этом даже статью решили написать!) какая важность...
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28.07.2021 22:51 Ответить
Гнать тебя сраной метлой из "слуг", кому ты служишь, гнида???
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28.07.2021 23:25 Ответить
"Торговец собаками" Брагар: О том, что остановившим меня полицейским вынесли выговор, я очень рад. Забью косячек на радостях
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28.07.2021 23:52 Ответить
Мерзкая тварь брагар будет висеть вместе з зелёным клоуном на фонаре!Слава Україні!
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29.07.2021 00:19 Ответить
... и что это меняет ?
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29.07.2021 07:58 Ответить
Колись було таке слово - мудак...
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29.07.2021 08:41 Ответить
этого долбня и всех остальных слуг народа вместе с их царём надо уже вешать на столбах...
полиция с народом!
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29.07.2021 18:33 Ответить
 
 