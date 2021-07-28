"Слуга народа" Брагар: О том, что остановившим меня полицейским вынесли выговор, узнал из новостей

ГБР расследует против остановивших нардепа "СН" Евгения Брагаря полицейских два производства - за вымогательство взятки и превышение полномочий.

Об этом Брагар рассказал изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"В ГБР открыли два производства – за вымогательство взятки и за превышение служебных полномочий. Эти дела не закрывались, насколько мне известно. Я ходил на допрос, писал ходатайство о вызове свидетеля. Его еще пока не опрашивали", - рассказал Брагар.

"Слуга народа" утверждает, что о его статусе народного депутата остановившие его полицейские узнали не сразу.

"Когда государственная экспертиза показала отсутствие наркотиков у меня в крови и административный протокол полиции был аннулирован. Тогда же полицейские узнали, что я – народный депутат. И то, не от меня, а от моего помощника. Потому что, когда я с ними разговаривал, вел себя как рядовой гражданин, не размахивал ксивой, не был на блатных номерах", - утверждает Брагар.

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Депутат считает, что причина случившегося - то, что в полиции не была выстроена четкая система контроля за действиями сотрудников.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

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Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

27 июля стало известно, что Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности. В полиции подчеркивают, что наказали патрульных не потому, что они остановили нардепа, а потому что не включили нагрудные камеры.