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Новости Агрессия России против Украины
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Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработке и испытанию военной техники, – Минобороны

Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработке и испытанию военной техники, – Минобороны

Кабинет министров Украины в среду одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки", полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность: проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов; получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением отсутствующих в Украине оборудования и технологий", - говорится в сообщении.

Также соглашение открывает возможность привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями, а также повышать научно-исследовательский потенциал Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.

Отмечается, что реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, заключаемых между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.

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"Подписание Соглашения планируется во время визита президента Украины в США и станет очередным важным шагом в развитии стратегического партнерства с США в области вооружений", - подчеркнули в Минобороны.

Автор: 

Кабмин (14041) Минобороны (9449) оборона (5252) США (27325) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+6
хмм.. интересное соглашение..
если вдруг КБ "Луч", ГК "Артема" и "КБ "Южное" замастырят гиперзвуковую ракету на 2000 км, это будет очень хорошо..
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28.07.2021 20:39 Ответить
+3
Хорошая новость. Только бы это не осталось на стадии "подпишет". Я не скептик, просто дохрена прецедентов.
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28.07.2021 21:03 Ответить
+2
Та да. Зелені цього не дадуть. З кожним роком країна занурюється в хаос. Втрачено все, що так важко було здобуто.
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28.07.2021 20:49 Ответить
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хмм.. интересное соглашение..
если вдруг КБ "Луч", ГК "Артема" и "КБ "Южное" замастырят гиперзвуковую ракету на 2000 км, это будет очень хорошо..
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28.07.2021 20:39 Ответить
Та да. Зелені цього не дадуть. З кожним роком країна занурюється в хаос. Втрачено все, що так важко було здобуто.
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28.07.2021 20:49 Ответить
Хорошая новость. Только бы это не осталось на стадии "подпишет". Я не скептик, просто дохрена прецедентов.
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28.07.2021 21:03 Ответить
Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработке и испытанию военной техники, - Минобороны

========================
я знаю на ком испытывать будут
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28.07.2021 21:29 Ответить
Тссс. Спокойнее... Будем посмотреть. А то бы нам своим не в меру возбужденным дыханием от такого грандиозного события не смахнуть две белые дорожки на лакированном столе зеледента.....
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28.07.2021 21:37 Ответить
Не для того США резало стратегические бомбардировщики Ту-22, Ту-95, Ту-160, плавили даже Т-34, оставшиеся после войны, заставили залить бетоном моторные отсеки танков-памятников на пьедесталах. А теперь нам дают резиновые лодки и Джавелины которые запрещают использовать на передке, нас кинули как индейцев на бусы
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28.07.2021 21:33 Ответить
И Вас поздравляю с зеледентом, Вы приняли непосредственное участие, дайте заявку на зеленую медаль.
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28.07.2021 21:39 Ответить
слышу ватный скулеж..
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28.07.2021 22:27 Ответить
Это оружие досталось независимой Украине, после развала СССР, на его создание тратились миллионы забранные у украинцев. А его тупо порезали, по прихоти американцев, а такие как ты могут подтереться Будапештским меморандумом
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28.07.2021 23:25 Ответить
Ihren Ausweis, bitte
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28.07.2021 20:39 Ответить
Меморандум?
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28.07.2021 20:41 Ответить
РАБссия обосралась еще когда 2 года назад в Киев прилетел Султан Эрдоган и все семейство Байрактаров...,глава семьи Оздемир Байрактар тогда сказал...,мы дадим Украине шанс стать цивилизованной европейской страной,а дроны моих сыновей вам в этом помогут....,Крысы Мавзолейные...вы бараны...
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28.07.2021 20:56 Ответить
Новороссию Эрдоган построит в Украине и без Путлерского ОТРЕБЬЯ Депилы пля
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28.07.2021 21:00 Ответить
Новейшие дроны Сельчука Байрактара "Акинчи" оснащены двигателями из Украины,старший сын из семейства Байрактаров придумал морской дрон,оснащенный такими ракетами,что РАБссия сдохнет от Поноса Соловьева и Ольги **********...
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28.07.2021 21:10 Ответить
На какой Китай собралась разворачиваться Люся Арестович, когда под боком есть такой партнёр как Турция, которая реально, без показухи, поднимает нашу оборонку и усиливает ВСУ
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28.07.2021 21:46 Ответить
И потом презедент Украины позвонит ввх и сдаст всё. Может америкосам хочется ещё раз проверить украинского избранника подлого украинского большинства.
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28.07.2021 21:36 Ответить
 
 