Украина подпишет с США Соглашение о проектах по разработке и испытанию военной техники, – Минобороны
Кабинет министров Украины в среду одобрил проект распоряжения "О подписании Соглашения между правительством Украины и правительством США о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки", полномочия на подписание соглашения предоставлены министру обороны Украины Андрею Тарану
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Подписание данного соглашения даст украинской стороне возможность: проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке вооружения и военной техники, их отдельных составных элементов; получения информации о передовых оборонных технологиях, тенденциях их развития; проведения испытаний и тестирования военной техники с привлечением отсутствующих в Украине оборудования и технологий", - говорится в сообщении.
Также соглашение открывает возможность привлечения иностранного финансирования для выполнения исследовательских работ украинскими научно-исследовательскими учреждениями, а также повышать научно-исследовательский потенциал Украины за счет кооперации с партнерами в рамках совместных проектов.
Отмечается, что реализация договоренностей будет происходить по проектным контрактам в рамках указанного соглашения, заключаемых между Министерством обороны Украины и Департаментом обороны США.
"Подписание Соглашения планируется во время визита президента Украины в США и станет очередным важным шагом в развитии стратегического партнерства с США в области вооружений", - подчеркнули в Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если вдруг КБ "Луч", ГК "Артема" и "КБ "Южное" замастырят гиперзвуковую ракету на 2000 км, это будет очень хорошо..
========================
я знаю на ком испытывать будут