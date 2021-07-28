Центр кибербезопасности СНБО сформировал бюллетень о мировых угрозах в современном киберпространстве

Национальный координационный центр кибербезопасности сформировал информационный бюллетень "Обзор событий в современном киберпространстве за II квартал 2021 года" и обнародовал для ознакомления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"В бюллетене дается обзор 3-х ключевых направлений сферы кибербезопасности: Нормативно-правовой и организационный аспекты обеспечения международной кибербезопасности; Угрозы глобальной кибербезопасности и меры по их предотвращению, локализации и ликвидации; Технологии и инструменты обеспечения кибербезопасности и проведения операций в киберпространстве", - говорится в сообщении.

В информационном бюллетене, в частности, предоставляется ежегодная оценка угроз от американской разведки. В документе есть только несекретная информация и уделяется особое внимание четырем странам: Китаю, России, Ирану и Северной Корее, а также пандемии коронавируса, терроризму, миграции, климатическим изменениям и киберугрозами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода заблокировали 1,7 млн кибератак на госорганы Украины, - Кабмин

Среди прочего, целями российских преступных действий в киберпространстве становятся подводные кабели и промышленные системы контроля США и их союзников и партнеров. По мнению американских спецслужб, Москва имеет возможность и намерение атаковать государственные и частные организации в США. В докладе говорится, что Россия использует кибероперации для защиты от того, что она считает угрозами стабильности для своего правительства.

В обнародованном Совбезом документе большое внимание уделяется угрозам со стороны Российской Федерации. В частности, речь идет о создании главного центра информационных технологий Войск нацгвардии РФ. Основными целями деятельности этого учреждения является создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, использование информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в Войсках национальной гвардии.

Кроме того, Министерство обороны РФ в ближайшее время планирует создать специализированное управление, которое будет заниматься вопросами развития искусственного интеллекта, элементы которого используются в комплексах БПЛА и наземной техники.

Кроме того, указывается о создании россиянами центра по исследованию безопасности операционных систем на базе Linux, регулирование работы социальных сетей с персональными данными в РФ, об основах государственной политики РФ в области информационной безопасности, введение штрафов за нарушения при защите критической инфраструктуры, контроль за компаниями, использующими VPN и др.

Также читайте: Байден предупредил об угрозе "настоящей войны со стрельбой с крупной державой" из-за кибератак

Отдельные пункты бюллетеня посвящены ситуации в Германии, Израиле, Сингапуре.

Второй раздел бюллетеня касается угроз глобальной кибербезопасности и мерам по их предотвращению, доминированию России в манипулятивных информсообщениях в соцсетях и атакам китайской группировки Cycldek, DdoS-атакам в разных странах мира.

Третий раздел бюллетеня посвящен анализу использования биткоинов в финансовых операциях и указываются другие аспекты угроз.