Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль
Цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются на прежнем уровне: 1,68 грн за кВт/час.
Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
Действие постановления о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии правительство продлило до 31 августа. Планировалось, что механизм ВСО будет действовать до 1 августа. Но по расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.
"Цены на электроэнергию для населения остаются без изменений. Правительство вместе со всеми заинтересованными сторонами работает над сбалансированием рынка электроэнергии", - прокомментировал Денис Шмыгаль.
Он также напомнил, что активно идет подготовка к отопительному сезону. По словам главы правительства, в этом году процесс будет происходить в новых условиях, поскольку отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.
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Там вже прийняті всі закони про арешт майна.
эл.эн. девать некуда
а они- цены подымают
спасибо вам 73 %
пусть слуги покажут мудрому нариду баланс, как основание подымать цены,
т.е . какова выработка и какое потребление , каковы потери, сколько продаём , скоко покупаем , потери и пр. , токо без б... или не царское это дело...
На каком основании совещательный орган Зеленского лезет в компетенцию исполнительной власти, понять не сложно. Закрытый социологический опрос проведенный на прошлой неделе показал что 63% населения готовы выйти на «тарифные майданы», потому в вопросе положительного решения Зеленский решил засветиться сам.
Населению не будут увеличивать тарифы (до весны) , а олигархам простят долги на 50 млрд. ( за счет населения).
Простим этому бестолковому человеку его дурацкие афоризмы. Ну не по Вовке шапка … И тут уже ничего не поможет.https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-28-07-21.html Хроника президента 28.07.21
Наши местные мафиози от энергетики уже объявили дачникам, что нужно будет с учетом маржи платить им по 5 гривен за киловатт. Власть в наглую издевается над страной. Прямо сионистский геноцид какой то.
спасибо вам 73 %, вы это ЗЕделали !
До мас.
Маси, ви думаєте, що і правда ціна на електроенергію не буде піднята?
Ось так, облако в штанях, ніхто Зеленський махнув лапкою і все, порядок, можна жити далі. Спокійно.
Ага, січас.
По-перше, Зеленський сидить на Банковій не просто так, а за долю. За долю в ціні тієї ж електроенергії.
По-друге, а про ціну на газ, яка також буде піднята, сіделец Зеленський нічого не сказав? Не сказав. Тобто, змістив акцент з ціни на газ на ціну на електроенергію, щоб маси не згадали про ціну на газ. Фіксуємо, - з ціною на газ Зеленський вже вируліл, буде піднята, він свою долю отримає.
По-трете. Як там було оголошено - Ціна на електроенергію з 1 серпня піднята не буде. З 1 серпня. Вона буде піднята з 2 серпня. Або з 3-го. Ну, хай з 4-го. Але буде піднята. Головне, це зараз маси заспокоїти, а пізніше, вже без будь-яких повідомлень, без будь-яких РНБО, Кабмінів, ціна сама собою - плиг!...і піднялася.
Ну як, маси, второпали цю разводку?
Скоріше всього, що ні. Вам не вперше в дураках залишатися....
((((
А слабо постановлением Землю остановить?
Ну хотя бы в пределах Криврго Рога... 😁