Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль

Цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются на прежнем уровне: 1,68 грн за кВт/час.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Действие постановления о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии правительство продлило до 31 августа. Планировалось, что механизм ВСО будет действовать до 1 августа. Но по расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

"Цены на электроэнергию для населения остаются без изменений. Правительство вместе со всеми заинтересованными сторонами работает над сбалансированием рынка электроэнергии", - прокомментировал Денис Шмыгаль.

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Он также напомнил, что активно идет подготовка к отопительному сезону. По словам главы правительства, в этом году процесс будет происходить в новых условиях, поскольку отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.