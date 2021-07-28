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Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль

Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль

Цены на электроэнергию для населения с 1 августа остаются на прежнем уровне: 1,68 грн за кВт/час.

Об этом во время заседания Кабмина сообщил премьер Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Действие постановления о возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии правительство продлило до 31 августа. Планировалось, что механизм ВСО будет действовать до 1 августа. Но по расчетам Минэнерго, переход на рыночные цены привел бы к увеличению тарифов для населения вдвое.

"Цены на электроэнергию для населения остаются без изменений. Правительство вместе со всеми заинтересованными сторонами работает над сбалансированием рынка электроэнергии", - прокомментировал Денис Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Он также напомнил, что активно идет подготовка к отопительному сезону. По словам главы правительства, в этом году процесс будет происходить в новых условиях, поскольку отныне тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2181) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+8
походу не знают ещё,куда съё-ывать будут,потому и продлили.
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28.07.2021 21:36 Ответить
+7
козлы
эл.эн. девать некуда
а они- цены подымают
спасибо вам 73 %
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28.07.2021 22:01 Ответить
+6
Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3241
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28.07.2021 21:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
походу не знают ещё,куда съё-ывать будут,потому и продлили.
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28.07.2021 21:36 Ответить
Це компенсація за олію по 60 гр. літр.
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28.07.2021 21:44 Ответить
Всё они знают, просто лишний месяц у корыта похрюкают.
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28.07.2021 21:48 Ответить
Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3241
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28.07.2021 21:36 Ответить
Новые тарифы могут быть любыми - их нормальные люди оплачивать не будут....Будут платить по старым, в лучшем случае...
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28.07.2021 21:52 Ответить
Не платіть.
Там вже прийняті всі закони про арешт майна.
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28.07.2021 22:08 Ответить
Таріфи злісно зростають, а шмиг-аль їх героїчно стримує...
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28.07.2021 21:57 Ответить
правильно.
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28.07.2021 22:00 Ответить
Сами развели бардак в энергетике а народ как всегда крайний.
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28.07.2021 22:01 Ответить
козлы
эл.эн. девать некуда
а они- цены подымают
спасибо вам 73 %
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28.07.2021 22:01 Ответить
беня поставил писюну задачу вытащить из кубышек мудрого наріду 100 лярдов зелени а после делать ноги... ..
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28.07.2021 22:06 Ответить
лапша на вуха пипла....
пусть слуги покажут мудрому нариду баланс, как основание подымать цены,
т.е . какова выработка и какое потребление , каковы потери, сколько продаём , скоко покупаем , потери и пр. , токо без б... или не царское это дело...
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28.07.2021 22:08 Ответить
на цэлый месяц?!! цэ пэрэмога
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28.07.2021 22:10 Ответить
Кабмин на месяц продлил действие постановления, которое сдерживает рост тарифов на электроэнергию для населения, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4030
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28.07.2021 22:11 Ответить
Треба підтримати Ахмєтку, бо зовсім збіднів, немає за що вілли у королів Європи купляти.
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28.07.2021 22:21 Ответить
благодетели вы наши
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28.07.2021 22:31 Ответить
Зеленский собирается обсуждать на заседании СНБО вопросы тарифов на электроэнергию и тепло.
На каком основании совещательный орган Зеленского лезет в компетенцию исполнительной власти, понять не сложно. Закрытый социологический опрос проведенный на прошлой неделе показал что 63% населения готовы выйти на «тарифные майданы», потому в вопросе положительного решения Зеленский решил засветиться сам.
Населению не будут увеличивать тарифы (до весны) , а олигархам простят долги на 50 млрд. ( за счет населения).
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28.07.2021 22:35 Ответить
«Украина готова к получению транша МВФ, - Зеленский».
Простим этому бестолковому человеку его дурацкие афоризмы. Ну не по Вовке шапка … И тут уже ничего не поможет.https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-28-07-21.html Хроника президента 28.07.21
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28.07.2021 22:37 Ответить
После этого повышения цен на электроэнергию у нас будут закрываться дачные садово-огороднические кооперативы, особенно с централизованным поливом так как взносы вырастут до небес.
Наши местные мафиози от энергетики уже объявили дачникам, что нужно будет с учетом маржи платить им по 5 гривен за киловатт. Власть в наглую издевается над страной. Прямо сионистский геноцид какой то.
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28.07.2021 23:02 Ответить
это первый год когда ничё не закатали и не знаем чи закатаем...
спасибо вам 73 %, вы это ЗЕделали !
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28.07.2021 23:13 Ответить
Не до людей, люди все розуміють.
До мас.
Маси, ви думаєте, що і правда ціна на електроенергію не буде піднята?
Ось так, облако в штанях, ніхто Зеленський махнув лапкою і все, порядок, можна жити далі. Спокійно.
Ага, січас.
По-перше, Зеленський сидить на Банковій не просто так, а за долю. За долю в ціні тієї ж електроенергії.
По-друге, а про ціну на газ, яка також буде піднята, сіделец Зеленський нічого не сказав? Не сказав. Тобто, змістив акцент з ціни на газ на ціну на електроенергію, щоб маси не згадали про ціну на газ. Фіксуємо, - з ціною на газ Зеленський вже вируліл, буде піднята, він свою долю отримає.
По-трете. Як там було оголошено - Ціна на електроенергію з 1 серпня піднята не буде. З 1 серпня. Вона буде піднята з 2 серпня. Або з 3-го. Ну, хай з 4-го. Але буде піднята. Головне, це зараз маси заспокоїти, а пізніше, вже без будь-яких повідомлень, без будь-яких РНБО, Кабмінів, ціна сама собою - плиг!...і піднялася.
Ну як, маси, второпали цю разводку?
Скоріше всього, що ні. Вам не вперше в дураках залишатися....
((((
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28.07.2021 23:33 Ответить
а через месяц произойдет чудо?
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29.07.2021 00:20 Ответить
а кто покроет убытки? каждый зебобик из 73% думает что не он... но не зеля же покрывать будет, так что угадайте кто
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29.07.2021 00:22 Ответить
Т.е. зебилов убеждают, что цены можно без последствий сдержать постановлениями.

А слабо постановлением Землю остановить?
Ну хотя бы в пределах Криврго Рога... 😁
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29.07.2021 02:10 Ответить
вот уж спасибо! сделали одолжение....
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29.07.2021 18:14 Ответить
 
 