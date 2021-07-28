На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

Специалисты Госспецсвязи за первые 6 месяцев текущего года заблокировали 1,7 млн кибератак на государственные органы.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

"За первое полугодие 2021 команда Госспецсвязи:

✅ Заблокировала 1,7 млн сетевых атак на государственные органы

✅ Зафиксировала более 50 млн подозрительных действий через систему обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты

✅ Зарегистрировала и обработала около 100 тыс. киберинцидентов

✅ Прекратила более 400 компьютерных атак на государственные органы. Из них 26% были осуществлены с использованием IP-адресов России", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что работают над тем, чтобы максимально обезопасить пользователей в цифровом мире.

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