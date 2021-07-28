РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8367 посетителей онлайн
Новости
722 13

На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России

Специалисты Госспецсвязи за первые 6 месяцев текущего года заблокировали 1,7 млн кибератак на государственные органы.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.

"За первое полугодие 2021 команда Госспецсвязи:

✅ Заблокировала 1,7 млн сетевых атак на государственные органы

✅ Зафиксировала более 50 млн подозрительных действий через систему обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты

✅ Зарегистрировала и обработала около 100 тыс. киберинцидентов

✅ Прекратила более 400 компьютерных атак на государственные органы. Из них 26% были осуществлены с использованием IP-адресов России", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что работают над тем, чтобы максимально обезопасить пользователей в цифровом мире.

Читайте: Центр кибербезопасности СНБО сформировал бюллетень о мировых угрозах в современном киберпространстве

Автор: 

хакер (1192) Госспецсвязь (181) кибербезопасность (675) Минцифры (317)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
каждая третья из роSSии,
из паРаши - остальные
показать весь комментарий
28.07.2021 21:57 Ответить
+2
Лапті серуть по всьому світу, а не тільки у нас.
показать весь комментарий
28.07.2021 22:09 Ответить
+1
може пора відімкнути кацапстан від інтернету ?
показать весь комментарий
28.07.2021 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може пора відімкнути кацапстан від інтернету ?
показать весь комментарий
28.07.2021 21:55 Ответить
каждая третья из роSSии,
из паРаши - остальные
показать весь комментарий
28.07.2021 21:57 Ответить
Лапті серуть по всьому світу, а не тільки у нас.
показать весь комментарий
28.07.2021 22:09 Ответить
Так на роботі роботу необхідно робити а не качати порно і музику з вірусами
показать весь комментарий
28.07.2021 22:16 Ответить
Подозреваю, что из моСКОВИИ как минимум 90% кибератак. Они маньяки.
показать весь комментарий
28.07.2021 22:20 Ответить
не, они плохо воспитаніе упоротые чмошники..овцы!
показать весь комментарий
29.07.2021 02:00 Ответить
жорсткий бан на абсолютно всі запити зі всіх москальських айпі адрес і третину атак, як рукою зніме! Як не здатні повністю заборонити в'їзд москалів і взагалі закрити фізичний кордон, то закрийте хоча би кібер доступ! Це простіше-простого!
показать весь комментарий
29.07.2021 02:19 Ответить
Це дурість. Хакеру взагалі до одного місця на айпі.
Єдине, чим це допоможе - менше тролів з рашки стане, але не дуже. ВПН ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:07 Ответить
1) в тексті прямо написано, що 26% нападів йде від москалів, тому зразу після бану суттєво впаде кількість атак.
2) впн гроші коштує, тому потрібно підвищувати ціну атаки для москалів, щоб вони ще більше витрачались на атаки!
3) це дуже простий і неймовірно дешевий спосіб.
4) москалі вже роками хочуть відгородитись від цілого світу і жити окремо в своєму "чебурнеті", тому Україна повинна їм в цьому допомогти і діяти на випередження, і забанити всі москальські айпі!
показать весь комментарий
29.07.2021 09:25 Ответить
В тексті написано, що 26% були здійснені з використанням IP-адрес Росії. Це зовсім не означає, що це були саме москалі. Ще раз, хакерам все одно на айпі.
ВПН коштує 10 - 15 доларів. Для ботоферм це копійки. Тому, професіні тролі з рашки тут залишаться.
Але звичайний мокшанський юзер, скоріш за все, відсіється. Тут я з Вами згоден. Який його відсоток до хакерів та тролів, невідомо.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:21 Ответить
Крім того, видаючи бан на айпі, ми цього звичайного юзера з рашки зовсім позбавимо інформації саме з України. Наразі, вони можуть її отримувати. У тому числі дивитись наших блогерів типу Казанського, Соколової та інших. А ви пропонуєте просто палити відьом, щоб зупинити чуму. Ну такоє....
показать весь комментарий
29.07.2021 10:25 Ответить
А решта 74% звідки?
показать весь комментарий
29.07.2021 09:04 Ответить
І що типу зараз такі тупі хакери пішли, що навіть айпішнік не можуть підмінити?
показать весь комментарий
29.07.2021 09:05 Ответить
 
 