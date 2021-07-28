На государственные органы за полгода совершили 1,5 млн кибератак. Каждая третья - из России
Специалисты Госспецсвязи за первые 6 месяцев текущего года заблокировали 1,7 млн кибератак на государственные органы.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, информирует Цензор.НЕТ.
"За первое полугодие 2021 команда Госспецсвязи:
✅ Заблокировала 1,7 млн сетевых атак на государственные органы
✅ Зафиксировала более 50 млн подозрительных действий через систему обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты
✅ Зарегистрировала и обработала около 100 тыс. киберинцидентов
✅ Прекратила более 400 компьютерных атак на государственные органы. Из них 26% были осуществлены с использованием IP-адресов России", - сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что работают над тем, чтобы максимально обезопасить пользователей в цифровом мире.
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из паРаши - остальные
Єдине, чим це допоможе - менше тролів з рашки стане, але не дуже. ВПН ніхто не відміняв.
2) впн гроші коштує, тому потрібно підвищувати ціну атаки для москалів, щоб вони ще більше витрачались на атаки!
3) це дуже простий і неймовірно дешевий спосіб.
4) москалі вже роками хочуть відгородитись від цілого світу і жити окремо в своєму "чебурнеті", тому Україна повинна їм в цьому допомогти і діяти на випередження, і забанити всі москальські айпі!
ВПН коштує 10 - 15 доларів. Для ботоферм це копійки. Тому, професіні тролі з рашки тут залишаться.
Але звичайний мокшанський юзер, скоріш за все, відсіється. Тут я з Вами згоден. Який його відсоток до хакерів та тролів, невідомо.