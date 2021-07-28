Комитет ВР нарабатывает законопроект о разграничении полномочий командования ВСУ и Минобороны, - "слуга народа" Вениславский

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности нарабатывает законопроект, призванный более четко разграничить полномочия между Министерством обороны, командованием Вооруженных сил Украины и президентом как верховным главнокомандующим.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сталкивался с проблемами межличностной дискоммуникации между Министерством обороны и ВСУ, которой в принципе не должно быть. Потому что в воюющей стране, когда один высокий военно-политический руководитель не может найти конструктивное сотрудничество с военным руководителем, то это не совсем нормально", - подчеркнул "слуга народа".

По словам нардепа, такая ситуация сложилась "как следствие принятия в 2018 году закона о нацбезопасности и затем принятия изменений в закон о ВСУ, которые сделали определенный дисбаланс в руководстве ВСУ".

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"Не совсем сбалансированная управленческая вертикаль тянула за собой те проблемы, конфликты, которые мы сейчас имеем. Правильно говорили президент и Ирина Верещук - в данном случае не может быть личных антипатий и конфликтов в воюющей стране, а должна быть абсолютная синергия. У нас сейчас в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведутся дискуссии, нарабатывается законопроект о более четком разграничении полномочий между Министерством обороны и более четкой иерархической подчиненностью между командованием ВСУ, Минобороны и президентом", - рассказал Вениславский.

Напомним, 27 июня президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначен Валерий Залужный. Сам Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

Комментируя перестановки, Владимир Зеленский отметил, что сфера обороны должна функционировать без недоразумений между руководителями.

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