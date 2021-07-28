Главные новости 28 июля: новое руководство Генштаба и ООС, падение самолета на Прикарпатье

Зеленский назначил нового начальника генштаба и командующего ООС, на жилой дом в Прикарпатье рухнул самолет, Украина меняет правила въезда в страну, - главные новости 28 июля.

Зеленский сменила начальника Генштаба и командующего ООС

Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операции Объединенных сил. Также президент сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками - кто будет занимать эту должность, в ОП не сообщили.

На жилой дом в Прикарпатье рухнул самолет

Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом в селе Коломыйского района. Погибли пилот-украинец и трое пассажиров - иностранцы-хасиды. На земле никто не пострадал. В доме находилась женщина с двумя детьми, но они заранее усышали шум и успели выбежать из здания. Полиция расследует крушение по статье о нарушении правил воздушных полетов.

Россиянина и армянина посадили в России за поставки Украине клистронов

По версии ФСБ, гражданин России Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян поставляли Украине пресловутые клистроны - необходимые для зенитно-ракетных систем детали, которые производят только в РФ. Лобова и Хачатряна приговорили к 9,5 и 10,5 годам колонии строгого режима.

Отставка жены Хомчака Коваленко с поста главы Черниговской ОГА

Увольнение Коваленко одобрило правительство. Ее место займет Вячеслав Чаус - уроженец Чернигова, последние 6 лет работавший в "Укргаздобыче". Коваленко уходит с поста следом за мужем - Русланом Хомчаком, которого накануне отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.

Украина меняет правила въезда в страну из-за COVID-19

С августа иностранцы должны будут предъявить или сертификат о полной вакцинации, или результат ПЦР-тестирования. Если этих документов нет - придется отправиться на самоизоляцию. Для граждан Украины возвращение домой будет беспрепятственным.

Все въезжающие из России или Индии должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.

В саммите Крымской платформы примут участие 28 государств и организаций

Министр иностранных дел Кулеба называет такое количество участников "беспрецедентным" - по его словам, еще никогда в Украине не собирались представители стольких государств для проведения подобного мероприятия.

Второй день торжеств по случаю Крещения Украины-Руси

Сегодня крестный ход и молебен провели верующие ПЦУ. А президент Зеленский поздравил украинцев с праздником и раскритиковал прошедший накануне крестный ход УПЦ МП за то, что его участники были без масок.