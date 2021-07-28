Главные новости 28 июля: новое руководство Генштаба и ООС, падение самолета на Прикарпатье
Зеленский назначил нового начальника генштаба и командующего ООС, на жилой дом в Прикарпатье рухнул самолет, Украина меняет правила въезда в страну, - главные новости 28 июля.
Зеленский сменила начальника Генштаба и командующего ООС
Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба ВСУ, Александр Павлюк - командующим операции Объединенных сил. Также президент сменил командующего Десантно-штурмовыми войсками - кто будет занимать эту должность, в ОП не сообщили.
На жилой дом в Прикарпатье рухнул самолет
Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом в селе Коломыйского района. Погибли пилот-украинец и трое пассажиров - иностранцы-хасиды. На земле никто не пострадал. В доме находилась женщина с двумя детьми, но они заранее усышали шум и успели выбежать из здания. Полиция расследует крушение по статье о нарушении правил воздушных полетов.
Россиянина и армянина посадили в России за поставки Украине клистронов
По версии ФСБ, гражданин России Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян поставляли Украине пресловутые клистроны - необходимые для зенитно-ракетных систем детали, которые производят только в РФ. Лобова и Хачатряна приговорили к 9,5 и 10,5 годам колонии строгого режима.
Отставка жены Хомчака Коваленко с поста главы Черниговской ОГА
Увольнение Коваленко одобрило правительство. Ее место займет Вячеслав Чаус - уроженец Чернигова, последние 6 лет работавший в "Укргаздобыче". Коваленко уходит с поста следом за мужем - Русланом Хомчаком, которого накануне отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ.
Украина меняет правила въезда в страну из-за COVID-19
С августа иностранцы должны будут предъявить или сертификат о полной вакцинации, или результат ПЦР-тестирования. Если этих документов нет - придется отправиться на самоизоляцию. Для граждан Украины возвращение домой будет беспрепятственным.
Все въезжающие из России или Индии должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.
В саммите Крымской платформы примут участие 28 государств и организаций
Министр иностранных дел Кулеба называет такое количество участников "беспрецедентным" - по его словам, еще никогда в Украине не собирались представители стольких государств для проведения подобного мероприятия.
Второй день торжеств по случаю Крещения Украины-Руси
Сегодня крестный ход и молебен провели верующие ПЦУ. А президент Зеленский поздравил украинцев с праздником и раскритиковал прошедший накануне крестный ход УПЦ МП за то, что его участники были без масок.
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- вашими молитвами зебилы
https://www.facebook.com/permalink.php Alex Noinets : Господи, як тупо, як позорно. Навіть не скриває ніхто, що це була посада не як для службовця, а як для генеральської жінки, і що область була віддана "в кормлєніє", а тепер відібрана.
Яка ганьбища.