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Новости Коронавирус и карантин
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Не стоит идти на вакцинацию от коронавируса людям с инфекционным заболеванием, - врач-иммунолог Донской

Не стоит идти на вакцинацию от коронавируса людям с инфекционным заболеванием, - врач-иммунолог Донской

Не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса человеку, который болеет системной инфекционной болезнью.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Борис Донской, информирует Цензор.НЕТ.

"При ярком протекании это действительно не рекомендуется, потому что любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки. И не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, сыпь - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - сказал врач.

Донской подчеркнул, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек, всего - 3 264 715, - Минздрав

"Поэтому не рекомендовано, поскольку мы не поймем... Если у вас инфекционное заболевание, и у вас небольшая температура, вы сделаете прививку, и она у вас подскочит до 39 градусов - это ваша собственная болезнь или это побочная реакция на прививку? Поэтому не рекомендуется вакцинироваться в том смысле, что мы не можем отследить, где причина, а где следствие", - добавил Донской.

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Топ комментарии
+3
смысл в том, что иммунный ответ на локализацию и уничтожение вируса будет быстрее, чем без вакцинации. и есть большой шанс на 5й день забыть, что такое симптомы Ковид и не войти во вторую фазу с 5го по 12 день, когда возникает и усиливается вирусная пневмония
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28.07.2021 22:56 Ответить
+3
В Израиле погнало по новой свыше 2000 в день 90% из них привитые
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28.07.2021 23:03 Ответить
+2
чето и без заблеваний стремаюсь ее делать
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28.07.2021 22:37 Ответить
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чето и без заблеваний стремаюсь ее делать
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28.07.2021 22:37 Ответить
В Израиле погнало по новой свыше 2000 в день 90% из них привитые
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28.07.2021 23:03 Ответить
И всего 1-3 смерти в день. Вакцина не спасает от заражения, но облегчает течение. Когда же до вас дойдет?
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28.07.2021 23:15 Ответить
https://www.jpost.com/breaking-news/coronavirus-in-israel-2123-test-positive-in-the-last-day-675016 Две трети тяжелых случаев приходится на привитых
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29.07.2021 11:11 Ответить
мистер очевидность

стесняюсь спросить, а если у тебя подозрение на аппендицит, то прививку можно перед операцией делать, или лучше подождать??

где ж таких и*отов понабирали?
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28.07.2021 22:39 Ответить
Смысл вакцинироваться прививками от старых штаммов?
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28.07.2021 22:41 Ответить
смысл в том, что иммунный ответ на локализацию и уничтожение вируса будет быстрее, чем без вакцинации. и есть большой шанс на 5й день забыть, что такое симптомы Ковид и не войти во вторую фазу с 5го по 12 день, когда возникает и усиливается вирусная пневмония
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28.07.2021 22:56 Ответить
тупое безмасочное (не носит маски принципиально) быдло всё равно этого не понимает...
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29.07.2021 00:09 Ответить
Угу, поэтому привитые сейчас заболевают ковид в тяжёлой форме и даже умирают (США, Израиль).
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29.07.2021 10:51 Ответить
прививка - это не волшебная палочка, но сейчас в среднем в больницах в мире из 100 смертей на 1 вакцинированного умирает 99 невакцинированных.
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29.07.2021 12:15 Ответить
Грустно, что столько тупых людей, что об этом нужно писать статью...
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28.07.2021 22:49 Ответить
Что значит тупых людей? Перед любой вакцинацией необходим осмотр где врачи это делают . У меня внука хотели вакцинировать с температурой под 38 .срок хранения вакцины заканчивался сами сказали -дочка собакой со двора гнала этих хреновых Дохтуров
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28.07.2021 23:09 Ответить
Какие-то неправильные доктора вам попались. Перед прививкой всегда проходили осмотр, и педиатр осматривала ребёнка. Единственное, что большинство вакцин покупал, чтобы не колоть индийские.
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28.07.2021 23:19 Ответить
ну таки младшей дочке \ давно уже \ аллергику вкололи ни кого не спрашивая и год её после этого лечили шрам остался на всю жизнь . а насчёт внука как раз таки и педиатр был со своим ни чего страшного . кстати перед прививкой иммунолог должен выдавать разрешение
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28.07.2021 23:47 Ответить
и да особенно мне было интересно читать бумагу которую каждый год дети приносили со школы .согласие на манту с интересной формулировкой - с общей реакцией организма согласен даже раз сходил к врачу узнать . что это за хрень дают на подпись \ при манту общей реакции организма быть не должно \ только и бормочут что они не причём это такое приходит с минздрава
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29.07.2021 00:00 Ответить
в бригаде вакцинации есть один терапевт или семейный доктор, который принимает у вакцинируемого анкету и делает опрос по анкете и по состоянию здоровья
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28.07.2021 23:30 Ответить
угу . спрашивают телефон доверенного лица которому звонить если с ног свалишься после укола
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28.07.2021 23:52 Ответить
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29.07.2021 00:06 Ответить
Нужно почитать мнение месных экспертов. Кстати, а где Igor ?
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28.07.2021 23:00 Ответить
да кто про себя знает есть у него инфекция или нет? Идти в районную поликлиннику на обследование своего здоровья - денег не напасёшься!
На пример в бориспольской поликлинике "обдираловка" поставлена на поток - кабинетный врач даёт тебе клочёк бумажки с номером... ты бежишь на первый этаж где баба берёт только наличку (сдачу не отдаёт, а предлагает пополнить счёт твоего телефона или получить бумажку, что при следующей оплате нашей "бесплатной" медицины это учтётся) и уже с бумажкой, подтверждающей твою оплату ты получаешь эту мед. услугу. В кабинете травмотолога тебе просто "в лоб говорят", что , мол, ладно... не бегайте туда-сюда, а оплатите консультацию тут, на месте )))
. ИДИОТИЗМ, млять, РАБОТАЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ
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29.07.2021 00:27 Ответить
А ще не можна їсти жовтий сніг, курити на заправці і пхати пальці в розетку.
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29.07.2021 07:00 Ответить
 
 