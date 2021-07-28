Не стоит идти на вакцинацию от коронавируса людям с инфекционным заболеванием, - врач-иммунолог Донской
Не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса человеку, который болеет системной инфекционной болезнью.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Борис Донской, информирует Цензор.НЕТ.
"При ярком протекании это действительно не рекомендуется, потому что любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки. И не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, сыпь - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - сказал врач.
Донской подчеркнул, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма.
"Поэтому не рекомендовано, поскольку мы не поймем... Если у вас инфекционное заболевание, и у вас небольшая температура, вы сделаете прививку, и она у вас подскочит до 39 градусов - это ваша собственная болезнь или это побочная реакция на прививку? Поэтому не рекомендуется вакцинироваться в том смысле, что мы не можем отследить, где причина, а где следствие", - добавил Донской.
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стесняюсь спросить, а если у тебя подозрение на аппендицит, то прививку можно перед операцией делать, или лучше подождать??
где ж таких и*отов понабирали?
На пример в бориспольской поликлинике "обдираловка" поставлена на поток - кабинетный врач даёт тебе клочёк бумажки с номером... ты бежишь на первый этаж где баба берёт только наличку (сдачу не отдаёт, а предлагает пополнить счёт твоего телефона или получить бумажку, что при следующей оплате нашей "бесплатной" медицины это учтётся) и уже с бумажкой, подтверждающей твою оплату ты получаешь эту мед. услугу. В кабинете травмотолога тебе просто "в лоб говорят", что , мол, ладно... не бегайте туда-сюда, а оплатите консультацию тут, на месте )))
. ИДИОТИЗМ, млять, РАБОТАЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ