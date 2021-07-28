Не стоит идти на вакцинацию от коронавируса людям с инфекционным заболеванием, - врач-иммунолог Донской

Не рекомендуется прививаться вакциной от коронавируса человеку, который болеет системной инфекционной болезнью.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-иммунолог Борис Донской, информирует Цензор.НЕТ.

"При ярком протекании это действительно не рекомендуется, потому что любое активное болезненное состояние является неблагоприятным для прививки. И не столько из-за того, что прививка не подействует, а потому, что мы не будем понимать: это активное состояние - температура, сыпь - это обычное проявление этого состояния или следствие прививки", - сказал врач.

Донской подчеркнул, что при вакцинации в случае болезни невозможно будет определить причину и следствие реакции организма.

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"Поэтому не рекомендовано, поскольку мы не поймем... Если у вас инфекционное заболевание, и у вас небольшая температура, вы сделаете прививку, и она у вас подскочит до 39 градусов - это ваша собственная болезнь или это побочная реакция на прививку? Поэтому не рекомендуется вакцинироваться в том смысле, что мы не можем отследить, где причина, а где следствие", - добавил Донской.