Минздрав: Можно получить вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине, если первую сделали за рубежом

Если человек первую дозу вакцины против COVID-19 получил за границей, то вторую прививку ему могут сделать в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, для этого нужно обратиться к семейному врачу предоставить документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за рубежом (название, дата, серия, место проведения, заверенный тем учреждением или врачом, который проводил), и его перевод на украинский в произвольной форме.

После этого нужно обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.

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В ведомстве напоминают, что срок между первым и вторым введением вакцин составляет:

AstraZeneca - 12 недель

Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней

CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней

Moderna - 28 дней.

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