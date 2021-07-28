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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав: Можно получить вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине, если первую сделали за рубежом

Минздрав: Можно получить вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине, если первую сделали за рубежом

Если человек первую дозу вакцины против COVID-19 получил за границей, то вторую прививку ему могут сделать в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, для этого нужно обратиться к семейному врачу предоставить документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за рубежом (название, дата, серия, место проведения, заверенный тем учреждением или врачом, который проводил), и его перевод на украинский в произвольной форме.

После этого нужно обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не стоит идти на вакцинацию от коронавируса людям с инфекционным заболеванием, - врач-иммунолог Донской

В ведомстве напоминают, что срок между первым и вторым введением вакцин составляет:

AstraZeneca - 12 недель

Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней

CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней

Moderna - 28 дней.

Минздрав: Можно получить вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине, если первую сделали за рубежом 01

Также читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 143 328 человек, всего - 3 264 715, - Минздрав

Автор: 

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Проснулись, суки...

Пару месяцев назад раздуплились бы - было б самое то.

Еще в июле:
- за кордоном вакцинироваться можете, но сертификат не дадим;
- на работе вторую дозу вколоть можете, но сертификат не дадим;
- вторую дозу пфайзера после астразенеки нельзя;
- у нас есть только фуфловак.
Т.е. нам надо делать план по синоваку в поликлинике и пофиг на ВОЗ и рекомендации.

Зато в СМИ пятилетка за 3 года и все вакцины есть в наличии. Не

Сегодня звонок "срочно прийдите получить вторую дозу астры".
Ептить, так ведь у меня срок 7 августа (12 недель). И вобще я не в Украине сейчас.
"Кто вам такое сказал? Сейчас есть потом не будет".
Мля... Я сам наверное придумал. Прям из аэропорта поеду вторую дозу получать.

Страна - дурдом.
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29.07.2021 02:05 Ответить
 
 