Минздрав: Можно получить вторую дозу вакцины от коронавируса в Украине, если первую сделали за рубежом
Если человек первую дозу вакцины против COVID-19 получил за границей, то вторую прививку ему могут сделать в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, для этого нужно обратиться к семейному врачу предоставить документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за рубежом (название, дата, серия, место проведения, заверенный тем учреждением или врачом, который проводил), и его перевод на украинский в произвольной форме.
После этого нужно обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.
В ведомстве напоминают, что срок между первым и вторым введением вакцин составляет:
AstraZeneca - 12 недель
Comirnaty / Pfizer - 21-28 дней
CoronaVac / Sinovac - 14-28 дней
Moderna - 28 дней.
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Пару месяцев назад раздуплились бы - было б самое то.
Еще в июле:
- за кордоном вакцинироваться можете, но сертификат не дадим;
- на работе вторую дозу вколоть можете, но сертификат не дадим;
- вторую дозу пфайзера после астразенеки нельзя;
- у нас есть только фуфловак.
Т.е. нам надо делать план по синоваку в поликлинике и пофиг на ВОЗ и рекомендации.
Зато в СМИ пятилетка за 3 года и все вакцины есть в наличии. Не
Сегодня звонок "срочно прийдите получить вторую дозу астры".
Ептить, так ведь у меня срок 7 августа (12 недель). И вобще я не в Украине сейчас.
"Кто вам такое сказал? Сейчас есть потом не будет".
Мля... Я сам наверное придумал. Прям из аэропорта поеду вторую дозу получать.
Страна - дурдом.