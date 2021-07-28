Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности. ФОТО

От пожара пострадали более 50 человек, пламя перекинулось на жилые районы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN Turk.

В результате пожара пострадали 53 человека, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Повреждены дома, здания предприятий, теплицы и сельскохозяйственные угодья, сгорели десятки гектаров леса. Пришлось эвакуировать жителей 5 населенных пунктов.

Для тушения пожара в провинцию направили самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и более 400 специалистов. Брошенные на борьбу с огнем силы стараются не допустить того, чтобы пламя достигло автозаправочных станций на шоссе Анталия – Аланья. Распространению пожара в том числе способствуют ветер и низкая влажность.

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Впрочем, курортным городам региона пожары не угрожают. Об этом заявил мэр расположенного в 60 километрах от горящего района города Анталья Мухиттин Боджек. По его словам, причиной пожаров может быть поджог.











