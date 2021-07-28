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Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности. ФОТО

Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности. ФОТО

От пожара пострадали более 50 человек, пламя перекинулось на жилые районы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN Turk.

В результате пожара пострадали 53 человека, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. Повреждены дома, здания предприятий, теплицы и сельскохозяйственные угодья, сгорели десятки гектаров леса. Пришлось эвакуировать жителей 5 населенных пунктов.

Для тушения пожара в провинцию направили самолет, 19 вертолетов, 103 пожарные машины и более 400 специалистов. Брошенные на борьбу с огнем силы стараются не допустить того, чтобы пламя достигло автозаправочных станций на шоссе Анталия – Аланья. Распространению пожара в том числе способствуют ветер и низкая влажность.

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Впрочем, курортным городам региона пожары не угрожают. Об этом заявил мэр расположенного в 60 километрах от горящего района города Анталья Мухиттин Боджек. По его словам, причиной пожаров может быть поджог.

Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности 01
Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности 02
Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности 03
Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности 04
Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности 05
Рядом с курортной Антальей бушуют пожары, власти Турции говорят, что курорты вне опасности 06

Автор: 

пожар (5983) Турция (3508)


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Топ комментарии
+9
если чё то и где то и дол го горит -
то исчите следы там кацапских копыт !
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28.07.2021 23:10 Ответить
+5
кацапам вьезд открыли, совпадение? не думаю
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28.07.2021 23:08 Ответить
+2
Надо помочь туркам и отправить украинский ГСЧС .
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28.07.2021 23:05 Ответить
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Надо помочь туркам и отправить украинский ГСЧС .
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28.07.2021 23:05 Ответить
кацапам вьезд открыли, совпадение? не думаю
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28.07.2021 23:08 Ответить
если чё то и где то и дол го горит -
то исчите следы там кацапских копыт !
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28.07.2021 23:10 Ответить
Даже со второй попытки не полностью понял что ты написал
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28.07.2021 23:20 Ответить
а кто именно тебя просил чтобы ты понял?
даю тебе ещё одну попытку ...
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28.07.2021 23:23 Ответить
шо-шо?
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28.07.2021 23:26 Ответить
шо ты шокаешь, кацап,
шошо , в Крыму - хорошо
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28.07.2021 23:29 Ответить
нет кац, ты не понял, пока мой член не обнял....
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29.07.2021 17:19 Ответить
Бубочка что из Турции вернулся недавно?
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28.07.2021 23:47 Ответить
Недогледіли таки.
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29.07.2021 00:14 Ответить
 
 