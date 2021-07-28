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Новости Агрессия России против Украины
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Если Кравчук не сможет представлять Украину на заседаниях ТКГ, возглавлять делегацию будет Резников

Если Кравчук не сможет представлять Украину на заседаниях ТКГ, возглавлять делегацию будет Резников

Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, находится на больничном, после которого вернется к руководству.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа", - отметил вице-премьер.

Это объясняется тем, по его словам, что каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ТКГ ушла на каникулы до конца августа

"Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг он не будет иметь возможность принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний", - заявил Резников.

Напомним, Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце. Офис Президента пока не рассматривает возможность заменить Кравчука на должности главы украинской делегации в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+4
до сраки ваши ТКГ
готовьте байрактары
надо гнать кацапа нах
и их жополизов, тех кто с ними хочет
на камазы и домой, в паРашу, в паРашу ,
в любом виде !!!
показать весь комментарий
28.07.2021 23:27 Ответить
+4
Если честно, то и я готов за это взяться. Но не надо быть "соплежуями", мечтающими "о мире".
Для начала - решить вопрос "российского гражданства".

Сейчас главная угроза - именно "российское гражданство" ("сограждан" готова военным путём защищать путиноидная Россия). Рассмотрим гражданство "страны-агрессора". Остальных можно пока не трогать.
Конституция Украины гласит: "Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". Ключевое понятие здесь - "право змінити громадянство".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Дальше читаем Закон Украины про гражданство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12#Text
При этом, принятие гражданство РФ иностранными гражданами подразумевает принятие ПРИСЯГИ на верность России (стране агрессору, по Закону о реинтеграции Донбасса):
"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
защищать свободу и независимость Российской Федерации;
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
https://xn--80aagbgl5cjlpl.online/pasport-rf/prisyaga-na-grazhdanstvo-rossii-pri-poluchenii-pasporta
Исходя из этого, Президент Украины издаёт Указ об АВТОМАТИЧЕСКОМ лишении украинского гражданства тех, кто принял российское (они "реализовали" своё право на "смену" гражданства, ибо НЕВОЗМОЖНО одновременно выполнять Конституцию Украины и Конституцию РФ), направляет его в Конституционный суд. И после разъяснений Конституционного суда, Президент Украины (по подаче Минюста, совместно с МВД, СБУ, Минреинтеграции) своими Указами "пачками" лишает украинского гражданства "новограждан" РФ.
Пока речь идет только о ЛуганДонии и территории Украины (Крым - отдельно), где принятие российского гражданства ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Но Украина оставляет право бывшим гражданам ВЕРНУТЬ украинское гражданство, отказавшись от всех иных (включая российское) гражданств.
Лишенные украинского гражданства, "новограждане" РФ имеют право ЛЕГАЛЬНО пребывать на территории Украины 90 дней. Далее они становятся нарушителями визового режима и подлежат депортации в страну своего гражданства.
Интересно, как в таком случае Путин будет "защищать сограждан" - нарушителей визового режима?
И УСЁ! Эта проблема решается просто, но нужна политическая ВОЛЯ и РЕШИМОСТЬ, а не соплежуйство и "вера в мир".
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29.07.2021 00:05 Ответить
+2
Кравчук - лицо неофициальное, дурашка Резников - вице-премьер. Маленький шажочек Резникова, но большой шаг Украины к легитимизации бандитов. План Меркель-Путина и примкнувшего к ним Штайнмаера.
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29.07.2021 06:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дайте ему уже крякнуть!
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28.07.2021 23:21 Ответить
Результат один и тот же-ППР. Но не партполитработа.
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28.07.2021 23:24 Ответить
до сраки ваши ТКГ
готовьте байрактары
надо гнать кацапа нах
и их жополизов, тех кто с ними хочет
на камазы и домой, в паРашу, в паРашу ,
в любом виде !!!
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28.07.2021 23:27 Ответить
Довел старика Кравчука этот ТКГ до больничного .
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28.07.2021 23:33 Ответить
Так писали же на днях, что Кравчук после операции на сердце уже месяц как в реанимации и живет за счет аппарата ИВЛ. Какая нах ТКГ???

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/26/7301781/

Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует https://hromadske.ua/posts/stan-zdorovya-leonida-kravchuka-pogirshivsya-vin-majzhe-misyac-perebuvaye-v-reanimaciyi-pislya-operaciyi-na-serci hromadske
Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".
Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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28.07.2021 23:58 Ответить
у остальных честных граждан нет денег не то что на операцию но и найти 400 - 600 гривен на лечебную капельницу нету!
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29.07.2021 00:03 Ответить
Какое отношение ваши мысли имеют к моему посту? Лишь бы что-то написать???
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29.07.2021 10:36 Ответить
Ваш пост имеет исключительно информационный характер не отражающий Ваше собственное отношение к данному событию и по этому я его оживила своим сарказмом.
. Если Вам не понравился мой комент - простите...
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30.07.2021 01:15 Ответить
Если вы знаете такое слово как сарказм, но при этом не в состоянии заработать 400 грн то это не сарказм, это печалька...
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31.07.2021 21:30 Ответить
этому старому коммунистическому деятелю вообще уже давно пора присоединится к своим соратникам и залезть к ним в котел в котором их варят адовские черти ...
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29.07.2021 00:00 Ответить
До свого бога Лєніна
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29.07.2021 08:53 Ответить
да... его первого черти Ада запхали в кипящий котёл с надписью "коммунисты".
- С тех пор прошло почти столетие как он принимает в "свой котёл" колонны новых соратников ...
Сталин, в его котле,
следит за порядком и присекает любое инакомыслие варящихся соратников...
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30.07.2021 01:37 Ответить
Если честно, то и я готов за это взяться. Но не надо быть "соплежуями", мечтающими "о мире".
Для начала - решить вопрос "российского гражданства".

Сейчас главная угроза - именно "российское гражданство" ("сограждан" готова военным путём защищать путиноидная Россия). Рассмотрим гражданство "страны-агрессора". Остальных можно пока не трогать.
Конституция Украины гласит: "Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". Ключевое понятие здесь - "право змінити громадянство".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Дальше читаем Закон Украины про гражданство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12#Text
При этом, принятие гражданство РФ иностранными гражданами подразумевает принятие ПРИСЯГИ на верность России (стране агрессору, по Закону о реинтеграции Донбасса):
"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
защищать свободу и независимость Российской Федерации;
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
https://xn--80aagbgl5cjlpl.online/pasport-rf/prisyaga-na-grazhdanstvo-rossii-pri-poluchenii-pasporta
Исходя из этого, Президент Украины издаёт Указ об АВТОМАТИЧЕСКОМ лишении украинского гражданства тех, кто принял российское (они "реализовали" своё право на "смену" гражданства, ибо НЕВОЗМОЖНО одновременно выполнять Конституцию Украины и Конституцию РФ), направляет его в Конституционный суд. И после разъяснений Конституционного суда, Президент Украины (по подаче Минюста, совместно с МВД, СБУ, Минреинтеграции) своими Указами "пачками" лишает украинского гражданства "новограждан" РФ.
Пока речь идет только о ЛуганДонии и территории Украины (Крым - отдельно), где принятие российского гражданства ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Но Украина оставляет право бывшим гражданам ВЕРНУТЬ украинское гражданство, отказавшись от всех иных (включая российское) гражданств.
Лишенные украинского гражданства, "новограждане" РФ имеют право ЛЕГАЛЬНО пребывать на территории Украины 90 дней. Далее они становятся нарушителями визового режима и подлежат депортации в страну своего гражданства.
Интересно, как в таком случае Путин будет "защищать сограждан" - нарушителей визового режима?
И УСЁ! Эта проблема решается просто, но нужна политическая ВОЛЯ и РЕШИМОСТЬ, а не соплежуйство и "вера в мир".
показать весь комментарий
29.07.2021 00:05 Ответить
употребляемый в мировой политике ИНИЦИАЛ х.у.*.л.о. кратко всё объясняет...
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01.08.2021 02:20 Ответить
а чому ЧУЧМУ звільнили від ТКГ? Під будапештським меморандумом стоїть підпис ЧУЧМИ, то він хай і їздить і відстоює територіальну цілісність, якщо здав ядерну зброю!
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29.07.2021 02:10 Ответить
Тому, що Фокін його замінив. І у Фокіна є онука.гарна така дівчина
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29.07.2021 08:54 Ответить
Лежать в реанимации месяц с плохой динамикой и быть на больничном - несколько разные вещи!
Но господину первому заместителю ТКГ это, видимо, невдомек!
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29.07.2021 05:41 Ответить
Или он просто страдает диким оптимизмом!
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29.07.2021 05:41 Ответить
Кравчук - лицо неофициальное, дурашка Резников - вице-премьер. Маленький шажочек Резникова, но большой шаг Украины к легитимизации бандитов. План Меркель-Путина и примкнувшего к ним Штайнмаера.
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29.07.2021 06:00 Ответить
А может пора "Кравчучку" из гранита заказывать?
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29.07.2021 07:03 Ответить
Краще з гівна
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29.07.2021 08:55 Ответить
А я би запропонував Сетненка !
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29.07.2021 07:04 Ответить
Да, пришёл уже ****** этому ворюге и бездарному президенту Кравчуку!! Разоружил Украину до нуля и Наворовал себе на маленьку хатыньку в Швейцарии и хватит!!Сиди дома на горшке!!
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29.07.2021 14:45 Ответить
 
 