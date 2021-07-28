Если Кравчук не сможет представлять Украину на заседаниях ТКГ, возглавлять делегацию будет Резников

Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, находится на больничном, после которого вернется к руководству.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа", - отметил вице-премьер.

Это объясняется тем, по его словам, что каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.

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"Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг он не будет иметь возможность принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний", - заявил Резников.

Напомним, Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце. Офис Президента пока не рассматривает возможность заменить Кравчука на должности главы украинской делегации в ТКГ.