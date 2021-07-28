Если Кравчук не сможет представлять Украину на заседаниях ТКГ, возглавлять делегацию будет Резников
Леонид Кравчук, который возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, находится на больничном, после которого вернется к руководству.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Экстренное заседание рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности на постоянной основе происходит для того, чтобы урегулировать ситуацию нарушения режима тишины и прекращения огня, не нужно созывать именно Трехстороннюю контактную группу. Есть отработанный механизм, этим занимаются наши представители в подгруппе по безопасности. Что касается следующего планового заседания ТКГ - это конец августа", - отметил вице-премьер.
Это объясняется тем, по его словам, что каждый год в августе разъезжаются все представители, в частности представители ОБСЕ.
"Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. И на сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера. Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией. Если вдруг он не будет иметь возможность принять участие в заседании, я как первый заместитель главы украинской делегации буду представлять Украину во время тех заседаний", - заявил Резников.
Напомним, Леонид Кравчук уже месяц находится в реанимации после операции на сердце. Офис Президента пока не рассматривает возможность заменить Кравчука на должности главы украинской делегации в ТКГ.
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готовьте байрактары
надо гнать кацапа нах
и их жополизов, тех кто с ними хочет
на камазы и домой, в паРашу, в паРашу ,
в любом виде !!!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/07/26/7301781/
Первый президент Украины, а также представитель в Трехсторонний контактной группе 87-летний Леонид Кравчук после операции на сердце уже месяц находится в реанимации.
Источник: пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева, которую цитирует https://hromadske.ua/posts/stan-zdorovya-leonida-kravchuka-pogirshivsya-vin-majzhe-misyac-perebuvaye-v-reanimaciyi-pislya-operaciyi-na-serci hromadske
Прямая речь: "Очень медленная динамика улучшения".
Детали: По ее словам, состояние здоровья первого президента не улучшилось после операции.
СМИ отмечают, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
. Если Вам не понравился мой комент - простите...
- С тех пор прошло почти столетие как он принимает в "свой котёл" колонны новых соратников ...
Сталин, в его котле,
следит за порядком и присекает любое инакомыслие варящихся соратников...
Для начала - решить вопрос "российского гражданства".
Сейчас главная угроза - именно "российское гражданство" ("сограждан" готова военным путём защищать путиноидная Россия). Рассмотрим гражданство "страны-агрессора". Остальных можно пока не трогать.
Конституция Украины гласит: "Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство". Ключевое понятие здесь - "право змінити громадянство".
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Дальше читаем Закон Украины про гражданство.
Стаття 20. Втрата громадянства України
Громадянство України втрачається:
1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства
іншої держави;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1636-12#Text
При этом, принятие гражданство РФ иностранными гражданами подразумевает принятие ПРИСЯГИ на верность России (стране агрессору, по Закону о реинтеграции Донбасса):
"Я (фамилия, имя, отчество), добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:
соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;
защищать свободу и независимость Российской Федерации;
быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции".
https://xn--80aagbgl5cjlpl.online/pasport-rf/prisyaga-na-grazhdanstvo-rossii-pri-poluchenii-pasporta
Исходя из этого, Президент Украины издаёт Указ об АВТОМАТИЧЕСКОМ лишении украинского гражданства тех, кто принял российское (они "реализовали" своё право на "смену" гражданства, ибо НЕВОЗМОЖНО одновременно выполнять Конституцию Украины и Конституцию РФ), направляет его в Конституционный суд. И после разъяснений Конституционного суда, Президент Украины (по подаче Минюста, совместно с МВД, СБУ, Минреинтеграции) своими Указами "пачками" лишает украинского гражданства "новограждан" РФ.
Пока речь идет только о ЛуганДонии и территории Украины (Крым - отдельно), где принятие российского гражданства ДОБРОВОЛЬНОЕ.
Но Украина оставляет право бывшим гражданам ВЕРНУТЬ украинское гражданство, отказавшись от всех иных (включая российское) гражданств.
Лишенные украинского гражданства, "новограждане" РФ имеют право ЛЕГАЛЬНО пребывать на территории Украины 90 дней. Далее они становятся нарушителями визового режима и подлежат депортации в страну своего гражданства.
Интересно, как в таком случае Путин будет "защищать сограждан" - нарушителей визового режима?
И УСЁ! Эта проблема решается просто, но нужна политическая ВОЛЯ и РЕШИМОСТЬ, а не соплежуйство и "вера в мир".
Но господину первому заместителю ТКГ это, видимо, невдомек!