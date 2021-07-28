Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия

Украина совершила "фатальную ошибку" подписав Будапештский меморандум, при условии сохранения ядерного потенциала Украина могла бы "шантажировать весь мир".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины, Арахамия ответил:

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому".

При этом "слуга народа" признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума.

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"Сейчас-то нам легко рассуждать, спустя столько лет… Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы подписывать. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - подчеркнул нардеп.

"Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут... Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина", - отметил Арахамия.

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