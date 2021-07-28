Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия
Украина совершила "фатальную ошибку" подписав Будапештский меморандум, при условии сохранения ядерного потенциала Украина могла бы "шантажировать весь мир".
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины, Арахамия ответил:
"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому".
При этом "слуга народа" признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума.
"Сейчас-то нам легко рассуждать, спустя столько лет… Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы подписывать. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - подчеркнул нардеп.
"Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут... Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина", - отметил Арахамия.
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Вот по-этому ЯО и передали стране наследнице СССР. Американцам и так проблем хватало
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1394993584206276?__cft__[0]=AZVsn5lu3QVJk_I5Gy1eFw6smPrqyWmGpXXbS9a57C6O8Cr2E6qKxmq2f_nPzsRzeD_ctCPKtXKaorjYFeY_inKWsO1GSm-Ncb7sqFCuml8FkWfKcXl1WqUx6gQmkRGIqf0&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·
Опыт китайской компартии Давид уже проскочил и сразу отправился перенимать опыт компартии Северной Кореи.
Какой пздс!
Это не Украина совершила ошибку, а её правители, которые оказались тупыми сельскими долбодятлами.
А правда в тому, що ці ***** у керма нічого крім красти не вміють, а красти у народу вже тупо нема чого, ну так щоб і далі прібарахліться. То от і мріють що красти будуть ще і у інших.
А как же Израиль , Пакистан, Индия, Сев. Корея,Китай имеют ЯО без всяких Договоров о
не распространении.....
В данной ситуации в Мире Украина просто обязана восстановить свой ядерный статус ,
хотя бы тактическим ЯО. И , что такое 1 млд долларов кредита .
Али гарх их имеет за один ( Карл) месяц .
Смотрим на расейку. Она ведь шантажирует ЯО всех. И именно из-за этого её и не щимят до конца...
Только медленно, чтобы было незаметно.
Сколько проектов зависло без западных технологий.
обкатывать различные вбросы.
Всё копируют у кремля.
но Володя меня не слышит - и потому я буду голосовать против него
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
https://www.youtube.com/watch?v=c-v6990Hf8Q