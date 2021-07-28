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Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия

Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, -

Украина совершила "фатальную ошибку" подписав Будапештский меморандум, при условии сохранения ядерного потенциала Украина могла бы "шантажировать весь мир".

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины, Арахамия ответил:

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо было совершенно по-другому".

При этом "слуга народа" признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай для Украины – партнер номер один, - "слуга народа" Арахамия

"Сейчас-то нам легко рассуждать, спустя столько лет… Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы подписывать. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - подчеркнул нардеп.

"Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут... Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина", - отметил Арахамия.

Также смотрите: Ядерное оружие Украины контролировали в Москве: у меня не было черного чемоданчика, - Кравчук. ВИДЕО

Автор: 

Будапештское соглашение (170) ядерное оружие (1376) Арахамия Давид (991)


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Топ комментарии
+72
Перелякана мавпочка шантажист, ітіть калатіть.
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28.07.2021 23:36 Ответить
+43
дурень думкой багатіє партия олтгрофренов
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28.07.2021 23:36 Ответить
+38
Если бы Украина сохранила ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3089
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28.07.2021 23:45 Ответить
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Страница 5 из 5
от не дав Бог цій зеленій жабі-арахавії хвоста, вона б усю траву витовкла
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29.07.2021 12:27 Ответить
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7508
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29.07.2021 12:30 Ответить
А какие именно страны имеют ядерное оружия и шантажируя весь мир получают деньги на обслуживание этого оружия? Что это за бред?
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29.07.2021 12:43 Ответить
Пока наши патриоты у штурвала великой Украины вам нечего бояться, хлопчики, мы всё порешаем чик-чак
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29.07.2021 12:46 Ответить
Боже, бережи Україну від арагнід, зебілів та іншої тупорилої нечисті..
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29.07.2021 12:47 Ответить
тобі.дибілу ще кнопку від ядерного потенціалу...хіба що канцелярську...під жопу
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29.07.2021 12:51 Ответить
Верхняя Вольта с ракетами.
Вот по-этому ЯО и передали стране наследнице СССР. Американцам и так проблем хватало
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29.07.2021 12:59 Ответить
Небритая обезьяна, что то рассуждает о ядерном оружии..
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29.07.2021 13:09 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZVsn5lu3QVJk_I5Gy1eFw6smPrqyWmGpXXbS9a57C6O8Cr2E6qKxmq2f_nPzsRzeD_ctCPKtXKaorjYFeY_inKWsO1GSm-Ncb7sqFCuml8FkWfKcXl1WqUx6gQmkRGIqf0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1394993584206276?__cft__[0]=AZVsn5lu3QVJk_I5Gy1eFw6smPrqyWmGpXXbS9a57C6O8Cr2E6qKxmq2f_nPzsRzeD_ctCPKtXKaorjYFeY_inKWsO1GSm-Ncb7sqFCuml8FkWfKcXl1WqUx6gQmkRGIqf0&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Опыт китайской компартии Давид уже проскочил и сразу отправился перенимать опыт компартии Северной Кореи.

Какой пздс!
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29.07.2021 13:11 Ответить
Поверніться до Будапештського меморандуму! Робіть щось в даному напрямку. Залучіть фахівців- професіоналів, які володіють даним питанням. Розпочніть консультації з країнами, які будуть нам допомагати - США, Великобританія для початку... Прикро за державу через недоумків при владі
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29.07.2021 13:15 Ответить
Украина должна вернуть ядерный статус. Потому что условия защиты Украины не выполненные! Украинские территории захватила Россия. Было бы ядерное оружие, то никто бы на Украину не напал. Еще нужно усиливать защиту Украине при помощи спецслужб и правоохранительных органов, чтобы вылавливали агентуру врага и в госаппарате и сажали всех инакомыслящих, кто против Украины. Нужно железную страну иметь и в этих рамках причем должна быть абсолютная свобода для нормальных граждан. Чтобы никто не мог устроить то, что РФ со своей агентурой устроили в Крыму и на Донбассе и в Киеве тоже антимайдан РФ организовала при помощи своего агента - Ахметова, и в Одессе агенты кремля - партия регионов и коммунисты устроили дебош. И Российскую Церковь в Украине тоже нужно гахнуть! Ибо агенты в рясах управляют массами верующих и направляют их на задания против Украины. Это все сделано Россией для дестабилизации Украины. Это все должно быть подчищено в ноль! У Украины есть своя церковь православная и она должна верующих учить этике и морали к любви к своему государству - Украине! И РФ заслала Новинского смотрящим за русской церковью и его должны арестовать и скупает он еще Украинские предприятия и ресурсы и предприятия разваливает и грабит ресурсы и его должны посадить с таким же русским агентом - Ахметовым. Они финансируют подпольно в Украине - анти-Украинские движения.
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29.07.2021 13:19 Ответить
А еще хорошо потушить солнце и устроить пляски с факелами. Будет очень весело! Только кто же это всё сделает?
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30.07.2021 00:45 Ответить
хто ще буде підтримувати оцю зашкварену брехливу зебільну владу прислуг уродів?
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29.07.2021 13:28 Ответить
Клинический идиот.Потому нам все меньше и меньше доверия...к власти пришла команда клоунов.
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29.07.2021 13:29 Ответить
"Украина совершила "фатальную ошибку""

Это не Украина совершила ошибку, а её правители, которые оказались тупыми сельскими долбодятлами.
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29.07.2021 13:34 Ответить
хм. практически накануне визита преЗЕдента в сша арахамия "понес пургу" - "простое совпадение, не думаю"
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29.07.2021 13:36 Ответить
смените дилера увеличьте дозу, сделайте с этими идиотами что то...........
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29.07.2021 13:40 Ответить
если б да ка бы в роте выросли грибы, в 1991 надо было думать головой, а не тем на чем сидеть
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29.07.2021 13:58 Ответить
Шо їм так нейметься з КНДР та Іраном. Дуже заздрять.
А правда в тому, що ці ***** у керма нічого крім красти не вміють, а красти у народу вже тупо нема чого, ну так щоб і далі прібарахліться. То от і мріють що красти будуть ще і у інших.
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29.07.2021 14:11 Ответить
https://babel.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov

А как же Израиль , Пакистан, Индия, Сев. Корея,Китай имеют ЯО без всяких Договоров о
не распространении.....

В данной ситуации в Мире Украина просто обязана восстановить свой ядерный статус ,
хотя бы тактическим ЯО. И , что такое 1 млд долларов кредита .
Али гарх их имеет за один ( Карл) месяц .
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3430
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29.07.2021 21:16 Ответить
Ну смысл в этих, казалось бы, дебильных словах - есть.
Смотрим на расейку. Она ведь шантажирует ЯО всех. И именно из-за этого её и не щимят до конца...
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29.07.2021 14:26 Ответить
Её щимят как раз до конца.
Только медленно, чтобы было незаметно.
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29.07.2021 14:52 Ответить
Так вот они это щимление и не замечают особо...
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29.07.2021 15:14 Ответить
Ага, только вопят/скулят о снятии санкций.
Сколько проектов зависло без западных технологий.
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29.07.2021 17:52 Ответить
Це не ,,казалось бы", а справді дебільні. Дурний дурне і городить. Україну в такоиу випадку швидко привели б до тями, та й ,,Україна не Росія", а українці не росіяни
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29.07.2021 21:06 Ответить
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 7405
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29.07.2021 21:17 Ответить
Арахамии поручили быть Жириновским местного разлива - под видом дуркования
обкатывать различные вбросы.
Всё копируют у кремля.
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29.07.2021 14:56 Ответить
Ох. И. Дебил....
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29.07.2021 15:38 Ответить
абхазская макака
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29.07.2021 16:52 Ответить
на месте Володи Зеленского я бы выбросил эту Арахамию кебенематери
но Володя меня не слышит - и потому я буду голосовать против него
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29.07.2021 16:57 Ответить
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.

"Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3579Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 3579 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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29.07.2021 17:09 Ответить
Нормально так. Это чтобы ни у кого и желания не возникло продавать нам кацапские запчасти для поддержания нашей обороноспособности. А самое интересное, что с 2019 года у нас это выдается за перемогу. Наши клоуны помогают кацапам нас разоружать и радуются: только за последний год несколько раз слышал о том, что пограничники задержали "контрабанду" из паРаши. Ну а с клистронами там еще и ГБР помогало.
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30.07.2021 10:41 Ответить
Вот что значит отсутствие мозгов ,несет всякую околесицу .
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29.07.2021 17:54 Ответить
Вот что значит отсутствие мозгов ,несет всякую околесицу .
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29.07.2021 17:56 Ответить
а так слугам народа только и остаётся, что шантажировать свой же народ, украинцев
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29.07.2021 18:12 Ответить
Якби Україна зберегла ядерний потенціал, ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 357.
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29.07.2021 18:14 Ответить
Так,так,молодець:як зробити армію сильною-нах,як підняти економіку-нах,діючі і справедливі Закони-та ну,-нах,покарати злодіїв-можем ще добавить,перестати брехати-та ну-нах.....а от як шантажувати -знають.....ото влада бєні-песиголовця-всім горе!
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29.07.2021 18:22 Ответить
Ара расхорохорился! Когда же его наконец-то посадят или в тюрьму, или в дурдом или в зоопарк вместо макаки?!
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29.07.2021 18:25 Ответить
Менталитет малороса! Какой позор. Какой он все же полудурок.... Боги!
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29.07.2021 18:27 Ответить
Умный собирает вокруг себя только умных, полудурок собирает вокруг себя только полудурков. Закон человеческой природы.
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30.07.2021 14:23 Ответить
Для Арахамії без понтов:
https://www.youtube.com/watch?v=c-v6990Hf8Q
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31.07.2021 09:42 Ответить
Пан Арахамія, ти шо п' яний, або ти шо палиш?
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26.12.2021 18:09 Ответить
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