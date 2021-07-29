Умерший от "дельты" украинец был врачом и не выезжал за границу, - Кузин

Умерший вчера от штамма коронавируса "дельта" украинец был врачом и не выезжал за границу в последнее время.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера один из больных, диагноз которого был подтвержден методом ПЦР - коронавирусная болезнь, вызванная штаммом "дельта", - к сожалению, умер. У него были сопутствующие заболевания", - сказал Кузин.

Он уточнил, что умерший по специальности - врач.

"Это мужчина. В течении последних нескольких месяцев он не совершал путешествий за границу. Это факт инфицирования именно на территории Украины. Или во время выполнения служебных обязанностей, или в домашних условиях", - сообщил главный санврач Украины.

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