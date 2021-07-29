РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7209 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 396 80

Умерший от "дельты" украинец был врачом и не выезжал за границу, - Кузин

Умерший от

Умерший вчера от штамма коронавируса "дельта" украинец был врачом и не выезжал за границу в последнее время.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Вчера один из больных, диагноз которого был подтвержден методом ПЦР - коронавирусная болезнь, вызванная штаммом "дельта", - к сожалению, умер. У него были сопутствующие заболевания", - сказал Кузин.

Он уточнил, что умерший по специальности - врач.

"Это мужчина. В течении последних нескольких месяцев он не совершал путешествий за границу. Это факт инфицирования именно на территории Украины. Или во время выполнения служебных обязанностей, или в домашних условиях", - сообщил главный санврач Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На сегодня в Украине выявили 17 случаев "дельта"-штамма, 1 человек умер, - главный санврач Кузин

Автор: 

карантин (16729) смерть (9259) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Супрун - классная тетка, она всё делала правильно. А кто не может насобирать 200 баксов на анализы, тот нищеброд, и должен выживать сам, без помощи врачей. (теги "сарказм" расставлять по вкусу)
Но если без сарказма, то за любую работу надо платить, в том числе за анализ ДНК вируса. А этот процесс требует и оборудования недешевого, и реагентов, и Киву делать анализ не поставишь, хоть он и кандидат наук. Поэтому либо вы платите за анализ сами, либо их оплачивает государство. Других вариантов вроде нет. Если у вас проблемы с государством, вспомните, за кого вы проголосовали на прошлых выборах, и попробуйте именно им, тем, кого вы выбрали, рассказать об своих проблемах.
показать весь комментарий
29.07.2021 01:45 Ответить
+9
Блин, да НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСПЛАТНО. Бесплатно даже кошки не родятся. Совки на марше. Бесплатно им подавай. Давай ты будешь бесплатно работать. Не? А почему?
показать весь комментарий
29.07.2021 03:44 Ответить
+8
Вот очень важное замечание - "это мужчина"! А мне (да и всем) куда интереснее было бы узнать - был ли этот врач вакцинирован? Если да, то какой вакциной? Если нет, то ПОЧЕМУ он не был вакцинирован?
показать весь комментарий
29.07.2021 07:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не поверишь, но у нас достаточно лабораторий, способных сделать анализ ДНК, причем за короткое время. А время тут играет огромную роль, потому что от дельты уже на вторые-третьи сутки сильно падает кислород в крови и без ИВЛ человек железобетонно умирает.
показать весь комментарий
29.07.2021 00:32 Ответить
ну и сколько эти анализы стоят и кто их будет делать без направления семейного врача?
(что б ты сдохла, ***** Супрун вместе со своим тогдашним начальником!)
показать весь комментарий
29.07.2021 00:37 Ответить
Супрун - классная тетка, она всё делала правильно. А кто не может насобирать 200 баксов на анализы, тот нищеброд, и должен выживать сам, без помощи врачей. (теги "сарказм" расставлять по вкусу)
Но если без сарказма, то за любую работу надо платить, в том числе за анализ ДНК вируса. А этот процесс требует и оборудования недешевого, и реагентов, и Киву делать анализ не поставишь, хоть он и кандидат наук. Поэтому либо вы платите за анализ сами, либо их оплачивает государство. Других вариантов вроде нет. Если у вас проблемы с государством, вспомните, за кого вы проголосовали на прошлых выборах, и попробуйте именно им, тем, кого вы выбрали, рассказать об своих проблемах.
показать весь комментарий
29.07.2021 01:45 Ответить
"Если у вас проблемы с государством, вспомните, за кого вы проголосовали на прошлых выборах"
------------------
Ой, как будто до прошлых выборов всё было бесплатно. А до позапрошлых ещё бесплатнее.
показать весь комментарий
29.07.2021 03:23 Ответить
Блин, да НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСПЛАТНО. Бесплатно даже кошки не родятся. Совки на марше. Бесплатно им подавай. Давай ты будешь бесплатно работать. Не? А почему?
показать весь комментарий
29.07.2021 03:44 Ответить
Тогда при чем тут твой высер с выборами? Сам пишешь чушь, а потом отрицаешь с негодованием.
показать весь комментарий
29.07.2021 06:22 Ответить
Врач бьіл привит?
показать весь комментарий
29.07.2021 08:26 Ответить
Кажуть що ні , бо було загострення хронічної хвороби
показать весь комментарий
29.07.2021 11:19 Ответить
А выборы тут при том, что люди, которые отвечают в государстве за оплату медицинских услуг (ты же не будешь спорить, что их, услуги, надо оплачивать), эти деньги пустили на нецелевые нужды, на "Велике крадівництво". Что само по себе уже преступление. А потом через фирмы-прокладки и родственников вывели эти деньги в кеш. А кто и как привел этих людей к власти, а?
показать весь комментарий
29.07.2021 15:42 Ответить
Тебе з таким "аналитическим" составом ума следует работать в следственных органах, или , на крайняк, в бюро прогнозов. Связать несвязуемое, довести всякую дурь до логически свершившегося факта- это не каждому дано: выбори, оплата труда медработников, "велике крадивництво", фирмы-прокладки, кеш ... и , наконец-то, риторический вопрос по-существу: кто всрался? Все давно знают ответ: : невеста!
показать весь комментарий
29.07.2021 17:25 Ответить
А, так для тебя эти вещи несвязанные? Ну не переживай, вас таких 73% в стране, для которых процессы, происходящие в государстве, это великая тайна, скрытая за семью печатями, но которые готовы проголосовать "по приколу". Я давно не надеюсь на то, что эти 73% поймут, что они и берут на себя ответственность за свой выбор.
показать весь комментарий
29.07.2021 17:42 Ответить
Якщо нас 73 %, то скільки ж вас, нещасних? Якщо відкинути ОПЖ( а може ви разом?), то виходить нікчемних 10 %. Борітеся- загинете! А нас -не подолати!!! Будівництво 18 льодових майданчиків по всій Україні - це вам не "Богдани"!
показать весь комментарий
29.07.2021 18:00 Ответить
Иди, иди уже работай, строитель хренов. Но вообще да, подобных мне, как показывают выборы, менее 2% в Украине, и этот процент не то что не растет, а даже со временем падает. Украина не нужна украинцам, они её разменяют на "18 льодових майданчиків", это безусловно важнее.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:19 Ответить
Ах, вас тільки 2 % ? Приєднайтесь до 3% ОПЗЖ і вас буде пятеро! А , взагалі, як ти мислиш: ти- для України, чи Україна- для тебе? Цікаво знати.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:29 Ответить
Вообще-то, если ты не в курсе, главной мечтой Вовочки, это попасть во второй тур президентских выборов против Бойко. И он будет тащить этого Бойко во второй тур всеми силами. Потому что в паре против Бойко даже я проголосую за Бубочку, как бы мне противно и гадко не было.
А ответ на твой последний вопрос - "Україна - понад усе!". Я всё сказал.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:44 Ответить
Як на мене, гасло прийнятне, але з приміткою: патріот - це не завжди націоналіст. А якщо націоналіст, то поважає всі народи і право їх вибору.!
показать весь комментарий
29.07.2021 18:57 Ответить
Мне нравится, как все на Супрун здесь бочку катят. Что она во всём виновата. Как будто она что-то решала. А больше в государстве никого не было и она сама себя назначила (это про выборы, кстати).
Я не защищаю Супрун, но она делала чётко то, что ей сказали сверху. Чётко по "программе партии". И большую часть времени была вообще "и.о.", т.е. по факту никем. И брали её на эту должность в качестве козла отпущения. Чтобы потом тут на неё и писали такие опусы. А то, что там, наверху, никто ничего не знал о её деятельности - так фантастика у нас на втором этаже.
показать весь комментарий
29.07.2021 10:47 Ответить
Супрун худо-бедно ввела страховую медицину.. То, что было накоплено ее системой, уже заканчивается. Скоро вновь длинные списочки родственникам и задержки зарплаты медикам...
показать весь комментарий
29.07.2021 12:20 Ответить
Какая страховая медицина нафиг?
Когда нынешние пожилые граждане тогда работали на государство им чётко обещали "бесплатную медицину" отбирая у них часть заработанного на неё в будущем. Они свою страховку оплатили ещё тогда когда работали! это тоже самое что Вы купив билет на поезд в харьков лицезреете в своём купе кондуктора заставляющего Вас оплатить проезд повторно купив у него билет за проезд...
показать весь комментарий
30.07.2021 02:07 Ответить
Если вам нет необходимости в страховой медицине, платите из своего кармана. Какие проблемы?
показать весь комментарий
30.07.2021 09:13 Ответить
проблемы в инертности и тупизме граждан Украины...
и в хате, что с краю стоит )))
показать весь комментарий
30.07.2021 09:37 Ответить
Если вы доктор, то могу четко сказать - неприятием реформы и выбором в в 19м уничтожены все ваши перспективы. И старость на картофельном поле вам обеспечена.
показать весь комментарий
30.07.2021 18:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/449943

"проблемы в инертности и тупизме граждан Украины...
и в хате, что с краю стоит )))" - ошибаетесь - не граждан, а населения Украины. Серо-зеленое среднестатистическое стадо неспособно мыслить на перспективу. Выбор меж варравой и Христом за два тысячелетия не изменился. Желаю молодым докторам найти себя вне Украины, пока железный занавес не опустился...
показать весь комментарий
30.07.2021 19:00 Ответить
При чем здесь Супрун? Она все правильно делала. Нет чем платить - все претензии к брехливому Зеленскому. Придут счета за коммуналку, все к нему пойдем, После оплаты счетов, на продукты денег не останется.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:21 Ответить
Подводилась база к созданию крупных больниц, специализированных центров с доставкой пациента вплоть до санавиации. Подготовка кадров и соответствующая оплата. По примеру той же Польши. Но все и сразу не бывает. Выбор толпы в 19м извратил идею реформы. Так что нынче спасение утопающего - дело рук самого утопающего. И перспектива очень туманна.
показать весь комментарий
30.07.2021 09:18 Ответить
глупость говорите, ибо надо было с начала санавиацию, кадры, оплата и всё остальное, а не позакрывать , разрушить то, что есть. но... НО не улучшение жизни граждан было целью, а сокращение расходов на медицину
показать весь комментарий
30.07.2021 09:35 Ответить
вот и радуйтесь выбором в 19м и последующей достойной оплатой медикам с соответствующим качеством)). И ожидайте счастливую старость на картофельном поле))))))))))
показать весь комментарий
01.08.2021 17:00 Ответить
что такое "старость на картофельном поле"?
показать весь комментарий
02.08.2021 01:31 Ответить
Дура..просто дура.. не рий яму, бо сама впадеш..
показать весь комментарий
29.07.2021 15:47 Ответить
Тьфу...дурне аж світиться..що з кацапа візьмеш...
показать весь комментарий
30.07.2021 13:10 Ответить
Интересно. А как анализ ДНК может показать от чего умер? Ученые научились сравнивать ДНК, но декомпилировать никто не умеет. Это как зайти в библиотеку и не уметь читать.
показать весь комментарий
29.07.2021 03:22 Ответить
Так он и умер не от вируса, а от тромбоэмолии. Или от обширного внутреннего кровоизлияния. Или от поражения ЦНС. Да мало ли, по какой причине умирает человек. Сам по себе вирус никого не убивает, у него и в мыслях не было кого-то убивать. Просто так получается, что быстрое размножение вируса в организме приводит массовой гибели клеток этого организма, и он, организм, умирает. Ну вот так мир устроен, что поделать.
показать весь комментарий
29.07.2021 03:50 Ответить
В статье сообщается о сметри врача от вируса.
Когда вирус поселяется в животном, они часто уживаются друг с другом, то есть животное не убивает вирус, и вирус не убивает животное. Но когда человек прикасается к инфицированным животным, вирус каким-то образом переходит на человека и может стать для него смертельным.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:13 Ответить
Вирусов, способных размножаться в разных носителях, в природе не так уж и много. В основном они заточены на одного хозяина. Более того, и в организме у них специализация, у нас много разных типов клеток, и не все они подходят для данного конкретного вируса.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:32 Ответить
Вы не ответили на вопрос о ДНК. И не ответили на вопрос откуда у вас информация о смерти врача "Так он и умер не от вируса, а от тромбоэмолии. "
показать весь комментарий
29.07.2021 18:24 Ответить
Я что, на допросе? Что хочу, о том и пишу
Тем более, что "вопроса о ДНК" никакого и не было, поэтому ответить на вопрос, который не прозвучал, я не мог никак.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:29 Ответить
Очевидно вы очень невнимательны. Вопрос вы можете перечитать. Но если у вас нет ответа, то лучше ничего не писать чтобы не выглядеть неадекватно.
показать весь комментарий
29.07.2021 20:35 Ответить
А в чём проблема вообще? Написано же - сделали ПЦР на штамм дельта. ПЦР - не новость, используется десятки лет. Про "декомпилировать никто не умеет" - лучше промолчу.
А то тут в коментариях прямо выездной съезд вирусологов и иммунологов собрался.
показать весь комментарий
29.07.2021 11:07 Ответить
Да тут не надо быть квалифицированным вирусологом, достаточно знания базового курса биологии в школе, чтобы ржать с некоторых местных комментаторов.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:55 Ответить
Эксперт со школьным образованием говорит про анализ ДНК:
"Не поверишь, но у нас достаточно лабораторий, способных сделать анализ ДНК, причем за короткое время."
Поэтому я спросил его что он имеет ввиду. Вместо ответа какие-то обобщенные расказики и насмешки.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:00 Ответить
Ничего ты не спрашивал. Но, если что, сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%94%D0%9D%D0%9A овременный секвенатор ДНК стоит как подержанный внедорожник. И потому есть много где, даже в Украине. И есть даже одно, как минимум место, где есть секвенатор, но вокруг него работают "кандидаты наук Кивы", поэтому он стоит, как музейный экспонат, потому что он то есть, а вот людей рядом с ним, способных понять результаты, который он выдает, нету. Но это всё же отдельное, специальное место, заповедник "академиков" и "докторов наук", которые впали в маразм, и их держат в отдельном, хорошо прикармливаемом месте, чтобы они не расползались по стране.
показать весь комментарий
29.07.2021 18:38 Ответить
именно СПЕЦлаборатории есть, но они для не заменимых гос. деятелей без которых страна уже б давно загнулась...
показать весь комментарий
29.07.2021 00:40 Ответить
Скажи спасибо найвеличайшему главЗебилу , который разграбил весь короновирусный фонд на «велике крадивництво «
показать весь комментарий
29.07.2021 07:40 Ответить
В Кацапстане 75/ умирает от присоединившихся больничных инфекций, пневмококка и других. Об этом проговорился главрач Коммунарки Денис Проценко. Он любимчик Ху..ла поэтому ему можно иногда правду ляпнуть. Думаете у нас по другому? Много людей умерло дома? Основной риск для заболевших ковидом именно в медуреждениях. Поэтому пока вы или впши родичи имеют даже низкие но терпимые показатели сатурации, пока не задыхаются часами - сидите дома и наверняка останетесь живы.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:28 Ответить
"дельта" пришла! Похоронные фирмы потирают руки и планируют барыши...
показать весь комментарий
29.07.2021 00:33 Ответить
... А как начнут хоронить в герметичных полиэтиленовых мешках, а похоронные бюро загонят в карантин, так они вместо барышей будут сосать лапу...
показать весь комментарий
29.07.2021 01:47 Ответить
Умерший от "дельты" украинец был врачом и не выезжал за границу, - Кузин - Цензор.НЕТ 1711
показать весь комментарий
29.07.2021 05:08 Ответить
А оф. статистика Швеції каже про інше.
показать весь комментарий
29.07.2021 07:36 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Напишіть Sweden і побачите.
Померлий від "Дельти" українець був лікарем і не виїжджав за кордон, - Кузін - Цензор.НЕТ 9459
показать весь комментарий
29.07.2021 08:21 Ответить
Так воно там так пару днів так. Якщо узяти фільтрацію за два дні то побачите...
показать весь комментарий
29.07.2021 08:53 Ответить
https://iz.ru/1199408/2021-07-28/shvetciia-dostigla-nulevoi-smertnosti-ot-koronavirusa Померлий від "Дельти" українець був лікарем і не виїжджав за кордон, - Кузін - Цензор.НЕТ 3379Швеция достигла нулевой смертности от новой коронавирусной инфекции. Это в среду, 28 июля, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
показать весь комментарий
29.07.2021 08:25 Ответить
Кількість вакцинованих з 10 млн населення - 10 млн., тобто, уся країна. 4 млн. получили повну вакцинацію а 6 млн. першу. Ось вам і падіння. Була дуже велика смертність в Швеції. 1 млн. захворівших із них 14617 смертей. Це дуже багато для такої маленької країни. Обісравшись влада вирішила всіх вакцинувати. І от диво заражень не має. А ці новини тиражують тільки чогось російські пабліки.
показать весь комментарий
29.07.2021 09:02 Ответить
Ok

Отже - корисна інфа з цього : інформаційним брудом Моксва навмисно сприяє поширенню ковід...
показать весь комментарий
29.07.2021 10:18 Ответить
В Квебеку на 8,5 млн - більше 11 тисяч.
З концтабором: локдаунами, комендантською годину і рештою абсолютно драконівських заборон і обмежень.
показать весь комментарий
05.08.2021 05:32 Ответить
*годиною
показать весь комментарий
05.08.2021 05:33 Ответить
Чесно не знаю як там в Квебеку. Може є провалини в охороні здоров'я. Наприклад люди не носили масок і тд. Треба аналізувати. Наприклад в Австралії теж драконовські карантинні заходи. Кордони закриті. Комендантська година. Від будинку не на крок. У випадку навіть одного випадку захворювання закривають цілий населений пункт. І там кількість захворювань мінімальна при тому що вакциновані тільки люди у зоні ризику, медики і тд... Тобто карантині заходи дають результат. Поки те що я бачу то дієві заходи це вакцинація або(та) обмеження пересування людей.
показать весь комментарий
05.08.2021 09:14 Ответить
Известия.сру? Ну-ну.
Вот шведский (да-да, шведский) сайт по статистике коронавируса: https://c19.se/en
Смертность: 14 июля - 0, 15 -1 умерший, 16 - 2; 17 - 1; 20 - 5; 21 - 1; 27 - 4; сегодня - 1.
Нулевая смертность без карантина? Ну-ну. Может надо проверять вбросы?
При этом там вколото 6,3 млн доз вакцины на 10,2 млн населения.
Да-да, Швеция ничо не делает и там всё в порядке, конечно!
показать весь комментарий
29.07.2021 16:44 Ответить
та я ж написал - что обделался тем своим постом ...
Не удаляю - чтобы другие увидели паРашные информационные вбросы и то что нужно инфу проверять...
показать весь комментарий
29.07.2021 19:37 Ответить
Ну, ошибиться может каждый, а вот признать ошибку - не каждый.
Уважаю.
показать весь комментарий
29.07.2021 20:24 Ответить
Ты еще прочти сколько там % вакцинированного населения! А за то что не вводили карантин в Швеции проводится расследование,и это признано ошибкой ! Смертность в Швеции по причине вируса ,превысила смертность от голода 1862 года.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:23 Ответить
см пост выше.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:26 Ответить
Что именно прочесть?
показать весь комментарий
29.07.2021 08:27 Ответить
https://iz.ru/1199408/2021-07-28/shvetciia-dostigla-nulevoi-smertnosti-ot-koronavirusa Швеция достигла нулевой смертности от новой коронавирусной инфекции. Это в среду, 28 июля, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

я ни за что не агитирую - просто появилась вот такая инфа - правда источники крайне ненадёжные. Но есть и
Померлий від "Дельти" українець був лікарем і не виїжджав за кордон, - Кузін - Цензор.НЕТ 6565
показать весь комментарий
29.07.2021 08:30 Ответить
А можете навести джерело про помилку і розслідування ?
показать весь комментарий
05.08.2021 05:33 Ответить
сопутствующие заболевания, но пишут корону хотя в организме сотни разных вирусов, но научмлись делать массово тесты только для короны и то с ошибкой в 50% . Но пипл хавает
носит маски и боится наказания от ковидмафии.
показать весь комментарий
29.07.2021 05:20 Ответить
Які конкретно супутні захворювання і який його вік ?
показать весь комментарий
29.07.2021 06:08 Ответить
Волновая генетика лечит любое заболевание...,но автора этой лазерной технологии недавно убили...
показать весь комментарий
29.07.2021 06:10 Ответить
Опасный конкурент для бездарей официальной медицины...
показать весь комментарий
29.07.2021 06:11 Ответить
Вот очень важное замечание - "это мужчина"! А мне (да и всем) куда интереснее было бы узнать - был ли этот врач вакцинирован? Если да, то какой вакциной? Если нет, то ПОЧЕМУ он не был вакцинирован?
показать весь комментарий
29.07.2021 07:20 Ответить
+
Так, хотілося б відповіді і на це запитання.
показать весь комментарий
29.07.2021 08:03 Ответить
Антиваксов на диво много даже среди врачей. Я вообще заметил, что в отношении здоровья врачи - обычно законченные фаталисты. Это, наверное, профессиональная деформация.
показать весь комментарий
29.07.2021 15:50 Ответить
Многие медики отказывались прививаться в своё время Коронаваком и Астрой (индийской, а потом и остальными), т.к. считали их ненадёжными или опасными. Все хотели подождать хороших вакцин. А хорошие стали доступными буквально пару недель назад, так что вполне возможно, что многие так и не привиты.
показать весь комментарий
29.07.2021 20:31 Ответить
Вроде писали где-то выше, что не был вакцинирован. И это потому, что имел обострение какой-то хронической болезни. Звучит странно, согласен (нет таких противопоказаний), но многие медики отказывались прививаться в своё время Коронаваком и Астрой, так что может быть и правдой.
показать весь комментарий
29.07.2021 20:29 Ответить
 
 