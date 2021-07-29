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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина

Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина

В массиве доказательств, которые Украина передала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), доказывая российский контроль на Донбассе, есть показания российских военных.

Об этом рассказал в интервью "Европейской правде" уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина, передает Цензор.НЕТ.

"Для нас облегчает задачу то, что россияне говорят, мол, их войск там нет. Это означает, что если мы доказываем наличие хотя бы одного солдата, это означает, что войска там есть", - пояснил юрист. Он также рассказал о некоторых свидетелях, показания которых Киев уже передал в Страсбург. Их заявления доказывают, что версия об отсутствии войск РФ на Донбассе неправдива.

Один из блоков свидетельств связан с российскими военными, которых захватили в ходе Иловайской операции, когда украинские войска уже отступали. Потом этих пленных обменяли на украинских военных.

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"В новостях прошло сообщение, что один из них погиб в Украине. Россияне хотели показать, что Украина врет, и записали с ним видеоролик: "Я такой-то такой, нахожусь в Ростовской области на учениях". Но наши в это время вышли из окружения и вывесили ранее отснятое видео, где он признает "Да, я такой-то солдат, меня захватила в плен украинская армия". И получается, что россияне уже не могут сказать, что он "был в отпуске", или "вчера уволился". Видео доказывает другое", - объясняет Лищина.

Также Киев передал в Страсбург показания танкистки Светланы Дубины, которая воевала на стороне наемников РФ, а потом перешла на украинскую сторону. "Есть свидетельства, где она рассказывает, каким образом россияне сейчас контролируют эту территорию через своих военных командиров", - рассказал Иван Лищина.

Также среди доказательств - документы ГРУшников, которые участвовали в операции на украинской территории и были захвачены украинской армией, и прочее.

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Автор: 

россия (96442) Донбасс (26958) Европейский суд по правам человека (812) Лищина Иван (47)


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Топ комментарии
+5
Буратіна вже віддав Цемаха і цих віддасть.
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29.07.2021 00:17 Ответить
+3
Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина - Цензор.НЕТ 6282
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29.07.2021 06:50 Ответить
+2
...и всех тех кого- отпустили
красота !
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29.07.2021 00:12 Ответить
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А это требует доказательства?
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29.07.2021 00:10 Ответить
В нормальном суде - да.
Причем сами доказательства должны быть получены законным путем. Кацапы могут ещё заявить, что показания их военных получены при помощи пыток, а на самом деле их выкрали с российской территории, и, если смогут это доказать (что весьма сомнительно), то доказательства Украины будут исключены из дела.
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29.07.2021 00:23 Ответить
...и всех тех кого- отпустили
красота !
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29.07.2021 00:12 Ответить
Протоколы допросов, которые проводили работники СБУ и прокуратуры, по открытому в Украине уголовному делу, могут быть приобщены к делу в Страсбурге, допрашивать их ещё раз в суде нет необходимости. Они могут только разве что сами приехать и дать показания, если считают, что те показания, что они дали украинским правоохранителям, получены при помощи пыток. Но тогда они должны доказать сам факт пыток, даже если такой факт и присутствовал.
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29.07.2021 00:27 Ответить
МН 17....
Уже доказали
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29.07.2021 00:14 Ответить
Буратіна вже віддав Цемаха і цих віддасть.
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29.07.2021 00:17 Ответить
тьфу!
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29.07.2021 00:45 Ответить
_Ещё сообщникам путлера в Европе надо доказать что 2х2=4. А то они сомневаются (точней прикидываются)...
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29.07.2021 01:22 Ответить
Мавзолейного быдла никогда нигде нет,и это быдло никогда ни с кем не ваевало... Уникальное стадо баранов....,один Дальнобой ездивший по всей РАБссии обратил внимание на маленький нюанс...кладбища по всему ГУЛАГу настолько расширились,что тихий ужОс....
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29.07.2021 05:27 Ответить
Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина - Цензор.НЕТ 6282
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29.07.2021 06:50 Ответить
Их и есть сотни, если не тысячи
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29.07.2021 07:58 Ответить
При чем тут Senator? Бот перепутал ветки и строчит спам.
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29.07.2021 07:58 Ответить
Удивляет мизер приведенных фактов за 7 лет войны. Столько слов о присутствии и ... несколько случайно сохраненных фактов. Это халатность? или преступная бездеятельность тех, кто должен был заниматься сбором доказательств?
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29.07.2021 06:58 Ответить
Доказательств более чем достаточно
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29.07.2021 07:57 Ответить
Мизер, ник член, это не брать взятки в прэфе.
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29.07.2021 08:50 Ответить
Дай Бог! Головне, щоб не перетворилося все це в елементарний балаган.
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29.07.2021 08:07 Ответить
Таке враження, що ці дебіли зелені самі себе в чомусь переконують, але ніяк не можуть переконати. Скільки можна?
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29.07.2021 09:53 Ответить
Твоє враження правильне. Основні докази російської агресії збиралися в 14-17 роках, коли вояки росії гуляли по денецькій землі. Тоді опір ворогу і збір доказів вторгнення очолював .... сивочолий, мудрий, далекоглядний і патріотичний. А тепер "дебіли зелені" не знають, що предявити суду для покарання супостата і розуміють, що нічого суттєвого не має
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29.07.2021 10:49 Ответить
 
 