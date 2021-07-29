Зеленский во время визита в США подпишет три двусторонних документа о сотрудничестве в военной и космической отраслях, - ОП

Замглавы Офиса Президента Украины Роман Машовец обсудил с атташе по вопросам армии и обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства ход оборонных реформ в Украине и подготовку визита Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Среди прочего, собеседники уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления, усилению гражданского демократического контроля, а также развитии территориальной обороны и сопротивления в соответствии с принятым 16 июля текущего года Законом "Об основах национального сопротивления".

Также замглавы ОП обсудил с представителями посольства завершение обработки трех двусторонних документов об оборонном партнерстве, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической отрасли.

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"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы Украинского государства в Вашингтон", - отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили практические вопросы двустороннего военного сотрудничества.

Напомним, 21 июля в Белом доме сообщили, что Джо Байден 30 августа проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Президент Украины отметил, что на переговорах продолжится обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ.

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